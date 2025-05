Семейные отели в Дубае: топ-10 мест для беззаботного отдыха с детьми

Развивающийся стремительными темпами футуристический Дубай может не ассоциироваться с местом для семейного отдыха. Однако на самом деле семья является ключевым источником жизни в эмирате, поэтому важно совершенствовать все ее составляющие, включая предоставление безграничных возможностей для отдыха. Внимательный обслуживающий персонал, швейцары, помнящие гостей по имени, продуманный дизайн заведений со смежными номерами, детские клубы и невероятные аквапарки. Все это и многое другое можно найти в лучших отелях Дубая для семей. Не говоря уже о солнечной, теплой погоде круглый год, высококлассном кондиционировании и множестве затененных зон для тех, кто хочет спрятаться от жары. Следующий список содержит самые оцененные отели Дубая, которые идеально подходят для семейного отдыха, поэтому вам будет легко выбрать лучший вариант.

Atlantis The Royal

Если вы хотите получить все преимущества ОАЭ в одном месте, советуем выбрать Atlantis The Royal. Это уникальное заведение позиционирует себя как самый роскошный курорт в мире, и оно действительно заслуживает этого титула. Отель располагает почти 800 номерами и люксами, которые обслуживает исключительный персонал, готовый помочь в любой момент. На его огромной территории также можно найти:

17 баров и ресторанов;

оздоровительный центр площадью более 32 тысяч квадратных футов с несколькими бассейнами;

площадка для водных видов спорта;

роскошные бутики и многое другое.

Особо стоит отметить бассейн Cloud 22, расположенный на вершине подвесного моста. Конечно, Atlantis The Royal предлагает множество развлечений для гостей всех возрастов, от шоу фонтанов до клуба Atlantis Explorers. Также в стоимость номера входит бесплатный доступ к соседнему аквариуму и аквапарку Aquaventure. Семьи с детьми предпочитают отдыхать у бассейна Royal Pool, который включает 1,2 мили пляжа, где можно играть и строить песчаные замки. Главное – осторожничать во время сезона медуз, о котором предупреждают пурпурные флаги.

JA The Resort

Отель на берегу Персидского залива. Источник: https://www.jaresortshotels.com/dubai Отель на берегу Персидского залива. Источник: https://www.jaresortshotels.com/dubai

Среди лучших семейных отелей Дубая – JA The Resort. Это комплекс, включающий сразу три заведения:

Palm Tree Court;

JA Beach Hotel;

Lake View.

Все они расположены на пляже и зеленой территории площадью один миллион акров в районе Джебель Али. Среди главных причин, почему родители выбирают именно это место для семейного отдыха:

семь бассейнов на территории;

чистый пляж длиной 800 метров;

ясли для младенцев от четырех месяцев (доступны за дополнительную плату);

клуб Pirates and Mermaids для детей от 4 до 12 лет, где ежедневно организуют восемь различных занятий, например, уроки оригами.

Однако главной изюминкой курорта является неограниченное количество активностей на свежем воздухе – вейксерфинг, минигольф, купание в море из пони, стрельба из лука и многое другое. После дня активного отдыха захочется подзарядиться, поэтому можно отправиться в один из более 25 ресторанов и баров.

Bab Al Shams, A Rare Finds Desert Resort

Этот роскошный семейный отель в Дубае лучше подходит для тех, кто хочет насладиться безграничными возможностями пустыни при короткой поездке от мегаполиса. Открытый в 2004 году, Bab Al Shams, Rare Finds Desert Resort сразу стал любимцем как местных жителей, так и гостей. После масштабной реконструкции, включавшей не только обновление стиля, но и добавление новых гастрономических опций, курорт засиял новыми красками. Ключевые элементы, ради которых сюда приезжают постоянные гости, остались (бассейны бескрайней пустыни, ров и высокие пальмы и т.п.), тогда как устаревшие элементы в стиле "Тысячи и одной ночи" ушли в прошлое. Кроме водных видов спорта, отель предлагает другие семейные активности, в частности:

крокет;

гигантские шахматы;

детская площадка с соплайном;

прогулки на пони и верблюдах;

соколиная охота;

прогулки с гидом по естественным тропам.

Также регулярно организуются тематические мероприятия и культурные мастер-классы, например уроки арабской каллиграфии.

Raffles The Palm

Открытая только осенью 2021 года, этот прекрасный семейный отель в Дубае позволяет маленьким гостям почувствовать себя настоящими принцами или принцессами во время пребывания. Raffles The Palm, с многочисленными уголками, покрытыми золотом, особенно в холле со сводчатым потолком, поражает внимательным персоналом, помнящим гостей по именам, а несколько спасателей пристально следят за детьми в затененной игровой зоне. При желании дети могут даже отправиться на экскурсию в одном из роскошных гольф-каров. Детский клуб работает ежедневно, открыт до 20:00 по будням и до 21:00 по выходным, а развлечения обеспечивает специально предназначенный дворецкий. Еще одна маленькая, но приятная деталь: в международном ресторане Le Jardin есть специальный буфет Young Voyager для младших гостей. Отель может похвастаться одними из самых больших номеров на Пальме, включая люксы площадью от 700 квадратных футов. Кроме того, можно забронировать смежные номера, что особенно удобно во время путешествия с большой семьей или компанией.

