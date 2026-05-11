Украина диктует свои правила игры: логистика врага под пристальным контролем наших войск

На фронте зафиксированы новые перемены. Азов официально выкатил видео многочисленных поражений вражеской техники в районе Мариуполя. К тому же это подразделение заявило о огневом контроле дорог вокруг Донецка.

Кажется, впервые массированные удары более чем на 120 км вглубь территории противника демонстрирует не подразделение спецуры, охотящейся за российскими генералами, ПВО, ракетными системами и другими дорогостоящими видами вооружений. А именно фронтовой корпус, показывающий более рутинную, но на самом деле гораздо более смертельную для сухопутных сил врага процедуру – а именно, контроль логистики.

Контроль логистики, по большому счету – это и есть контроль суши. Огневой запрет противнику ездить грузовым и легковым транспортом на сотню км вглубь его территории будет означать: никакой танк, пушка, грузовик с пехотой или боекомплектом не может свободно доехать до того момента, когда это станет угрозой для наших войск.

Мы, возможно, не отдаем себе отчета в том, насколько это сильно и геополитически важно. На фоне ярких взрывов в Туапсе и Усть-Луге это выглядит не столь заметно. Но это еще один, как минимум, не менее весомый факт сползания РФ до своего поражения.

Кол-зона на 100 км предполагает, что никакого смысла нет в территориальных захватах так называемой СВО. Как известно, один из "реалистичных" сценариев для россиян поставить войну на паузу – это зафиксировать создание сухопутного коридора в Крыму. На Крым, который ассоциируется с самой успешной операцией россиян в этом веке, чистый приз, самый светлый для путинистов момент путинизма.

Все последующие ужасающие потери с 2022-го в Москве можно попытаться оправдать тем, что укрепили связь с полуостровом, якобы намертво прикрепили его к телу империи не тоненьким мостом, а полосой твердой земли. Ну, действительно, кого из российских обывателей волнует точное количество подконтрольных РФ районов Донецкой и Луганской областей? А вот теперь Крым – не в окружении вражеских стихий, то есть воды и украинцев, а навеки русский, потому что есть широкий степной путь к нему.

Но азовское видео нам показывает, что все уж совсем не так. Что полностью остановить любую наземную логистику, выбить тепловозы, разбомбить вагоны и сжечь любой автомобиль – вполне реалистичная задача. Азов – это несколько тысяч дроводов, которые будут круглосуточно патрулировать каждую дорогу от ЛБЗ и до Азовского моря. У них это персональное.

И один ли только Азов? Эта технология уже есть или будет доступна смежникам, которые "смотрят" в сторону моря из районов возле Херсонщины, Запорожья, Донецкой области. Задача добраться до Крыма скоро станет еще одним видом российской рулетки.

И это только один из примеров. По сути, вся неподконтрольная нам территория Украины рано или поздно станет кол-зоной для россиян. Такова логика технического прогресса. Донецк, Луганск скоро должны быть окружены не нашей пехотой и танками, а нашими крылатыми работами.

Забегая вперед, отвечу на вопрос – смогут ли россияне сделать симметричный ход и так же блокировать Херсон, Запорожье, Харьков? Ответ – теоретически да, но это им точно сейчас будет в 10 раз сложнее и в 10 раз дороже. Поэтому сейчас много причин, о которых не хотел бы говорить.

В то же время Гиркин-Стрелков, звезда "патриотических" телеграмм-каналов РФ, несмотря на пребывание в тюрьме, все понимает правильно наращивание наших воздушных возможностей. И предсказывает наш десант в Крым. Мол, у украинцев уже достаточно способностей организовать "дроновой зонтик" над территорией высадки.

Что ж, идея хоть и преждевременна, но красива.