Топ-10 отелей в Эдинбурге: от роскоши до комфорта

Мечтаете о незабываемом путешествии в Эдинбург? Средневековые замки, булыжные улочки, атмосфера магии – столица Шотландии завораживает с первого взгляда! Но где остановиться, чтобы ощутить этот город на 100%?

Не волнуйтесь, мы позаботились об этом! В этой статье мы собрали 10 лучших отелей Эдинбурга на основе оценок путешественников.

Готовы отправиться в незабываемое путешествие? Тогда читайте дальше!

The Balmoral Hotel

Ищете отель, который станет настоящей изюминкой вашего путешествия в Эдинбург? Тогда вам обязательно стоит обратить внимание на The Balmoral Hotel !

Адрес : 1 Princes St, Эдинбург EH2 2EQ

Вебсайт : https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/the-balmoral-hotel/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Расположенный на знаменитой Princes Street, в шаге от Эдинбургского замка, The Balmoral уже более столетия является символом города. Этот роскошный 5-звездочный отель сочетает викторианское величие с современным комфортом и безупречным сервисом.

Чем так отличается The Balmoral Hotel?

Уникальная атмосфера . Окунитесь в роскошь и элегантность, где каждая деталь продумана до мелочей.

. Окунитесь в роскошь и элегантность, где каждая деталь продумана до мелочей. Королевский сервис . Персонал отеля сделает все возможное, чтобы ваш отдых был незабываемым.

. Персонал отеля сделает все возможное, чтобы ваш отдых был незабываемым. Идеальное расположение. В самом сердце города, рядом с главными достопримечательностями.

The Balmoral Hotel вас ждет по-настоящему королевский отдых:

Рестораны мирового уровня с шотландской и международной кухней.

Спа для релакса и восстановления.

Бассейн и тренажерный зал для тех, кто хочет оставаться в форме.

Элегантные бары для приятного вечера.

Номера и люксы оформлены в лучших традициях британского дизайна, с видами на город или Эдинбургский замок.

The Balmoral Hotel – это не просто лучшая гостиница Эдинбурга, это легенда! Не забудьте посетить Brasserie on the Eight, где подают традиционный шотландский чай с изысканными десертами!

The Witchery by the Castle

Отели для незабываемого отпуска в Эдинбурге. Источник: Image from Pixabay website Отели для незабываемого отпуска в Эдинбурге. Источник: Image from Pixabay website

Переступите порог The Witchery by the Castle и окунитесь в мир средневековой роскоши.

Расположенный в историческом здании XVI века, этот бутик-отель очаровывает гостей уникальной атмосферой мистики и магии.

Адрес : 352 Castlehill, Эдинбург EH1 2NF

Вебсайт : https://www.thewitchery.com/

Рейтинг : 4.5 ⭐

The Witchery by the Castle предлагает 9 уникальных номеров, каждый из которых оформлен в готическом стиле:

Кровати с балдахинами;

Антикварная мебель;

Камины;

Роскошные ванные комнаты.

Ощутите средневековую атмосферу с духом таинственности и магии.

В The Witchery есть уютный ресторан, где можно насладиться изысканными блюдами из местных продуктов. В меню – деликатесы, такие как коричневый краб из Баки и лобстеры из вод Лотиана.

The Witchery by the Castle – это место, где роскошь, история и романтика сочетаются уникальным способом, погружая вас в атмосферу таинственности и страсти.

Gleneagles Townhouse

Расположенный на площади Сент-Эндрю в самом сердце Эдинбурга, Gleneagles Townhouse – это воплощение роскоши и элегантности.

Адрес : 39 St Andrew Square, Эдинбург EH2 2AD

Вебсайт : https://gleneagles.com/townhouse/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Отель Gleneagles Townhouse объединяет историческую атмосферу здания XIX века с современными удобствами. Персонал всегда готов помочь гостям и сделать их пребывание максимально комфортным.

Побалуйте себя незабываемым путешествием в Эдинбург, остановившись в Gleneagles Townhouse. Здесь к вашим услугам:

Ресторан со звездой Мишлен The Spence , где подают шотландскую кухню с современными нотками;

, где подают шотландскую кухню с современными нотками; Бар на крыше Lamplighters с панорамными видами на город;

с панорамными видами на город; Спа-центр Gleneagles для релакса и восстановления;

для релакса и восстановления; Фитнесс-центр с самым современным оборудованием;

Номера и люксы оформлены в современном стиле с использованием высококачественных материалов.

В номерах отеля вас встретят:

Комфортные кровати;

Просторные ванные комнаты;

Wi-Fi;

Телевизоры с плоским экраном;

Минибары.

