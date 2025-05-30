Топ-10 отелей в Эдинбурге: от роскоши до комфорта
Мечтаете о незабываемом путешествии в Эдинбург? Средневековые замки, булыжные улочки, атмосфера магии – столица Шотландии завораживает с первого взгляда! Но где остановиться, чтобы ощутить этот город на 100%?
Не волнуйтесь, мы позаботились об этом! В этой статье мы собрали 10 лучших отелей Эдинбурга на основе оценок путешественников.
Готовы отправиться в незабываемое путешествие? Тогда читайте дальше!
The Balmoral Hotel
Ищете отель, который станет настоящей изюминкой вашего путешествия в Эдинбург? Тогда вам обязательно стоит обратить внимание на The Balmoral Hotel !
Адрес : 1 Princes St, Эдинбург EH2 2EQ
Вебсайт : https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/the-balmoral-hotel/
Рейтинг : 4.7 ⭐
Расположенный на знаменитой Princes Street, в шаге от Эдинбургского замка, The Balmoral уже более столетия является символом города. Этот роскошный 5-звездочный отель сочетает викторианское величие с современным комфортом и безупречным сервисом.
Чем так отличается The Balmoral Hotel?
- Уникальная атмосфера. Окунитесь в роскошь и элегантность, где каждая деталь продумана до мелочей.
- Королевский сервис. Персонал отеля сделает все возможное, чтобы ваш отдых был незабываемым.
- Идеальное расположение. В самом сердце города, рядом с главными достопримечательностями.
The Balmoral Hotel вас ждет по-настоящему королевский отдых:
- Рестораны мирового уровня с шотландской и международной кухней.
- Спа для релакса и восстановления.
- Бассейн и тренажерный зал для тех, кто хочет оставаться в форме.
- Элегантные бары для приятного вечера.
- Номера и люксы оформлены в лучших традициях британского дизайна, с видами на город или Эдинбургский замок.
The Balmoral Hotel – это не просто лучшая гостиница Эдинбурга, это легенда! Не забудьте посетить Brasserie on the Eight, где подают традиционный шотландский чай с изысканными десертами!
The Witchery by the Castle
Переступите порог The Witchery by the Castle и окунитесь в мир средневековой роскоши.
Расположенный в историческом здании XVI века, этот бутик-отель очаровывает гостей уникальной атмосферой мистики и магии.
Адрес : 352 Castlehill, Эдинбург EH1 2NF
Вебсайт : https://www.thewitchery.com/
Рейтинг : 4.5 ⭐
The Witchery by the Castle предлагает 9 уникальных номеров, каждый из которых оформлен в готическом стиле:
- Кровати с балдахинами;
- Антикварная мебель;
- Камины;
- Роскошные ванные комнаты.
Ощутите средневековую атмосферу с духом таинственности и магии.
В The Witchery есть уютный ресторан, где можно насладиться изысканными блюдами из местных продуктов. В меню – деликатесы, такие как коричневый краб из Баки и лобстеры из вод Лотиана.
The Witchery by the Castle – это место, где роскошь, история и романтика сочетаются уникальным способом, погружая вас в атмосферу таинственности и страсти.
Gleneagles Townhouse
Расположенный на площади Сент-Эндрю в самом сердце Эдинбурга, Gleneagles Townhouse – это воплощение роскоши и элегантности.
Адрес : 39 St Andrew Square, Эдинбург EH2 2AD
Вебсайт : https://gleneagles.com/townhouse/
Рейтинг : 4.5 ⭐
Отель Gleneagles Townhouse объединяет историческую атмосферу здания XIX века с современными удобствами. Персонал всегда готов помочь гостям и сделать их пребывание максимально комфортным.
Побалуйте себя незабываемым путешествием в Эдинбург, остановившись в Gleneagles Townhouse. Здесь к вашим услугам:
- Ресторан со звездой Мишлен The Spence, где подают шотландскую кухню с современными нотками;
- Бар на крыше Lamplighters с панорамными видами на город;
- Спа-центр Gleneagles для релакса и восстановления;
- Фитнесс-центр с самым современным оборудованием;
- Номера и люксы оформлены в современном стиле с использованием высококачественных материалов.
В номерах отеля вас встретят:
- Комфортные кровати;
- Просторные ванные комнаты;
- Wi-Fi;
- Телевизоры с плоским экраном;
- Минибары.
