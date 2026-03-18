Трамп чекає ''Ніч чудес'' в Ірані

В причинах "Эпической ярости" можно увидеть стремление Трампа уйти от папки Эпштейна и предложения Обамы поговорить об инопланетянах, желание дать "путину" несказанно обогатиться, продав за месяц болтающуюся по морям нефть, и ещё что-нибудь конспирологическое. Но точно не слом "оси зла", на которую жаловался Байден.

Если вспомнить, что год назад 28 февраля Трамп лишил Зеленского обеда в Овальном кабинета, а теперь в этот день начал "Эпическую ярость", то всё это неспроста. Особенно необычное название операции. Её хотели назвать "Ярость Трампа", но решили, надо быть скромней. Поэтому через неделю Трамп позвонил 9 марта "путину", спросил, как у него с горлом, понравилась ли ему американская ярость, и не будет ли он столь любезен, чтобы подписать к концу мая мир или перемирие с Украиной.

Коллективный "путин" ответил, с этим надо переспать всем кремлёвским коллективом и обещал держать связь по линии Дмитриев – Виткофф. Окей, сказали в Белом доме, будем переносить трёхсторонние переговоры, пока не проспитесь, и подбрасывать информацию и дезинформацию для размышлений. Насыпали по принципу – больше всего врут после охоты, перед выборами и на войне. В кремле вздрогнули и стали отключать Интернет даже в Москве. Оказалось, что немцу хорошо, то русскому смерть. Особенно Интернет.

Русский ум не может объяснить, почему агент кремля Трамп похитил Мадуро, устроил блокаду Кубе, чтобы ничто не мешало окончательно построить там коммунизма и бомбит "стратегического союзника" Москвы. Ещё и разогрел европейцев до такой степени, что они стали всерьёз вооружаться, а Польша и Литва закрывали границу с Беларусью и РФ. Русский ум не может объяснить, почему Трамп делает комплименты "путину", выказывает неприязнь к Зеленскому, жалуется как оба достали его, но не подписывает ничего с "духом Анкориджа". Но это проблемы русского ума и близких ему умников.

Главный интерес в текущем потоке информации представляет обещание Трампа занять остров Харк. Это не только лишит Иран денег, но и вынудить заглушить скважины, так как хранить и отгружать нефть можно только с Харка. Это также одна из причин, по которым он запретил Нетаньяху бомбить объекты нефтедобычи в Иране. Зачем, если после потери Харка они сами почти всё остановят.

По данным британцев, китайские танкеры ежедневно вывозят с Харка до 2 млн. тонн нефти. Если США возьмут Харк под контроль, то есть три варианта – китайцы не будут долго получать те 14% нефти, которые составляла иранская в их меню. Возможно, даже никогда, если Иран выполнит угрозу своего МИД от 17 марта разбомбить на аравийском берегу всю нефтедобычу, если США займут Харк. После этого Китай останется не только без иранской, но и без аравийской нефти. Нефть РФ эту дыру в меню Китая не заполнит, а за ту, что заполнит, Москва потребует бешенные деньги и политические бонусы. На расеи день занятия Харка могут даже объявить Днём освобождения от китайского брата.

Нефть Венесуэлы для Китая тоже потеряна. Её парламент ещё 20 февраля единогласно объявил амнистию всем политзаключённым. В марте начались переговоры о свободном возвращении Марии Мачадо. Трамп сделал подарок Дельси Родригес к 8 марта, когда объявил 7 марта – США признали её легитимным президентом Венесуэлы. Так как США с 2019 г. не признавали Мадуро президентом, то в Нью-Йорке судят всего лишь гражданина Венесуэлы, причастного к наркотрафику. Адвокатам Мадуро сложно что-то возразить. Для Китая венесуэльская нефть – мелочь, всего 4% в меню, но вместе с иранской и аравийской – это 25-30%. Британская "Шелл" подписала 5 марта с Родригес договор о добыче нефти, но она пойдёт не скоро и не в Китай.

Вариант второй – США занимают Харк. В Тегеране возмущены, но аравийскую нефть не бомбят и свою на Харк закачивают, за что получают от США доллары и другие ценные вещи. Трамп продаёт или не продаёт эту нефть Китаю в зависимости от того, как ляжет на столе в Пекине украинская "карта". Си Цзиньпин вспоминает, что у него редкоземельные металлы и появляется тема для сделки на их встрече 31 марта.

