Страх перед "долею Каддафі" тут є ключовим психологічним чинником, що визначає кожен крок Кремля. Кадри принизливого фіналу лівійського диктатора стали для Путіна особистою травмою та нав'язливою ідеєю, яка трансформувалася у параноїдальне бажання контролювати все – від найближчого оточення до викривленої історичної пам'яті.

Те як "своєрідно" Путін виглядав на своєму московському параді говорить багато про що. І як би його найкращий друг за океаном не намагався приписати йому "перемогу", цією "перемогою" і не пахне.

Очевидно, що диктатор дуже боїться повторити шлях свого колеги по цеху – Муаммара Каддафі. І інколи одна фотографія може показати дуже багато.

Розглядаючи візуальний та контекстуальний ряд останнього параду, стає очевидним, що перед нами не тріумфатор, а диктатор у стані глибокої стратегічної оборони.

Зовнішня "своєрідність" Путіна, від специфічної міміки до надмірних заходів безпеки та майже повної відсутності сучасної важкої техніки на бруківці, свідчить про критичний розрив між пропагандистським міфом про "велич" і реальним станом справ.

Очевидно, що цей образ є деструктивним: замість демонстрації сили світ побачив ізольовану фігуру, яка оточує себе іноземними лідерами сумнівного впливу лише для того, щоб створити ілюзію легітимності.

Страх перед "долею Каддафі" тут є ключовим психологічним чинником, що визначає кожен крок Кремля. Кадри принизливого фіналу лівійського диктатора стали для Путіна особистою травмою та нав'язливою ідеєю, яка трансформувалася у параноїдальне бажання контролювати все – від найближчого оточення до викривленої історичної пам'яті.

Саме тому будь-які спроби західних чи внутрішніх "миротворців" зобразити нинішню ситуацію як путінську "перемогу" виглядають абсурдно.

Справжня перемога не потребує зачистки політичного поля до стану пустелі та постійного очікування удару в спину.

Кожна деталь параду – від напруженої пози до відсутності стратегічної авіації над головою – підкреслює, що ресурс "непереможності" повністю вичерпано.

Путін намагається продати світу стагнацію як стабільність, а поразку – як складний шлях до тріумфу, проте візуальна мова говорить про зворотне: це фігура, що перебуває в облозі власних страхів.

Коли диктатор починає надто сильно дбати про те, щоб не виглядати слабким, він вже програв, адже справжня сила не потребує таких гротескних підтверджень.