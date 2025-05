Сімейні готелі в Дубаї: топ-10 місць для безтурботного відпочинку з дітьми

Футуристичний Дубай, який розвивається стрімкими темпами, може не асоціюватися з місцем для сімейного відпочинку. Проте насправді сім’я є ключовим джерелом життя в еміраті, тому важливо вдосконалювати всі її складові, включно з наданням безмежних можливостей для відпочинку. Уважний обслуговуючий персонал, швейцари, які пам’ятають гостей за іменами, продуманий дизайн закладів із суміжними номерами, дитячі клуби та неймовірні аквапарки. Усе це та багато іншого можна знайти в найкращих готелях Дубая для сімей. Не кажучи вже про сонячну, теплу погоду цілий рік, висококласне кондиціонування та безліч затінених зон для тих, хто хоче сховатися від спеки. Наступний список містить найвище оцінені готелі Дубая, які ідеально підходять для сімейного відпочинку, тож вам буде легко обрати найкращий варіант.

Atlantis The Royal

Якщо ви хочете отримати всі переваги ОАЕ в одному місці, рекомендуємо обрати Atlantis The Royal. Цей унікальний заклад позиціонує себе як найрозкішніший курорт у світі, і він справді заслуговує на цей титул. Готель має майже 800 номерів і люксів, які обслуговує винятковий персонал, готовий допомогти в будь-який момент. На його величезній території також можна знайти:

17 барів і ресторанів;

оздоровчий центр площею понад 32 тисячі квадратних футів із кількома басейнами;

майданчик для водних видів спорту;

розкішні бутіки та багато іншого.

Особливо варто відзначити басейн Cloud 22, розташований на вершині підвісного мосту. Звісно, Atlantis The Royal пропонує велику кількість розваг для гостей усіх вікових груп, від шоу фонтанів до клубу Atlantis Explorers. Також у вартість номера входить безкоштовний доступ до сусіднього акваріуму та аквапарку Aquaventure. Сім’ї з дітьми віддають перевагу відпочинку біля басейну Royal Pool, який включає 1,2 милі пляжу, де можна гратися та будувати піщані замки. Головне – бути обережними під час сезону медуз, про який попереджають пурпурові прапори.

JA The Resort

Готель на березі Перської затоки. Джерело: https://www.jaresortshotels.com/dubai

Серед найкращих сімейних готелів Дубая – JA The Resort. Це комплекс, який включає одразу три заклади:

Palm Tree Court;

JA Beach Hotel;

Lake View.

Усі вони розташовані на пляжі та зеленій території площею один мільйон акрів у районі Джебель Алі. Серед головних причин, чому батьки обирають саме це місце для сімейного відпочинку:

сім басейнів на території;

чистий пляж завдовжки 800 метрів;

ясла для немовлят від чотирьох місяців (доступні за додаткову плату);

клуб Pirates and Mermaids для дітей віком від 4 до 12 років, де щодня організовують вісім різних занять, наприклад, уроки орігамі.

Однак головною родзинкою курорту є необмежена кількість активностей на свіжому повітрі – вейксерфінг, мінігольф, купання в морі з поні, стрільба з лука та багато іншого. Після дня активного відпочинку захочеться підзарядитися, тож можна вирушити до одного з понад 25 ресторанів і барів.

Bab Al Shams, A Rare Finds Desert Resort

Цей розкішний сімейний готель у Дубаї найкраще підходить для тих, хто хоче насолодитися безмежними можливостями пустелі за короткої поїздки від мегаполісу. Відкритий у 2004 році, Bab Al Shams, A Rare Finds Desert Resort одразу став улюбленцем як місцевих жителів, так і гостей. Після масштабної реконструкції, яка включала не лише оновлення стилю, а й додавання нових гастрономічних опцій, курорт засяяв новими фарбами. Ключові елементи, заради яких сюди приїжджають постійні гості, залишилися (басейни безкрайньої пустелі, рів і високі пальми тощо), тоді як застарілі елементи в стилі "Тисячі й однієї ночі" відійшли в минуле. Окрім водних видів спорту, готель пропонує інші сімейні активності, зокрема:

крокет;

гігантські шахи;

дитячий майданчик із зіплайном;

прогулянки на поні та верблюдах;

соколине полювання;

прогулянки з гідом природними стежками.

Також регулярно організовуються тематичні заходи та культурні майстер-класи, наприклад, уроки арабської каліграфії.

Raffles The Palm

Відкритий лише восени 2021 року, цей чудовий сімейний готель у Дубаї дозволяє маленьким гостям відчути себе справжніми принцами чи принцесами під час перебування. Raffles The Palm, із численними куточками, вкритими золотом, особливо в холі зі склепінчастою стелею, вражає уважним персоналом, який пам’ятає гостей за іменами, а кілька рятувальників пильно стежать за дітьми в затіненій ігровій зоні. За бажання діти можуть навіть вирушити на екскурсію в одному з розкішних гольф-карів. Дитячий клуб працює щодня, відкритий до 20:00 у будні та до 21:00 у вихідні, а розваги забезпечує спеціально призначений дворецький. Ще одна маленька, але приємна деталь: у міжнародному ресторані Le Jardin є спеціальний буфет Young Voyager для молодших гостей. Готель може похвалитися одними з найбільших номерів на Пальмі, включно з люксами площею від 700 квадратних футів. Крім того, є можливість забронювати суміжні номери, що особливо зручно під час подорожі з великою сім’єю чи компанією.

