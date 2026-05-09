Своими усилиями по поиску прекращения огня для проведения парада на Красной площади Путин снова привлек наше внимание к празднику, о котором мы понемногу стали забывать – хотя до начала великой войны России против Украины именно он казался тем же днем, который должен через государственные границы объединять россиян и украинцев. И к тому же разъединять украинцев из "большой Украины" и Галиции, потому что "у нас здесь" – Советский Союз, Красная армия, общий враг и Сталин, а "у них там" – УПА и Бандера.

Все это было большой мистификацией – начиная с истории войны и заканчивая датой ее последнего дня. Не секрет, что Сталин просто "придумал" 9 мая, чтобы не отмечать 8 мая вместе с союзниками. Ибо две капитуляции Рейха – настоящая и навязанная Сталиным вторая – состоялись именно 8 мая по европейскому времени и именно в Германии. От того, что завершилась вторая церемония тогда, когда в Москве уже наступило девятое, сама дата события измениться не могла – но Сталин, великий фальсификатор, на это не обратил внимания. Ну и 9 мая требовалось еще и для того, чтобы у Советского Союза были свои даты войны, отличные от мировых, потому что только таким образом можно было бы замаскировать фактический союз СССР и Рейха в первые два года войны – союз, которого, конечно же, не было ни в Великобритании, ни в Соединенных Штатах.

Не секрет и то, что Сталин просто боялся отмечать день победы: в 1945 году он провел парад, но даже не сделал дату 9 мая выходным днем. Этот страх можно было понять: в первый день мира советские граждане получили возможность оглянуться вокруг и понять, в каком ужасе они оказались. Сплошные руины, десятки миллионов жертв, миллионы в ГУЛАГе, голод, сотни тысяч калек на улицах, уничтожены города, села без мужчин… И к тому же имперская надменность, усиление репрессий, приготовление к новой войне. В государстве, которое гордо будет себя впоследствии позиционировать как главного победителя в войне, просто нечего было праздновать. Первый после 1945 года парад осмелился только через 15 лет провести Хрущев, выходным 9 мая совершил Брежнев. Интерес государства к культу победы усиливался с каждым годом исчезновения настоящих ветеранов войны. Но моя генерация еще их застала – нет, не пафосных политруков и офицеров СМЕРШа, которые воевали не столько с гитлеровцами, сколько с собственными соотечественниками, а тех, кто прошел всю войну и не желал о ней вспоминать, потому что для солдата это был настоящий ад, к тому же ад. Я с детства запомнил, как кузен моей бабушки, профессор математики, попавший на фронт со студенческой скамьи и прошедший всю войну, буквально принялся в гневе, когда слышал популярную тогда песню русского барда Булата Окуджавы с главной строкой о том, что нам нужна одна по цене одна на одна. Он спрашивал других: как это – "не постоим по цене"? Как? И, конечно, мог видеть перед глазами своих одноклассников и сокурсников, из которых почти никто с войны не вернулся. Песню Окуджавы исполняли актеры, игравшие ветеранов войны в ленте "Белорусский вокзал". И я точно понял, что настоящие ветераны такого не споют.

Путинский гротескный миф – пресловутое "победобесие" – возник в 2005 году, к 60-летию завершения войны, когда ее участников почти и не осталось, потому что солдатам последнего призывного года, в 1927-м, было уже под 80 лет. Война Путина не имеет никакого отношения не только к реальной Второй мировой, но даже к войне Хрущева и Брежнева, которые были пусть и политработниками, но все же генералами, видевшими реальный фронт и смерть. Путинский миф – это маскарад, подготовка к новым войнам и попытка затянуть соседние страны в простор переживания общих потерь. Поэтому меня так смущала готовность украинцев становиться добровольными участниками этого спектакля, который на глазах превращался из советского в откровенно шовинистический. Вспомните, как украинское общество сопротивлялось 8 мая и защищало 9 мая, как администрации Кучмы и Януковича лелеяли советский канон, а попытки Ющенко добиться хотя бы примирения между самими украинцами, естественно оказавшимися во время войны в разных армиях, сталкивались с сопротивлением – потому что многим жителям находилось свято, что независимость независимостью, а как же мы без 9 мая.

Больно думать, что за свое выздоровление от мрака русских фальсификаций и мифов украинский народ платит столь высокую цену. Невыносимо понимать, что если бы не аннексия Крыма, не война на Донбассе, не эта великая война, мы бы барахтались в этом советском дерьме еще десятилетиями, может и без особых шансов выплыть на чистые воды.

Но уж как есть. И теперь 8 мая мы будем понимать, что безнаказанное зло (а Советский Союз, этот псевдоним шовинистической России, был именно безнаказанным злом) обязательно возвращается во всей своей агрессивности, как только притупляется память о жертвах войны. И если из этого урока не сделать вывода хотя бы сейчас, войны на наших "кровавых землях" будут повторяться еще не раз.