Gleneagles Townhouse – идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть в роскошных условиях и ощутить дух Эдинбурга.
Kimpton Charlotte Square Hotel
Уютная гостиница в Эдинбурге, сочетающая роскошь с историческим шармом. Его расположение в самом сердце города возле прекрасной площади Шарлотты делает его идеальной базой для исследования города.
Адрес : 38 Charlotte Square, Эдинбург EH2 4HQ
Вебсайт : https://www.kimptoncharlottesquare.com/
Рейтинг : 4.5 ⭐
Kimpton Charlotte Square Hotel – это уникальное сочетание семи таунхаусов XVIII века, тщательно отреставрированных в современном отеле. Стильные номера, ориентированные на детали, каждый из которых по-своему уникален, наполнены уютом и комфортом. Приятный бонус – вид на исторический центр города или ухоженные сады из окон номеров.
В отеле вас ждут первоклассные удобства. Спа с разнообразными процедурами станет прекрасным местом для релакса после насыщенного дня. Фитнес центр оснащен современными технологиями, чтобы вы могли оставаться в форме даже в путешествии.
Особого внимания заслуживают рестораны Kimpton Charlotte Square Hotel. BABA – настоящая жемчужина, где средиземноморская кухня сочетается с шотландскими продуктами. Здесь можно насладиться вкусными блюдами и креативными коктейлями. А в The Garden вы сможете отдохнуть в атмосфере городского оазиса, окруженного зеленью, и отведать легкие закуски и напитки.
Но что делает Kimpton Charlotte Square Hotel по-настоящему особенным – это его атмосфера и сервис. Персонал всегда готов помочь, будь то рекомендации по лучшим достопримечательностям или организация экскурсии.
Kimpton Charlotte Square Hotel – это не просто место для ночлега, а настоящее путешествие в мир элегантности и комфорта. Идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться Эдинбургом во всей его красоте, ощущая роскошь и комфорт.
The Scotsman Hotel
Почувствуйте настоящее шотландское гостеприимство. Расположенный в историческом здании, где ранее размещалась редакция газеты The Scotsman, этот отель предлагает не только роскошное размещение, но и уникальное сочетание истории и современности.
Адрес : 20 North Bridge, Edinburgh EH1 1TR
Вебсайт : https://scotsmanhotel.co.uk/
Рейтинг : 4.4 ⭐
The Scotsman Hotel расположен в самом сердце Эдинбурга, на границе Старого и Нового города. Он находится в нескольких шагах от знаменитой Королевской мили, Эдинбургского замка и Princes Street. Благодаря такому расположению вы легко сможете исследовать главные достопримечательности города.
Здание, построенное в начале XX века, поражает своим величием и архитектурой. Интерьеры The Scotsman Hotel изящны, сочетают классический стиль с современными элементами. Роскошные номера и люксы оформлены с большим вкусом: теплый цвет, деревянные панели и высокие потолки создают уютную и аристократическую атмосферу. Из окон открываются потрясающие виды на город и его окрестности.
The Scotsman Hotel предлагает первоклассные удобства:
- Спа с различными процедурами и массажами для релакса после долгого дня;
- Фитнесс-центр с новейшим оборудованием;
- Крытый бассейн, позволяющий плавать в любое время года.
Ресторан The Grand Café предлагает шотландскую и международную кухню из самых свежих местных продуктов. В баре отеля представлен широкий выбор виски и креативных коктейлей, чтобы вы могли насладиться настоящим вкусом Шотландии.
Визитной карточкой The Scotsman Hotel является его сервис. Обходительный и внимательный персонал всегда готов помочь в организации экскурсий, бронировании билетов и предоставлении любой необходимой информации. Вы будете окружены заботой и вниманием, что сделает ваше пребывание по-настоящему комфортным.
The Scotsman Hotel – это больше, чем просто место для ночлега. Это путешествие в мир истории и культуры, где каждая деталь продумана. Здесь вы сможете насладиться роскошью, комфортом и ощутить уникальную атмосферу Эдинбурга.
Hotel Indigo Эдинбург – Princes Street
Благодаря уникальному стилю и атмосфере, этот бутик-отель является идеальной базой для исследования элегантного и величественного Эдинбурга.
