Трамп ожидает ''Ночь чудес'' в Иране

В причинах "Эпической ярости" можно увидеть стремление Трампа уйти от папки Эпштейна и предложения Обамы поговорить об инопланетянах, желание дать "путину" несказанно обогатится, продал за месяц болтающуюся по морям нефть, и еще что-нибудь конспирологическое. Но точно не слом "оси зла", на которую жаловался Байден.

Если вспомнить, что год назад 28 февраля Трамп ушел из Зеленского обеда в Овальном кабинете, а теперь в этот день начал "Эпическую ярость", то все это неспроста. Особенно необычно название операции. Ее хотели назвать "Ярость Трампа", но решили, надо быть скромнее. Поэтому через неделю Трамп позвонил 9 марта "путину", спросил, как у него с горлом, понравилась ли ему американская ярость, и не будет ли он столь любезен, чтобы подписать к концу мая мир или перемирие с Украиной.

Коллективный "путин" ответил, что с этим надо переспать всем кремлёвским коллективом и обещал держать связь по линии Дмитриев – Виткофф. Окей, сказали в Белом доме, будем переносить трехсторонние переговоры, пока не проспитесь, и подбрасываете информацию и дезинформацию для размышлений. Насыпали по принципу – больше всего бредят после охоты, перед выборами и на войне. В кремле вздрогнули и стали отключать Интернет даже в Москве. Оказалось, что немцу хорошо, то русскому смерть. Особенно Интернет.

Русский ум не может объяснить, почему агент кремля Трамп выкрав Мадуро, устроил блокаду Кубе, чтобы ничто не мешало окончательно построить там коммунизма и бомбить "стратегического союзника" Москвы. Еще и разогрел европейцев до такой степени, что они стали всерьез вооружаться, а Польша и Литва закрывали границу с Белоруссией и РФ. Русский ум не может объяснить, почему Трамп делает комплименты "путину", выражает неприязнь к Зеленскому, жалуется как оба достали его, но не подписывают ничего с "духом Анкориджа". Но это проблемы русского ума и близких ему умников.

Главный интерес в текущем потоке информации представляет обещание Трампа занятий островом Харк. Это не только оставит Иран денег, но и вынудит заглушить скважины, так как хранить и отгружать нефть можно только из Харькова. Это также одна из причин, по которым он запретил Нетаньяху бомбить нефтедобычи в Иране. Зачем, если после утраты Харькова они сами почти все остановят.

По данным британцев, китайские танкеры ежедневно вывозят из Харькова до 2 млн. тонн нефти. Если США возьмут Харк под контроль, то есть три варианта – китайцы не будут долго получать те 14% нафты, которые составляла иранская в их меню. Может быть, даже никогда, если Иран выполнит опасность собственного МИД от 17 марта разбомбит на аравийском берегу всю нефтедобычу, если США займут Харк. После этого Китай останется не только без иранской, но и без аравийской нефти. Нефть РФ эту дыру в меню Китая не заполнит, а за заполнившую Москва нуждается в бешенных деньгах и политических бонусах. На русский день занятия Харькова могут даже объявить Днем освобождения от китайского брата.

Нефть Венесуэлы для Китая тоже утрачена. Ее парламент еще 20 февраля единогласно объявил амнистию всем политзаключённым. В марте начались переговоры о свободном возвращении Марии Мачадо. Трамп сделал подарок Дельси Родригес к 8 марта, когда он объявил 7 марта – США признали ее легитимным президентом Венесуэлы. Так как США с 2019 г. не признавали Мадуро президентом, то в Нью-Йорке судят всего-навсего гражданина Венесуэлы, причастного к наркотрафику. Адвокатам Мадуро сложно что-то возразить. Для Китая венесуэльская нефть – мелочь, всего 4% в меню, но вместе с иранской и аравийской – это 25-30%. Британская "Шелл" подписала 5 марта с Родригесом договор о добыче нефти, но она пойдёт не скоро и не в Китай.

Вариант второй – США занимают Харк. В Тегеране возмущены, но аравийскую нефть не бомбят и свою на Харк закачивают, за что получают от США доллары и другие ценные вещи. Трамп продает или не продает эту нефть Китаю в зависимости от того, как ляжет на столе в Пекине украинская "карта". Си Цзиньпин вспоминает, что у него редкоземельные металлы и появляется тема для сделки на их встрече 31 марта.

