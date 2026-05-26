Наступні обстріли Києва. До чого готуватися?

Все, що зараз відбувається - частина плану росіян по "примушуванню до переговорів". Але все це остаточно перетворюється в театр для одного глядача. І якщо весь 2025 рік росіяни грали спектакль для Трампа, зараз оточення Путіна грає спектакль для нього самого.

Вперше за час війни російський режим перейшов від наступу до самозахисту. Я зараз не про фронт. Я про внутрішню логіку дій, наслідком яких стала навʼязлива спроба сконцентруватися в обстрілах, перш за все на центрі Києва. В основі цієї логіки лежить три аспекти:

- Психологія самого Путіна, який розуміє, що його принизили і він має відповісти за приниження.

- Бажання сподобатися ура-патріотам і частині військових, які все більше перетворюються на опозицію Путіну. Вони чотири роки просять Путіна бити по центрам прийняття рішень. Удари такі були, але росіяни все ж не дозволяли собі аж так бездумно і в таких кількостях розкодувати ракети. Зараз, схоже, прийнято рішення зробити кілька хвиль таких масованих атак,навіть, якщо потім треба буде накопичувати кілька місяців відповідні запаси. Тут нема воєнної логіка. Повторюся - це логіка театру для одного глядача, якому це страшенно має сподобатися. Мені здається, хоч тут я і не спеціаліст, атак, подібних до попередньої не може бути більше 3-4. Більше просто нема ресурсу.

- Минулого тижня Путін звернувся до українських військовослужбовців здаватися. Опосередковано це говорить про ті ілюзії, які концентруються в його голові. І які доносить йому вище воєнне керівництво.