Адрес : 20 Princes St, Эдинбург EH2 2AN
Вебсайт : https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/edinburgh/ediin/
Рейтинг : 4.4 ⭐
Hotel Indigo Edinburgh – Princes Street расположен в историческом здании, сохраняющем свой викторианский шарм. При входе вас встречает уютная и стильная атмосфера, мгновенно погружающая в покой и комфорт. Номера отеля поражают яркими акцентами, оригинальными элементами декора и потрясающими видами на Эдинбургский замок и Старый город.
Каждый номер уникален, но все оснащены современными технологиями:
- Комфортные кровати;
- Большие телевизоры;
- Стильные ванные комнаты с дождевыми душами;
- Бесплатный Wi-Fi.
Особое внимание уделяется мелочам – от дизайнерских туалетов до бесплатного мини-бара с местными вкусностями.
В отеле есть прекрасный ресторан и бар Twenty Princes Street, где можно насладиться современной шотландской кухней. Шеф-повар использует только свежие сезонные продукты, превращая каждое блюдо в кулинарный шедевр. В баре Juniper предлагают фирменные коктейли и широкий выбор местных виски, которые можно смаковать, любуясь Эдинбургским замком.
Одна из главных особенностей Hotel Indigo Edinburgh – Princes Street – это его расположение. Находясь на главной улице города, вы будете в нескольких шагах от многих магазинов, ресторанов и достопримечательностей. Эдинбургский замок или Королевская миля – только за короткую прогулку, а удобное транспортное сообщение позволяет легко добраться до любой точки города.
Hotel Indigo Edinburgh – Princes Street – это не просто отель, но и место, где каждый гость чувствует себя особенным. Здесь историческое наследие сочетается с современными удобствами, создавая уникальную атмосферу незабываемого пребывания в сердце Эдинбурга.
The Glasshouse
Топовая гостиница, расположенная в районе Лейт в Эдинбурге. Он находится недалеко от железнодорожного вокзала Edinburgh Waverley и трамвайной остановки York Place. Особенностью отеля является удивительный сад на крыше площадью 2 акра с видом на холм Калтон.
Адрес : 2 Greenside Pl, Эдинбург EH1 3AA
Вебсайт : https://www.theglasshousehotel.co.uk/
Рейтинг : 4.4 ⭐
The Glasshouse предлагает уютные апартаменты с кондиционером и мини-баром. Бесплатный Wi-Fi доступен для постоянной связи. Отель также предоставляет круглосуточную стойку регистрации, услуги консьержа и обслуживание номеров. Для гостей, прибывающих на автомобиле, доступна парковка.
The Glasshouse имеет хорошо оборудованный тренажерный зал, где можно поддерживать форму, не прерывая отпуск. А освежиться можно в уютном ресторане отеля, где подают самые изысканные блюда.
The Glasshouse – это современный дизайн и уникальный отдых в одном из лучших отелей Эдинбурга.
The Knight Residence by Mansley
Уютная гостиница с безупречным сервисом, расположенная в Новом городе Эдинбурга.
Адрес : 12 Lauriston St, Эдинбург EH3 9DJ
Вебсайт : https://bymansley.com/
Рейтинг : 4.7 ⭐
Апартаменты The Knight Residence by Mansley оформлены в современном стиле с акцентом на комфорт и функциональность. Просторные и светлые, они оснащены всем необходимым для комфортного пребывания.
- Полностью оборудованные кухни;
- Уютные гостиные с мягкой мебелью;
- Большая спальня с роскошными кроватями.
Ванные комнаты с современными удобствами, включая дождевые души и высококачественные туалетные принадлежности, добавляют нотку роскоши.
Одна из главных особенностей The Knight Residence by Mansley – внимание к деталям. От высокоскоростного Wi-Fi и больших телевизоров с плоским экраном до стиральных машин и посудомоечек – в каждом апартаменте есть все необходимое для комфортного пребывания. Здесь вы будете чувствовать себя как дома, готовя любимые блюда и наслаждаясь ими в уютной атмосфере.
Персонал отеля заслуживает особой похвалы. Вежливые и внимательные сотрудники всегда готовы помочь с любыми вопросами – будь то организация трансфера, бронирование экскурсий, рекомендации местных ресторанов и достопримечательностей. Они делают все возможное, чтобы ваше пребывание было комфортным и приятным.
