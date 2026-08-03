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Почему российские удары не зависят от действий Украины

Юрий Богданов

Почему российские удары не зависят от действий Украины
Почему российские удары не зависят от действий Украины

Если бы Украина не бомбила НПЗ – Россия атаковала бы Киев.

Если бы Украина не бомбила логистику россиян – Россия атаковала бы Киев.

Если бы Украина не топила российский флот – Россия атаковала бы Киев.

Если бы Украина не курила российские порты – Россия атаковала бы Киев.

Если бы Украина не уничтожала российских генералов – Россия атаковала бы Киев.

Если бы Украина в приступе безумия "вышла из Донбасса" – Россия атаковала бы Киев.

Россия будет атаковать Киев, пока Путин у власти и пока он и его государство способны атаковать Киев.

Собственно точка, после которой атаки прекратятся – Россия не может их осуществлять.

Разрушена экономика. Разрушены цепи снабжения. Поражение в поле боя. Крах режима. Любой из этих сценариев.

Поэтому единственный адекватный и доступный сценарий для нас – содействовать этому.

Все остальное – в том числе панические призывы "убегать и прятаться" – не помогают и не имеют никакого смысла.

Источник:Телеграм Юрия Богданова

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