Gleneagles Townhouse – идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть в роскошных условиях и ощутить дух Эдинбурга.

Kimpton Charlotte Square Hotel

Невероятная атмосфера в лучших отелях Эдинбурга. Источник: Image by José Cláudio Guimarães JCGuimaraes from the Pixabay website Невероятная атмосфера в лучших отелях Эдинбурга. Источник: Image by José Cláudio Guimarães JCGuimaraes from the Pixabay website

Уютная гостиница в Эдинбурге, сочетающая роскошь с историческим шармом. Его расположение в самом сердце города возле прекрасной площади Шарлотты делает его идеальной базой для исследования города.

Адрес : 38 Charlotte Square, Эдинбург EH2 4HQ

Вебсайт : https://www.kimptoncharlottesquare.com/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Kimpton Charlotte Square Hotel – это уникальное сочетание семи таунхаусов XVIII века, тщательно отреставрированных в современном отеле. Стильные номера, ориентированные на детали, каждый из которых по-своему уникален, наполнены уютом и комфортом. Приятный бонус – вид на исторический центр города или ухоженные сады из окон номеров.

В отеле вас ждут первоклассные удобства. Спа с разнообразными процедурами станет прекрасным местом для релакса после насыщенного дня. Фитнес центр оснащен современными технологиями, чтобы вы могли оставаться в форме даже в путешествии.

Особого внимания заслуживают рестораны Kimpton Charlotte Square Hotel. BABA – настоящая жемчужина, где средиземноморская кухня сочетается с шотландскими продуктами. Здесь можно насладиться вкусными блюдами и креативными коктейлями. А в The Garden вы сможете отдохнуть в атмосфере городского оазиса, окруженного зеленью, и отведать легкие закуски и напитки.

Но что делает Kimpton Charlotte Square Hotel по-настоящему особенным – это его атмосфера и сервис. Персонал всегда готов помочь, будь то рекомендации по лучшим достопримечательностям или организация экскурсии.

Kimpton Charlotte Square Hotel – это не просто место для ночлега, а настоящее путешествие в мир элегантности и комфорта. Идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться Эдинбургом во всей его красоте, ощущая роскошь и комфорт.

The Scotsman Hotel

Почувствуйте настоящее шотландское гостеприимство. Расположенный в историческом здании, где ранее размещалась редакция газеты The Scotsman, этот отель предлагает не только роскошное размещение, но и уникальное сочетание истории и современности.

Адрес : 20 North Bridge, Edinburgh EH1 1TR

Вебсайт : https://scotsmanhotel.co.uk/

Рейтинг : 4.4 ⭐

The Scotsman Hotel расположен в самом сердце Эдинбурга, на границе Старого и Нового города. Он находится в нескольких шагах от знаменитой Королевской мили, Эдинбургского замка и Princes Street. Благодаря такому расположению вы легко сможете исследовать главные достопримечательности города.

Здание, построенное в начале XX века, поражает своим величием и архитектурой. Интерьеры The Scotsman Hotel изящны, сочетают классический стиль с современными элементами. Роскошные номера и люксы оформлены с большим вкусом: теплый цвет, деревянные панели и высокие потолки создают уютную и аристократическую атмосферу. Из окон открываются потрясающие виды на город и его окрестности.

The Scotsman Hotel предлагает первоклассные удобства:

Спа с различными процедурами и массажами для релакса после долгого дня;

Фитнесс-центр с новейшим оборудованием;

Крытый бассейн, позволяющий плавать в любое время года.

Ресторан The Grand Café предлагает шотландскую и международную кухню из самых свежих местных продуктов. В баре отеля представлен широкий выбор виски и креативных коктейлей, чтобы вы могли насладиться настоящим вкусом Шотландии.

Визитной карточкой The Scotsman Hotel является его сервис. Обходительный и внимательный персонал всегда готов помочь в организации экскурсий, бронировании билетов и предоставлении любой необходимой информации. Вы будете окружены заботой и вниманием, что сделает ваше пребывание по-настоящему комфортным.

The Scotsman Hotel – это больше, чем просто место для ночлега. Это путешествие в мир истории и культуры, где каждая деталь продумана. Здесь вы сможете насладиться роскошью, комфортом и ощутить уникальную атмосферу Эдинбурга.

Hotel Indigo Эдинбург – Princes Street

Уютные отели Эдинбурга. Источник: Image by José Cláudio Guimarães JCGuimaraes from the Pixabay website Уютные отели Эдинбурга. Источник: Image by José Cláudio Guimarães JCGuimaraes from the Pixabay website

Благодаря уникальному стилю и атмосфере, этот бутик-отель является идеальной базой для исследования элегантного и величественного Эдинбурга.

