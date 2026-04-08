Правительство РФ закручивают россиянам гайки после неудачного сбора налогов

доходов бюджета Россияне на инициативу правительства отреагировали на уменьшение активности в бизнесе, а также массовую оптимизацию и уклонение от крупных налогов.

Впрочем, путинская команда в своем желании собрать деньги на войну не сдается. ЦБР начал войну с дропами (теми, кто задает свои банковские карты в аренду). И хотя ЦБР отчитался, что средняя сумма обращения из-за таких карточек уменьшилась до 150 тыс., а средний срок жизни карты дропера составлял всего одни сутки, однако в успехе банковского регулятора никто не верит.

Секрет хорошей статистики ЦБР в том, что она считается только по выявленным дроперам, а не обнаруженные "арендодатели карточек", как правило, в статистику не попадают.

Одновременно Госдума РФ рассматривала возможность предоставить налоговикам автоматический доступ к счетам россиян. Но впоследствии это решили сделать только для счетов людей с доходом более 2,4 млн. рублей в год.

Здесь я искренне хочу пожелать ЦБР и правительству России не останавливаться, поскольку массовые блокировки карт россиян в порыве борьбы с дроперами и автоматический доступ налоговой к счетам россиян точно не будут способствовать притоку средств в банковскую систему России, а именно российские банки являются главными покупателями правительственных облигаций и кредитов.

В конце концов, на завершенные недели Минфин РФ решил "взять кассу": арендодателей коммерческой недвижимости площадью более 3000 квадратов хотят обязать проверять у арендаторов наличие работающих кассовых аппаратов.

Меры, принимаемые ЦБР и правительством РФ по отношению к налогоплательщикам, которым повысили налоги, будут неэффективными, а более жесткое администрирование налогов высосет из бюджета России больше чем принесет туда средств. Поэтому правительство России ищет новых "налоговых агентов" и пытается произвести революцию в фискальном секторе.

Практика показала, что россияне не будут в ответ совершать революцию для правительства, а будут молча искать новые схемы уклонения.

Ситуация стала бы еще интереснее, если бы Украина нашла средства помочь россиянам меньше платить налогов (особенно в федеральный бюджет, откуда финансируется война), но об этом уже в следующих сообщениях.