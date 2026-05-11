Путин не выигрывает. И это еще раз подтвердил московский парад

Страх перед "судьбой Каддафи" здесь является ключевым психологическим фактором, определяющим каждый шаг Кремля. Кадры унизительного финала ливийского диктатора стали для Путина личной травмой и навязчивой идеей, трансформировавшейся в параноидальное желание контролировать все – от ближайшего окружения до искривленной исторической памяти.

То как "своеобразно" Путин выглядел на своем московском параде говорит о многом. И как бы его самый лучший друг за океаном ни пытался приписать ему "победу", этой "победой" и не пахнет.

Очевидно, что диктатор очень боится повторить путь своего коллеги по цеху Муаммара Каддафи. И иногда одна фотография может показать очень многое.

Рассматривая визуальный и контекстуальный ряд последнего парада становится очевидным, что перед нами не триумфатор, а диктатор в состоянии глубокой стратегической обороны.

Внешняя "своеобразие" Путина, от специфической мимики до чрезмерных мер безопасности и почти полного отсутствия современной тяжелой техники на мостовой, свидетельствует о критическом разрыве между пропагандистским мифом о "величии" и реальном положении дел.

Очевидно, что этот образ деструктивен: вместо демонстрации силы мир увидел изолированную фигуру, которая окружает себя иностранными лидерами сомнительного влияния только для того, чтобы создать иллюзию легитимности.

Именно поэтому любые попытки западных или внутренних миротворцев изобразить нынешнюю ситуацию как путинскую победу выглядят абсурдно.

Настоящая победа не нуждается в зачистке политического поля до состояния пустыни и постоянном ожидании удара в спину.

Каждая деталь парада – от напряженной позы до отсутствия стратегической авиации над головой – подчеркивает, что ресурс "непобедимости" полностью исчерпан.

Путин пытается продать миру стагнацию как стабильность, а поражение – как сложный путь к триумфу, однако визуальная речь говорит об обратном: это находящаяся в осаде собственных страхов фигура.

Когда диктатор начинает слишком заботиться о том, чтобы не выглядеть слабым, он уже проиграл, ведь настоящая сила не нуждается в таких гротескных подтверждениях.