Адрес : 20 Princes St, Эдинбург EH2 2AN

Вебсайт : https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/edinburgh/ediin/

Рейтинг : 4.4 ⭐

Hotel Indigo Edinburgh – Princes Street расположен в историческом здании, сохраняющем свой викторианский шарм. При входе вас встречает уютная и стильная атмосфера, мгновенно погружающая в покой и комфорт. Номера отеля поражают яркими акцентами, оригинальными элементами декора и потрясающими видами на Эдинбургский замок и Старый город.

Каждый номер уникален, но все оснащены современными технологиями:

Комфортные кровати;

Большие телевизоры;

Стильные ванные комнаты с дождевыми душами;

Бесплатный Wi-Fi.

Особое внимание уделяется мелочам – от дизайнерских туалетов до бесплатного мини-бара с местными вкусностями.

В отеле есть прекрасный ресторан и бар Twenty Princes Street, где можно насладиться современной шотландской кухней. Шеф-повар использует только свежие сезонные продукты, превращая каждое блюдо в кулинарный шедевр. В баре Juniper предлагают фирменные коктейли и широкий выбор местных виски, которые можно смаковать, любуясь Эдинбургским замком.

Одна из главных особенностей Hotel Indigo Edinburgh – Princes Street – это его расположение. Находясь на главной улице города, вы будете в нескольких шагах от многих магазинов, ресторанов и достопримечательностей. Эдинбургский замок или Королевская миля – только за короткую прогулку, а удобное транспортное сообщение позволяет легко добраться до любой точки города.

Hotel Indigo Edinburgh – Princes Street – это не просто отель, но и место, где каждый гость чувствует себя особенным. Здесь историческое наследие сочетается с современными удобствами, создавая уникальную атмосферу незабываемого пребывания в сердце Эдинбурга.

The Glasshouse

Топовая гостиница, расположенная в районе Лейт в Эдинбурге. Он находится недалеко от железнодорожного вокзала Edinburgh Waverley и трамвайной остановки York Place. Особенностью отеля является удивительный сад на крыше площадью 2 акра с видом на холм Калтон.

Адрес : 2 Greenside Pl, Эдинбург EH1 3AA

Вебсайт : https://www.theglasshousehotel.co.uk/

Рейтинг : 4.4 ⭐

The Glasshouse предлагает уютные апартаменты с кондиционером и мини-баром. Бесплатный Wi-Fi доступен для постоянной связи. Отель также предоставляет круглосуточную стойку регистрации, услуги консьержа и обслуживание номеров. Для гостей, прибывающих на автомобиле, доступна парковка.

The Glasshouse имеет хорошо оборудованный тренажерный зал, где можно поддерживать форму, не прерывая отпуск. А освежиться можно в уютном ресторане отеля, где подают самые изысканные блюда.

The Glasshouse – это современный дизайн и уникальный отдых в одном из лучших отелей Эдинбурга.

The Knight Residence by Mansley

Полностью оборудованные ванные комнаты в отелях Эдинбурга. Источник: THAM YUAN YUAN image from the Pixabay website Полностью оборудованные ванные комнаты в отелях Эдинбурга. Источник: THAM YUAN YUAN image from the Pixabay website

Уютная гостиница с безупречным сервисом, расположенная в Новом городе Эдинбурга.

Адрес : 12 Lauriston St, Эдинбург EH3 9DJ

Вебсайт : https://bymansley.com/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Апартаменты The Knight Residence by Mansley оформлены в современном стиле с акцентом на комфорт и функциональность. Просторные и светлые, они оснащены всем необходимым для комфортного пребывания.

Полностью оборудованные кухни;

Уютные гостиные с мягкой мебелью;

Большая спальня с роскошными кроватями.

Ванные комнаты с современными удобствами, включая дождевые души и высококачественные туалетные принадлежности, добавляют нотку роскоши.

Одна из главных особенностей The Knight Residence by Mansley – внимание к деталям. От высокоскоростного Wi-Fi и больших телевизоров с плоским экраном до стиральных машин и посудомоечек – в каждом апартаменте есть все необходимое для комфортного пребывания. Здесь вы будете чувствовать себя как дома, готовя любимые блюда и наслаждаясь ими в уютной атмосфере.

Персонал отеля заслуживает особой похвалы. Вежливые и внимательные сотрудники всегда готовы помочь с любыми вопросами – будь то организация трансфера, бронирование экскурсий, рекомендации местных ресторанов и достопримечательностей. Они делают все возможное, чтобы ваше пребывание было комфортным и приятным.

