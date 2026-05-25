Россияне хотят завершить то, чего в результате не удалось Батыю с Субедеем

Субедей жадными глазами смотрел на панораму, которая разворачивалась от сожженных его войском вышгородских лесов. Полки хана Батыя уже прошли много русских городов – и теперь он понимал, что в каждом из них, даже самом маленьком, чувствовалась тень этого, пока незнакомого и непреодолимого, пишет Виталий Портников для издания "Збруч".

Золотились купола церквей, угадывались реки, текущие прямо через город, разделяя его своими берегами. И большая река за его холмами здесь выглядела особенно торжественно. Да, это была не просто столица. Это было сердце.

Он ударил коня и подъехал к Батыю, который также стоял неподалеку и также наблюдал за Киевом.

– Уничтожим это – уничтожим все! – только и сказал Батыя Субедей, отважный полководец, надежда Улуса Джучи, победитель Китая, Грузии, Болгарии, разрушитель Рязани и Владимира-на-Клязьме.

Хан только устало прищурился.

Спустя почти восемьсот лет после того ужасного штурма, который закончился падением и сожжением русской столицы, Верховный Хурал Республики Тива – именно той страны, на территории которой, по легенде, и родился Субедей, основал орден в честь великого полководца – того же воина, который покорял и уничтожал Русь. Орденом будут награждать тех русских военнослужащих (конечно, рожденных в Тиве), которые проявят исключительное мужество во время войны России против Украины.

Появление этой награды в современной России (как видим, руководство Тивы никто и не думал останавливать, хотя в любых других случаях Кремль внимательно следит за инициативами местных властей) для меня является цивилизационной откровенностью. Россияне – в широком политическом смысле этого слова, потому что Тива является частью России, – признали, что воюют, довоевают ту же войну, что пытаются завершить то, чего в результате не удалось Батыю с Субедеем. Да, они разрушили и сожгли Киев – но древняя столица смогла возродиться и стать пусть уже не центром, но частью другого, европейского и свободного мира. А вот Москва (кстати, также Субедеем разрушена) предпочла стать тенью завоевателей и воссоздать их государственность на собственных землях. И так, московские цари, князья и императоры всегда ласково смотрели не только на древние земли Руси, но и на земли древних монгольских завоеваний (Тиву завоевал Джучи, отец Батыя) – вот почему территория Тивы стала одной из последних земель, аннексированных Советским Союзом.

Когда солнечный осенний день в 90-х годах прошлого столетия я прогуливался по улочкам тивинской столицы Кызыла, пытался понять – возможно, впервые эта мысль с такой ясностью возникла – кто же кого поглотил? Россия – Тиву или все же Улус Джучи – Россию? Проходившие мимо люди казались значительно более естественными в интерьерах этого скорее азиатского, чем советского города, чем москвичи, отчаянно корчившие из себя европейцев. Здесь, на родине Субэдея, все напоминало о том, кто был победителем – пусть даже в Москве пытались этого не признавать и именно для этого использовали киевский миф – нашу историю, нашу, а не свою цивилизацию.

Но теперь маски сброшены. Теперь на груди тех, кто хотел бы разрушить Киев, будет орден в честь того, кто его действительно разрушил. Вспомним, что во Вторую мировую войну Сталин пытался придерживаться другого мифа – об общей Родине и братстве, поэтому рядом с новыми орденами Суворова, Кутузова и князя Александра Невского президиум Верховного Совета СССР учредил также орден гетмана Богдана Хмельницкого, которым награждали награду и награждали на украинцев. Сталин пытался изобразить войну как борьбу за освобождение "всей Руси". Но теперь в путинской России будут награждать ее разрушение.

Обидно, конечно, что теперь у меня нет контактов в руководстве Верховного Хурала Тивы, как прежде в первые десятилетия моей журналистской работы. Потому что я обязательно посоветовал бы наградить новым орденом не только тивинских участников "СВО", которых Москва купила, чтобы они разорили чужую землю.

Я бы посоветовал наградить орденом Субэдея того, кто ежедневно отдает приказы бомбить Киев и Чернигов, Львов и Харьков, Днепр и Одессу, кто идет по дороге Батыя – и как он едет с докладами и просьбами в настоящую столицу империи, в Пекин. Убивающего украинцев и разрушающего их города. Того, кто не знает, как выжить без увлечения Киева.

Я наградил бы этим орденом Путина.