Вой "экспертов", бросившихся комментировать и осуждать удар по Старобельску, вызывает недоумение. Идёт пятый год большой войны, Украина отбивается изо всех сил. В этом контексте любые споры о том, кто именно находился на объекте и ошиблась ли разведка, полностью лишены смысла.

Вспомните 1944–1945 годы, когда исход Второй мировой был уже предрешён. Ни у одного вменяемого историка никогда не возникало вопросов, почему союзники бомбили Германию или Японию. Потому что так всегда устроено: вы бомбите Ковентри — в ответ получаете Дрезден. Вы начинаете с Перл-Харбора — всё заканчивается Хиросимой. Украина имеет полное право переносить войну на территорию врага всеми доступными силами.

Пора перестать искать ложный "моральный эквивалент" там, где его нет и быть не может. Россия осознанно, системно и целенаправленно уничтожает украинские города, в том числе тяжёлой баллистикой. Путинскую клику вообще не волнует безопасность собственного населения. Украина же делает всё возможное для минимизации гражданских потерь — те же удары по заводам наносятся ночью, а не днём, когда там работают люди. Точность украинских ударов почти не имеет аналогов в истории.

Всё, что идёт со стороны России, — это абсолютное зло. И то, какими методами жертва агрессии защищается от него и спасает себя, обсуждению не подлежит, поэтому тему обоснованности украинских ударов пора закрыть раз и навсегда. Украина ведёт эту войну беспрецедентно благородно, учитывая масштаб принесённого ей горя. Наша единственная задача — приближать победу Украины и полный разгром агрессора.