The Knight Residence by Mansley также предлагает дополнительные услуги, такие как ежедневная уборка и безопасная парковка, что делает его идеальным выбором для семей, пар и деловых путешественников. Кроме того, расположение в тихом и безопасном районе обеспечивает спокойный отдых после насыщенного дня.

The Knight Residence by Mansley – отличный вариант для тех, кто ищет комфорт и удобство в сочетании с высоким уровнем сервиса и отличным расположением. Это место, где каждый гость чувствует себя особенным, наслаждаясь всеми прелестями Эдинбурга в комфортных и стильных условиях.

The Raeburn

Расположенный в элегантном районе Стокбридж, этот бутик-отель предлагает гостям уникальное пребывание в здании XIX века, тщательно отреставрированном и превращенном в оазис роскоши и комфорта.

Адрес : 112 Raeburn Pl, Эдинбург EH4 1HG

Вебсайт : https://www.theraeburn.com/

Рейтинг : 4.3 ⭐

The Raeburn – одна из лучших гостиниц Эдинбурга, сочетающая исторический шарм с современным комфортом.

Отель предлагает просторные номера, оформленные с большим вкусом и вниманием к деталям. Каждый номер оснащен комфортными кроватями, стильными ванными комнатами с высококачественными туалетными принадлежностями и современной техникой для максимального комфорта гостей.

Особого упоминания заслуживают ресторан и бар отеля. Здесь можно насладиться изысканной шотландской кухней, приготовленной из местных продуктов, а также отведать широкий выбор вин и крафтовых коктейлей.

Персонал The Raeburn известен своим внимательным и дружелюбным сервисом, что делает ваше пребывание по-настоящему незабываемым. Кроме того, удобное расположение отеля обеспечивает легкий доступ к главным достопримечательностям Эдинбурга, таким как Эдинбургский замок и Королевская миля.

The Raeburn – идеальное место для тех, кто ценит комфорт, элегантность и высокий уровень сервиса в историческом окружении.

The Murrayfield Hotel

Прекрасные балконы в лучших отелях Эдинбурга. Источник: Image by KriptoHr from the Pixabay website Прекрасные балконы в лучших отелях Эдинбурга. Источник: Image by KriptoHr from the Pixabay website

Настоящее воплощение шотландского гостеприимства и комфорта. Расположенный в живописном районе Мюррейфилда, этот отель сочетает шарм традиционной архитектуры с современными удобствами, предлагая гостям незабываемое пребывание в сердце столицы Шотландии.

Адрес : 18 Corstorphine Rd, Эдинбург EH12 6HN

Вебсайт : https://themurrayfieldhotel.co.uk/

Рейтинг : 4.3 ⭐

Первое, что бросается в глаза при входе в The Murrayfield Hotel, – это элегантный фасад здания, окруженный ухоженными садами. Интерьер отеля продолжает эту атмосферу: стильные номера оформлены с изысканным вкусом, где каждый элемент продуман. Уютные кресла, мягкие ковры и теплые цвета создают среду, в которую захочется возвращаться снова и снова.

Номера в The Murrayfield Hotel – настоящее убежище комфорта. Они оснащены удобными кроватями, современными ванными комнатами с роскошными туалетными принадлежностями и всем необходимым для отдыха и работы. Особое внимание уделяется деталям – от высокоскоростного Wi-Fi до бесплатного чая и кофе в номере.

Гастрономические удовольствия ожидают в ресторане и баре отеля. The Bothy Restaurant & Drinkery предлагает изысканную шотландскую кухню, приготовленную из новых местных продуктов. Завтраки, обеды и ужины здесь – настоящее кулинарное путешествие, дополненное поразительным выбором вин и крафтовых напитков. Бар отеля – идеальное место для отдыха с бокалом виски или коктейлем после насыщенного дня.

The Murrayfield Hotel идеально подходит для любителей спорта, поскольку расположен в нескольких минутах ходьбы от знаменитого стадиона Мюррейфилд, где проходят увлекательные матчи по регби. Удобное расположение отеля также обеспечивает доступ к центру Эдинбурга и его достопримечательностям, таких как Эдинбургский замок, Королевская миля и Princes Street.

The Murrayfield Hotel – идеальное место для тех, кто хочет почувствовать настоящее шотландское гостеприимство, насладиться комфортом и удобством и исследовать богатство и красоту Эдинбурга.

Вывод

Эдинбург ждет вас! Выбирайте отель на любой вкус и бюджет – от роскошных апартаментов с видом на Королевскую милю до уютных бутик-отелей в историческом центре.

Совершите свое путешествие в Эдинбург незабываемым!

PS Не забудьте отведать традиционный шотландский виски и джинн, а также вкусную шотландскую кухню!