The Knight Residence by Mansley также предлагает дополнительные услуги, такие как ежедневная уборка и безопасная парковка, что делает его идеальным выбором для семей, пар и деловых путешественников. Кроме того, расположение в тихом и безопасном районе обеспечивает спокойный отдых после насыщенного дня.
The Knight Residence by Mansley – отличный вариант для тех, кто ищет комфорт и удобство в сочетании с высоким уровнем сервиса и отличным расположением. Это место, где каждый гость чувствует себя особенным, наслаждаясь всеми прелестями Эдинбурга в комфортных и стильных условиях.
The Raeburn
Расположенный в элегантном районе Стокбридж, этот бутик-отель предлагает гостям уникальное пребывание в здании XIX века, тщательно отреставрированном и превращенном в оазис роскоши и комфорта.
Адрес : 112 Raeburn Pl, Эдинбург EH4 1HG
Вебсайт : https://www.theraeburn.com/
Рейтинг : 4.3 ⭐
The Raeburn – одна из лучших гостиниц Эдинбурга, сочетающая исторический шарм с современным комфортом.
Отель предлагает просторные номера, оформленные с большим вкусом и вниманием к деталям. Каждый номер оснащен комфортными кроватями, стильными ванными комнатами с высококачественными туалетными принадлежностями и современной техникой для максимального комфорта гостей.
Особого упоминания заслуживают ресторан и бар отеля. Здесь можно насладиться изысканной шотландской кухней, приготовленной из местных продуктов, а также отведать широкий выбор вин и крафтовых коктейлей.
Персонал The Raeburn известен своим внимательным и дружелюбным сервисом, что делает ваше пребывание по-настоящему незабываемым. Кроме того, удобное расположение отеля обеспечивает легкий доступ к главным достопримечательностям Эдинбурга, таким как Эдинбургский замок и Королевская миля.
The Raeburn – идеальное место для тех, кто ценит комфорт, элегантность и высокий уровень сервиса в историческом окружении.
The Murrayfield Hotel
Настоящее воплощение шотландского гостеприимства и комфорта. Расположенный в живописном районе Мюррейфилда, этот отель сочетает шарм традиционной архитектуры с современными удобствами, предлагая гостям незабываемое пребывание в сердце столицы Шотландии.
Адрес : 18 Corstorphine Rd, Эдинбург EH12 6HN
Вебсайт : https://themurrayfieldhotel.co.uk/
Рейтинг : 4.3 ⭐
Первое, что бросается в глаза при входе в The Murrayfield Hotel, – это элегантный фасад здания, окруженный ухоженными садами. Интерьер отеля продолжает эту атмосферу: стильные номера оформлены с изысканным вкусом, где каждый элемент продуман. Уютные кресла, мягкие ковры и теплые цвета создают среду, в которую захочется возвращаться снова и снова.
Номера в The Murrayfield Hotel – настоящее убежище комфорта. Они оснащены удобными кроватями, современными ванными комнатами с роскошными туалетными принадлежностями и всем необходимым для отдыха и работы. Особое внимание уделяется деталям – от высокоскоростного Wi-Fi до бесплатного чая и кофе в номере.
Гастрономические удовольствия ожидают в ресторане и баре отеля. The Bothy Restaurant & Drinkery предлагает изысканную шотландскую кухню, приготовленную из новых местных продуктов. Завтраки, обеды и ужины здесь – настоящее кулинарное путешествие, дополненное поразительным выбором вин и крафтовых напитков. Бар отеля – идеальное место для отдыха с бокалом виски или коктейлем после насыщенного дня.
The Murrayfield Hotel идеально подходит для любителей спорта, поскольку расположен в нескольких минутах ходьбы от знаменитого стадиона Мюррейфилд, где проходят увлекательные матчи по регби. Удобное расположение отеля также обеспечивает доступ к центру Эдинбурга и его достопримечательностям, таких как Эдинбургский замок, Королевская миля и Princes Street.
The Murrayfield Hotel – идеальное место для тех, кто хочет почувствовать настоящее шотландское гостеприимство, насладиться комфортом и удобством и исследовать богатство и красоту Эдинбурга.
Вывод
Эдинбург ждет вас! Выбирайте отель на любой вкус и бюджет – от роскошных апартаментов с видом на Королевскую милю до уютных бутик-отелей в историческом центре.
Совершите свое путешествие в Эдинбург незабываемым!
PS Не забудьте отведать традиционный шотландский виски и джинн, а также вкусную шотландскую кухню!