Atlantis The Palm

Atlantis The Palm – это эквивалент замка Диснея в Объединенных Арабских Эмиратах, пребывание в котором запомнится даже маленьким детям. Этот отель расположен в конце Пальмы Джумейра, отличаясь потрясающим коралловым экстерьером. Atlantis The Palm имеет многое предложить, но прежде всего стоит упомянуть самый большой в мире аквапарк Aquaventure с огромным количеством горок, игровыми зонами для всех возрастов и не только. Кроме того, гости роскошной семейной гостиницы в Дубае имеют возможность получить уникальный опыт, например, плавая с акулами, морскими львами или дельфинами. Также стоит посетить аквариум The Lost Chambers, где обитает более 65 000 морских созданий, и лагуну Ambassador для ныряния даже без лицензии дайвера. Если родители хотят провести время наедине или посетить развлечения только для взрослых, отель предлагает детский клуб для младших гостей от 3 до 12 лет. Кроме того, есть The Zone для подростков от 13 до 18 лет. Услуги няни также доступны, если вы планируете романтический ужин в ресторанах Gordon Ramsay's Bread Street Kitchen, Hakkasan или Nobu.

Jumeirah Beach Hotel

Известный экстерьер. Источник: Image lukas_/Pixabay Известный экстерьер. Источник: Image lukas_/Pixabay

Эта уникальная гостиница, которая отличается прежде всего благодаря своему блестящему волнистому экстерьеру, была открыта в 1997 году, еще до появления напротив Burj Al Arab. Поэтому впечатляет, что детский клуб и бассейн Jumeirah Beach Hotel все еще остаются среди лучших в городе. Более того, занятия для детей в возрасте от 2 до 12 лет бесплатные. Развлечения варьируются от прыжков на батуте до джунглевых горок, как в помещении, так и на открытом воздухе. Также есть молодежный центр активностей с множеством музыкальных инструментов для игры. Дети постарше имеют возможность играть в теннис и сквош с помощью инструкторов, если это необходимо. Еще одним преимуществом этого семейного отеля в Дубае является бесплатный доступ к аквапарку Wild Wadi, к которому курсирует шаттл и баги. Не упустите возможность прокатиться на 120-метровой горке Jumeirah Sceirah (доступна для посетителей ростом выше 110 см), если решитесь.

Park Hyatt Dubai

Среди самых роскошных отелей Дубая невозможно не упомянуть Park Hyatt Dubai, расположенный на живописном побережье залива. Средиземноморский дизайн, тихая тропическая зона, где так популярны свадьба, частный пляж и собственная марина – все это причины, по которым сюда приезжают постоянные посетители и новые путешественники, которые хотят почувствовать невероятный опыт Эмиратов.

Отель часто выбирают для семейного отдыха благодаря высококлассным удобствам, разработанным с учетом младших гостей. В частности, центральный 25-метровый бассейн открыт с утра до позднего вечера, а рядом расположена песчаная игровая площадка. Недавно также добавили новую лагуну, разработанную специально для детей. Любимый среди детей Cave Kids' Club расположен неподалеку и работает по тому же графику, что и бассейн – с 6:00 до 22:00. Эта зона с безграничными развлечениями бесплатна для посетителей от 3 до 12 лет. Подростки от 16 лет могут проводить время с родителями на 100-метровом пляже Lagoon Beach by Twiggy или посетить соседний искусственный пляж.

The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina

Главным преимуществом The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort and Marina является его 500-метровый частный пляж, один из самых длинных в городе. На территории есть бары, рестораны и спа-центры, но семьи с детьми проводят большую часть времени в аквапарке Jungle Bay, открывшемся в начале 2021 года с многочисленными аттракционами, водным парком и 6-метровым пневматическим бассейном Family Waves.

Legoland Dubai

Фанаты Lego, как малые, так и взрослые, несомненно, будут в восторге от Legoland Dubai. Этот уникальный отель разработан с учетом своей основной целевой аудитории. Все 250 номеров, включая лестницу, коридоры и общие зоны, оформлены в стиле самого популярного в мире конструктора, от начального "тематического" уровня до "полностью тематических" номеров Pirate, Friends, Adventure или Ninjago и других. Отель предлагает апартаменты в различных конфигурациях, например, семейный люкс на восемь человек или смежные люксы для 26 человек. Для создания декора использовано 4,5 миллиона кубиков для более двух тысяч моделей, включая грандиозную инсталляцию городского пейзажа, на которую ушло почти 60 000 блоков. Дети и взрослые могут развивать свое воображение и творчество в огромной игровой зоне замка в холле, наблюдая за настоящими конструкторами за работой или отправляясь на охоту за сокровищами в собственном номере. Посещение парка развлечений или аквапарка также находится в этом семейном отеле Дубая.

Centara Mirage Dubai

Новый тайско-арабский отель сделал все возможное, чтобы с самого начала привлечь как можно больше семей. Centara Mirage Dubai имеет 607 номеров, предлагая множество развлечений и приятных мелочей, которые привлекают внимание.

боди-арт при регистрации;

спа с конфетами и процедурами для младших гостей;

три детских клуба для разных возрастов;

семейный лаундж с яркой акцентной мебелью малого размера;

послеобеденный чай и коктейли.

Кроме того, эта прекрасная семейная гостиница в Дубае может похвастаться набережной с водными горками, медленной рекой, двумя пляжными бассейнами, зоной с батутами и зонами для прыжков со скал. Веселье не заканчивается вечером благодаря театральным представлениям, таким как шоу Dueling Fire, вызывающие восторг у публики.