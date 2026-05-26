Следующие обстрелы Киева. К чему готовиться?

Все, что сейчас происходит – часть плана россиян по "принуждению к переговорам". Но все это окончательно превращается в театр для одного зрителя. И если весь 2025 год россияне играли спектакль для Трампа, сейчас окружение Путина играет спектакль для него самого.

Впервые за время войны русский режим перешел от наступления к самозащите. Я сейчас не о фронте. Я о внутренней логике действий, следствием которых стала навязчивая попытка сконцентрироваться в обстрелах, прежде всего, на центре Киева. В основе этой логики лежит три аспекта:

- Психология самого Путина, понимающего, что его унизили и он должен ответить за унижение.

– Желание понравиться ура-патриотам и части военных, которые все больше превращаются в оппозицию Путину. Они четыре года просят Путина избивать по центрам принятия решений. Удары такие были, но россияне все же не позволяли себе так бездумно и в таких количествах раскодировать ракеты. Сейчас, похоже, принято решение сделать несколько волн таких массированных атак, даже если потом нужно будет накапливать несколько месяцев соответствующие запасы. Здесь нет военной логики. Повторюсь – это логика театра для одного зрителя, которому это ужасно должно понравиться. Мне кажется, хоть здесь я и не специалист, атак, подобных предыдущей, не может быть больше 3-4. Больше просто нет ресурса.

- На прошлой неделе Путин обратился к украинским военнослужащим сдаваться. Косвенно это говорит о тех иллюзиях, которые концентрируются в его голове. И доносящие ему высшее военное руководство.