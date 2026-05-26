Московиты бомбили Украину как в последний раз

Бомбардировки 23-24 мая имели очевидно демонстративный смысл. Это вызывает вопрос, что Москва хотела ими показать и кому?

Разрывы в 300 м от посольства Азербайджана в Киев, из-за которых в его здании повыбивало окна, – вполне очевидный выплеск кремлёвцами злобы исподтишка. Всё прозрачно и развёрнутые комментарии излишни – злобная и мелочная демонстрация русского характера.

Отчасти под это определение подпадают также удар "Орешником" по Белой Церкви и беспрецедентная бомбардировка 24 мая центра Киева. Все три случая использования РФ ракет высокой дальности типа "Орешник" – по Днепру, во Львовской области и сейчас по Белой Церкви в Киевской области имели однозначно демонстративный характер. Смысл их – смотрите, какие у нас ракеты есть, и вы ничего с ними сделать не можете.

Во всех трёх случаях эти ракеты использовали без ударной боеголовки и был лишь эффект от шумно падающей болванки с большой высоты. Так как высота и скорость большие, то болванка разогревалась и светилась в темноте. На земле взрывались лишь остатки ракетного топлива. Места ударов выбирали так, чтобы не было жертв и сильных разрушений. Это обязательное условие для такого типа "ракетной дипломатии". Если оно не соблюдается, то вся "дипломатия" пропала.

Дипломатия по определению – это всегда продажа угроз, приятных обещаний или ещё чего-нибудь в одной упаковке. Поэтому выражение "решить дипломатическими методами" на практике может означать одно из двух. Либо интенсивную торговлю всем этим, либо то, что решение откладывают на неопределённый период и дипломаты на встречах "надувают щёки" и сдувают пыль с бумаг.

Пример первого – текущие переговоры между США, Ираном и другими. Примеров второго гораздо больше. В частности, тридцатилетние переговоры в Минске о Карабахе или переговоры об Израиле и Палестине, идущие со времён сотворения ООН.

Третий случай – их смешение (микс) имеем с момента Стамбульских соглашений, когда Зеленский уже согласился было отдать предусмотрительно разминированный "коридор" в Крым, но после приезда Бориса Джонсона в Киев этого не произошло. Джонсон отрицает свою причастность, но кремлёвцы до сих пор ставят ему в вину то, что не только военная часть их "СВО", но и дипломатическая тоже пошла не по плану.

В таком дипломатической контексте и следует рассматривать ракетную "экскурсию" московитов по музеям в центре Киева в воскресенье 24 мая. Разносить торговый центр над станцией метро "Лукьяновская" и офисно-заводские здания напротив неё, которые третий год стоят полуразрушенными, однозначно не имело никакого военного смысла. Это даже не предпродажный ювелирный удар ракетой в здание рядом с главным корпусом больницы "Охмадет" 8 июля 2024 г., сделанный ради находившейся в Москве индийской делегации во главе с Моди.

Вопрос, на кого был рассчитан этот жест российской "ракетной дипломатии" и почему именно сейчас? Явно, на Киев и Баку в самую последнюю очередь. Ответ, русские бомбят потому, что русские, – это примитивизация себя и их. Слишком очевидно, это было не решение какого-то полевого командира в оккупированном Донецке или Старобельске.

Это решение принималось на самом верхнем этаже кремля, не без консультаций со спецами из МИД, и прямо связано с поездкой "путина" в Пекин и другими событиями в глобальной дипломатии за май. Начать счёт можно с ультиматума Трампа, потребовавшего три дня перемирия и обмена военнопленными "тысячу на тысячу" с 9 мая, перед вылетом 13 мая делегации США в Пекин. Москва до сих пор этот обмен саботирует, и ведёт себя как мелкая группировка Хамас, которая взяла заложников и два года цеплялась за них как за главный инструмент в своей дипломатии.

Москва тоже пятый год не решается на обмен пленными по схеме "всех на всех", при том, что её возможности и вес явно несопоставимы с Хамас. Такое отчаянное уклонение от полного обмена пленными, в 2025 г. долго не было даже частичных обменов, это явный признак системных сбоев в дипломатии Москвы, кто бы там ею не рулил. Признак, особо наглядный на фоне инициатив Трампа, прервавшего дипломатическую паузу Байдена.

В начале 2025 г. РФ провела с февраля по май три обмена – суммарно около "тысячи на тысячу" – совсем игнорировать усилия Трампа она не могла. Четвёртый финальный "84 на 84" состоялся 14 августа – за день до встречи в Анкоридже. Затем Москва ушла в глухую отказку – бормотала про "дух Анкориджа" и как там якобы обо всём договорились. Для сравнения – в 2024 г. было 11 обменов пленными – суммарно в Украину тогда вернулось 1358 человек.

Первый в 2026 г. обмен пленными прошёл 5 февраля и был обусловлен переговорами в Абу-Даби с 4 по 5 февраля при посредничестве США. Трамп к февралю смог таки загнать Москву за стол переговоров после полугодового штиля после Анкориджа. Иронии на счёт его дедлайнов было ещё в 2025 г. в избытке. Но если Москва демонстрирует "Орешник" в 90 км от Киева, бьёт ракетами по музеям и при этом обещает новый обмен пленными, то это означает только одно – её дипломатия зашла в глухой угол.

В такой глухой, что она вынуждена демонстрировать "Орешник" – последний довод московита в его "ракетной дипломатии", и не где-то, а вблизи Киева. Последний, так как дальше только война на тотальное разрушение, подобная той, которой Великобритания ответила на бомбардировки Рейхом её городов. Отмороженные юристы и ханжи потом могут сколько угодно манипулировать формулировкой о правилах и обычаях войны, но это будет потом, и не факт, что кто-то будет их слушать. Кстати, поедание сердца врага или снятие скальпа, это тоже из обычаев войны.

Кремлёвцы это понимают. Поэтому предварили демонстрацию "Орешника" истерикой в ООН с постановочными кадрами из оккупированного Старобельска, где взрывная волна накрыла базу их дроноводов. Им повезло, иначе пришлось бы самим что-то придумывать под демонстрацию "Орешника". Заодно попытались представить Старобельск московским пригородом, притом, что там есть памятник Махно, выступающему с балкона, с которого он реально призывал бить московитов независимо от их белого или красного окраса.

Демонстрация "Орешника" вблизи Киева – это показатель того, что РФ проигрывает и крупно на дипломатическом фронте. Поэтому потянулась за последним аргументом. Не будем опережать события. Следует лишь отметь, что рикошетом от Киева прилетело по Минску.

Макрон впервые после 26 февраля 2022 г. позвонил в Минск и объяснил, что следует заняться выводом из Беларуси войск РФ и удалить её ядерное оружие. Лукашенко написал у себя на сайте, что ядерное оружие у него – это домыслы, и он плодотворно пообщался с Макроном о текущей ситуации и будущем Европы. Что ещё он мог написать, находясь под надзором Москвы? Лукашенко всё больше похож на элитного узника, у которого есть свои собственные узники.