Оба сценария развития событий в Иране продолжают быть плохими для РФ
Затягивание открытия судоходства в Персидском заливе оказывает все большее влияние на глобальную экономику и фактически замедляет ее. На прошлой неделе вышла статистика, которая показала, что:
- Китай в марте сократил импорт сжиженного газа до минимума за восемь лет
- Индия в марте сократила импорт сжиженного газа до трехлетнего минимума
- Поставка сжиженного газа в Японию в апреле упала до уровней эпохи аварии на "Фукусиме", а импорт нефти вообще снизился до исторического минимума
Угрожающие данные поступали и из Персидского залива. К примеру, Саудовская Аравия в марте сократила добычу нефти на 36% м/м, экспорт – на 31,6%. Страны Ближнего Востока, конечно, имеют большой запас средств, но если так пойдет и дальше, то он также начнет худеть.
Как я и писал 2 недели назад, на повестке дня сейчас есть 2 возможных варианта развития событий:
- Затягивание войны в Иране и глобальный кризис, который сократит потребление нефти и другого сырья, что мгновенно негативно отразится на экономике России, но еще несколько месяцев перед полной катастрофой будет подкармливать российскую военную машину.
- Быстрое открытие Ормузского пролива, выход на рынок нефти из 1,5 тысячи застрявших там танкеров, появление на рынке нефти из ОАЭ, которая уже вышла из ОПЕК, и увеличение добычи в СА, Катаре и других странах Ближнего Востока. Мгновенный обвал цен на нефть быстро нанесет сокрушительный удар по бюджетной системе РФ и сильно ослабит возможности для страны-агрессора дальше вести войну.
Какой сценарий реализуется зависит от деталей отношений между США и Ираном. Но учитывая то, как в Кремле искажает путин, в Москве не исключают другого варианта развития событий и боятся потерять уже не столько операционный контроль на фронте, сколько внутри России.