Вариант третий – в Иране начинается "Ночь чудес" и Трамп решает, что десант на Харк – это излишнее. Начинает переговоры с иранскими магами по образцу сделки с Родригес –амнистия всем политзаключённым и дальше по списку.

С понедельника 16 марта Трамп занят организацией "Ночи чудес" методом призыва к НАТО и всем. Просит военных кораблей для сопровождения танкеров в Заливе, зная, что они там почти бесполезны, как и в Чёрном море. Ему не нужны эти корабли. Ему нужна публичная активность дипломатии Европы и Азии, а не пресс-релизы, что Пезешкиан и Макрон в воскресенье обсудили по телефону ситуацию, до того, как Трамп в понедельник объявил всеобщий сбор кораблей в Заливе.

Трампу недостаточно пресс-релизов, что Моди звонил Пезешкиану, тот Макрону, а тот Саудитам, те Эрдогану и МИД ОАЭ обзванивает всех в Заливе. Поэтому он решительно задал вопрос: даёте корабли или нет, и вынудил всех высказаться. Все отказались, кроме британцев, но Трамп ответил им – поздно. Корейцы дипломатично сказали, что тщательно изучат. Лишь Стубб заявил: Финляндия призывает НАТО откликнуться на призыв Трампа.

В результате Трамп во вторник на всех демонстративно обиделся, особенно на НАТО, назвал Альянс улицей с односторонним движением, и заявил: США справятся с Ираном сами. То есть, займут Харк и события пойдут по первому или второму сценариям. Кроме нефти в этих сценариях есть ещё газ Катара, который мало покупает Европа, но много его идёт в Японию, Китай, Корею и Тайвань. Это усиливает их интерес к сценарию № 3 с каким-то вариантом "Ночи чудес".

Трамп создал ситуацию, когда всем ничего другого не остаётся, как договариваться с автономно-размытыми властями Ирана об организации газово-нефтяного коридора из Залива по примеру зернового в Чёрном море в 2022-2023 г. Калласа и Гутерриш уже это озвучили. Иран выставит условие, что коридором будут пользоваться все, кроме Израиля и США, которые из Залива всё равно мало что вывозят и ввозят. Условие, удобное для всех, включая США и Израиль. Но они могут поторговаться о полтонны иранского урана и его политзаключённых и открыть официальные переговоры на троих, из которых может выйти полноценная "Ночь чудес".

Два дополнения. Первое – после второй мировой войны и до "сланцевой революции" США были импортёром нефти. В первую каденцию Трампа 2017-2020 гг. США стали крупнейшим экспортёром нефти и газа. Байден сдерживал эту тенденцию, но Саудиты говорили, добывай и продавай нефть, если хочешь прекратить войну РФ против Украины, а не дави на нас. Это по поводу есть ли у Трампа и республиканцев стратегия.

Дополнение второе, очередное заявление Трампа о бардаке в НАТО – это информация для размышлений, в том числе для кремлёвцев. Очевидно, что Трамп, благодаря Стуббу, вступится за Финляндию, если РФ на неё нападёт, но это не столь очевидно в случае с Латвией или другой страной НАТО. Можно попробовать и проверить. Но у кремлёвцев есть подозрение – их заманивают в ловушку. Это как сообщение, что отряд украинских дроноводов легко разгромил на учениях два батальона НАТО с бронетехникой. По логике, если армия РФ теснит армию Украины, то с армиями НАТО она справится совсем быстро.

Однако, что-то настораживает их в этой логике. Особенно после того, как британцы и Трамп заявили, что РФ передаёт Ирану разведданные со своих спутников и не только их. Трамп может это припомнить и не дожидаясь нападения РФ на Латвию.

В этом контексте интересно выглядит странный авиаудар 16 марта по больнице для наркозависимых в Кабуле, в котором талибы обвинили Пакистан. Пакистан обвинение отклонил, у него явно нет необходимости бомбить больницу, даже если в ней лежат раненные талибы. Зато у РФ есть понятное желание сорвать "Ночь чудес" в Иране и возможность пробовать сделать это с авиабаз Кант и Гиссар в Кыргызии и Таджикистане.