Atlantis The Palm

Atlantis The Palm – це еквівалент замку Діснея в Об’єднаних Арабських Еміратах, перебування в якому запам’ятається навіть маленьким дітям. Цей готель розташований у кінці Пальми Джумейра, вирізняючись приголомшливим кораловим екстер’єром. Atlantis The Palm має багато що запропонувати, але насамперед варто згадати найбільший у світі аквапарк Aquaventure із величезною кількістю гірок, ігровими зонами для всіх вікових груп і не тільки. Крім того, гості розкішного сімейного готелю в Дубаї мають можливість отримати унікальний досвід, наприклад, плаваючи з акулами, морськими левами чи дельфінами. Також варто відвідати акваріум The Lost Chambers, де мешкає понад 65 000 морських створінь, і лагуну Ambassador для пірнання навіть без ліцензії дайвера. Якщо батьки хочуть провести час наодинці або відвідати розваги лише для дорослих, готель пропонує дитячий клуб для молодших гостей віком від 3 до 12 років. Крім того, є The Zone для підлітків від 13 до 18 років. Послуги няні також доступні, якщо ви плануєте романтичну вечерю в ресторанах Gordon Ramsay’s Bread Street Kitchen, Hakkasan або Nobu.

Jumeirah Beach Hotel

Відомий екстер’єр. Джерело: Image lukas_/Pixabay

Цей унікальний готель, який вирізняється насамперед завдяки своєму блискучому хвилястому екстер’єру, був відкритий у 1997 році, ще до появи навпроти Burj Al Arab. Тому вражає, що дитячий клуб і басейн Jumeirah Beach Hotel досі залишаються серед найкращих у місті. Ба більше, заняття для дітей віком від 2 до 12 років безкоштовні. Розваги варіюються від стрибків на батуті до джунглевих гірок, як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Також є молодіжний центр активностей із великою кількістю музичних інструментів для гри. Старші діти мають можливість грати в теніс і сквош за допомогою інструкторів, якщо це необхідно. Ще однією перевагою цього сімейного готелю в Дубаї є безкоштовний доступ до аквапарку Wild Wadi, до якого курсує шатл і багі. Не пропустіть можливість прокататися на 120-метровій гірці Jumeirah Sceirah (доступна для відвідувачів зростом вище 110 см), якщо наважитеся.

Park Hyatt Dubai

Серед найрозкішніших готелів Дубая неможливо не згадати Park Hyatt Dubai, розташований на мальовничому узбережжі затоки. Середземноморський дизайн, тиха тропічна зона, де так популярні весілля, приватний пляж і власна марина – усе це причини, чому сюди приїжджають постійні відвідувачі та нові мандрівники, які хочуть відчути неймовірний досвід Еміратів.

Готель часто обирають для сімейного відпочинку завдяки висококласним зручностям, розробленим із урахуванням молодших гостей. Зокрема, центральний 25-метровий басейн відкритий від ранку до пізнього вечора, а поруч розташований піщаний ігровий майданчик. Нещодавно також додали нову лагуну, розроблену спеціально для дітей. Улюблений серед дітей Cave Kids’ Club розташований неподалік і працює за тим же графіком, що й басейн – із 6:00 до 22:00. Ця зона з безмежними розвагами безкоштовна для відвідувачів віком від 3 до 12 років. Підлітки від 16 років можуть проводити час із батьками на 100-метровому пляжі Lagoon Beach by Twiggy або відвідати сусідній штучний пляж.

The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina

Головною перевагою The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort and Marina є його 500-метровий приватний пляж, один із найдовших у місті. На території є бари, ресторани та спа-центри, але сім’ї з дітьми проводять більшу частину часу в аквапарку Jungle Bay, який відкрився на початку 2021 року з численними атракціонами, водним парком і 6-метровим пневматичним басейном Family Waves.

Legoland Dubai

Фанати Lego, як малі, так і дорослі, безсумнівно, будуть у захваті від Legoland Dubai. Цей унікальний готель розроблений із урахуванням своєї основної цільової аудиторії. Усі 250 номерів, включно зі сходами, коридорами та загальними зонами, оформлені в стилі найпопулярнішого у світі конструктора, від початкового "тематичного" рівня до "повністю тематичних" номерів Pirate, Friends, Adventure або Ninjago та інших. Готель пропонує апартаменти в різних конфігураціях, наприклад, сімейний люкс на вісім осіб або суміжні люкси для аж 26 осіб. Для створення декору використано 4,5 мільйона кубиків для більш ніж двох тисяч моделей, включно з грандіозною інсталяцією міського пейзажу, на яку пішло майже 60 000 блоків. Діти та дорослі можуть розвивати свою уяву та творчість у величезній ігровій зоні замку в холі, спостерігаючи за справжніми конструкторами за роботою або вирушаючи на полювання за скарбами у власному номері. Відвідування парку розваг або аквапарку також включено в перебування в цьому сімейному готелі Дубая.

Centara Mirage Dubai

Новий тайсько-арабський готель зробив усе можливе, щоб із самого початку привабити якомога більше сімей. Centara Mirage Dubai має 607 номерів, пропонуючи безліч розваг і приємних дрібниць, які привертають увагу:

боді-арт під час реєстрації;

спа-центр із цукерками та процедурами для молодших гостей;

три дитячі клуби для різних вікових груп;

сімейний лаундж із яскравими акцентними меблями малого розміру;

післяобідній чай і коктейлі.

Крім того, цей чудовий сімейний готель у Дубаї може похвалитися набережною з водними гірками, повільною річкою, двома пляжними басейнами, зоною з батутами та зонами для стрибків зі скель. Веселощі не закінчуються ввечері завдяки театральним виставам, таким як шоу Dueling Fire, які викликають захват у публіки.