Вариант третий – в Иране начинается "Ночь чудес" и Трамп решает, что десант на Харк – это излишнее. Начинает переговоры с иранскими магами по образцу сделки с Родригесом – амнистия всем политзаключённым и дальше по списку.

С понедельника 16 марта Трамп занят организацией "Ночи чудес" методом призыва к НАТО и всем. Просит военных кораблей для сопровождения танкеров в Заливе, зная, что они там почти бесполезны, как и в Черном море. Ему не нужны эти корабли. Ему нужна общественная активность дипломатии Европы и Азии, а не пресс-релизы, что Пезешкиан и Макрон в воскресенье обсудили по телефону ситуацию, прежде чем Трамп в понедельник объявил всеобщий сбор кораблей в Заливе.

Трампу недостаточно пресс-релизов, что Моды звонил Пезешкиану, тот Макрону, а тот Саудитам, то Эрдогану и МИД ОАЭ обзванивает всех в Заливе. Поэтому он решительно задал вопрос: даете корабли или нет, и вынудил всех высказаться. Все отказались, кроме британцев, но Трамп ответил им – поздно. Корейцы дипломатично сказали, что тщательно изучат. Лишь Стубб заявил: Финляндия призывает НАТО отозваться на призыв Трампа.

В результате Трамп во вторник на всех демонстративно обошелся, особенно на НАТО, назвавший Альянс улицей с односторонним движением, и заявил: США справятся с Ираном сами. То есть, займут Харк и события пойдут по первому или второму сценариям. Кроме нефти в этих сценариях есть еще газ Катара, который мало покупает Европа, но много его идет в Японию, Китай, Корею и Тайвань. Это усиливает их интерес к сценарию № 3 с каким-то вариантом "Ночи чудес".

Трамп создал ситуацию, когда всем ничего другого не остается, как договариваться с автономно-размытыми властями Ирана об организации газово-нефтяного коридора из Залива по примеру зернового в Черном море в 2022-2023 г. Каллас и Гутерриш уже это озвучили. Иран выставит условия, что коридором будут пользоваться все, кроме Израиля и США, которые из Залива все равно мало что вывозят и ввозят. Условие, удобное для всех, включая США и Израиль. Но они могут поторговаться о полтонны иранского урана и его политзаключенных и открыть официальные переговоры на трех, из которых может выйти полноценная "Ночь чудес".

Два дополнения. Первое – после второй мировой войны и до "сланцевой революции" в США были импортёром нефти. В первую каденцию Трампа 2017–2020 гг. США стали крупнейшим экспортёром нефти и газа. Байден сдерживал эту тенденцию, но Саудиты говорили, добывай и продавай нефть, если хочешь прекратить войну РФ против Украины, а не дави на нас. Это по поводу есть у Трампа и республиканцев стратегия.

Вдобавок второе, очередное заявление Трампа о бардаке в НАТО – это информация для размышлений, в том числе для кремлёвцев. Очевидно, что Трамп, благодаря Стуббу, вступится за Финляндию, если РФ на нее нападёт, но это не столь очевидно в случае с Латвией или другой страной НАТО. Можно попробовать и проверить. Но у кремлёвцев есть подозрение – их заманивают в пастку. Это как сообщение, что отряд украинских дроноводов легко разгромил на учениях два батальона НАТО с бронетехникой. По логике, если армия РФ теснит армию Украины, то с армиями НАТО она справится совсем скоро.

Однако что-то настораживает их в этой логике. Особенно после того, как британцы и Трамп заявили, что РФ передает Ирану разведданные со своих спутников и не только их. Трамп может это припомнить и не дожидаясь нападения РФ на Латвию.

В этом контексте интересно выглядит странный авиаудар 16 марта по наркозависимым больницам в Кабуле, в котором талибы обвинили Пакистан. Пакистан обвинение отклонил, у него явно нет необходимости бомбить больницу, даже если в ней лежат раненные талибы. Зато у РФ есть понятное желание сорвать "Ночь чудес" в Иране и возможность пробовать сделать это с авиабазой Кант и Гиссар в Кыргызии и Таджикистане.