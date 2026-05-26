Следующие обстрелы Киева. К чему готовиться?
Все, что сейчас происходит – часть плана россиян по "принуждению к переговорам". Но все это окончательно превращается в театр для одного зрителя. И если весь 2025 год россияне играли спектакль для Трампа, сейчас окружение Путина играет спектакль для него самого.
- Впервые за время войны русский режим перешел от наступления к самозащите. Я сейчас не о фронте. Я о внутренней логике действий, следствием которых стала навязчивая попытка сконцентрироваться в обстрелах, прежде всего, на центре Киева.
- В основе этой логики лежит три аспекта:
- Психология самого Путина, понимающего, что его унизили и он должен ответить за унижение.
– Желание понравиться ура-патриотам и части военных, которые все больше превращаются в оппозицию Путину. Они четыре года просят Путина избивать по центрам принятия решений. Удары такие были, но россияне все же не позволяли себе так бездумно и в таких количествах раскодировать ракеты. Сейчас, похоже, принято решение сделать несколько волн таких массированных атак, даже если потом нужно будет накапливать несколько месяцев соответствующие запасы. Здесь нет военной логики. Повторюсь – это логика театра для одного зрителя, которому это ужасно должно понравиться. Мне кажется, хоть здесь я и не специалист, атак, подобных предыдущей, не может быть больше 3-4. Больше просто нет ресурса.
- На прошлой неделе Путин обратился к украинским военнослужащим сдаваться. Косвенно это говорит о тех иллюзиях, которые концентрируются в его голове. И доносящие ему высшее военное руководство.
- Идеальным промежуточным завершением такой ракетной операции для Кремля, похоже, должно быть прямое попадание в здание офиса Президента и в идеале, чтобы потом США и ЕС начали давить на Украину начать просить мир или хотя бы нового раунда переговоров. Еще раз: это не логика войны. Это логика театра одного зрителя. Но эта логика – не о последнем, завершающем этапе войны. Это логика мелкой тактики на следующий месяц. Если быть более точным – это логика пиара, а не войны. К сожалению, очень черного для нас пиара. Повторюсь, авторы этой идеи полагают, что после этого наступит излом не в войне, а в переговорах.
- В русских элитах пока не существует никакого бунта. До сих пор они возились и возятся между собой ради одного: получить добро от Путина как главного арбитра. Сейчас возросло количество недовольных новыми правилами арбитража, предполагающих резкое ограничение количества неприкосновенных. Но логика Путина состоит в том, что неприкосновенность 30 человек из его ближайшего окружения плюс высшее звено ФСБ и ФСО уберегает его от любых переворотов. И в этом серьезный резон.
- Мы действительно приблизились к появлению элитной фронды. Но ее еще точно нет и сделать так, чтобы ее не стало – главная задача Путина. При этом Запад, похоже, не мыслит категориями попыток создать эту самую фронду. Запад мыслит в категориях вечности Путина. А это, безусловно, влияет на российские элиты.