Почему не увеличивают зарплаты военных?

Многих людей справедливо возмутило, что на следующий год нет роста зарплат военных.

И это действительно проблема. Ибо в 2022 году зарплаты, установленные для военных, выглядели высокими и конкурентными. Но за 3 года многое изменилось. Цены росли. Это верно. Но росли и зарплаты людей, которые не в армии. Этот факт почему многих раздражает, но от этого он не перестает быть фактом. Только в 2025 году по состоянию на октябрь зарплаты в частном секторе выросли на 18 процентов. В государственном – на 11, кстати. Два года до этого зарплаты в частном секторе росли темпами выше 20 процентов в год.

И баланс нарушился. Теперь зарплаты людей в армии выглядят не конкурентными. Что усугубляет трудности с и так стагнирующей мобилизацией.

Понимают ли такие вещи во власти? Да, конечно, понимают. Чтобы мы там о них не думали, они не дураки.

Так почему же зарплаты военных не увеличивают?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить базовую вещь о нашем бюджете. А именно – половину украинского бюджета составляют деньги наших западных партнеров. И за эти деньги все финансируют, кроме армии. Армию нельзя. Такие правила.

Может ли это правило измениться? Теоретически, да. А практически пока есть только один прецедент использования процентов из замороженных активов на финансирование потребностей ВСУ. Потому ограничение действует. И потому, например, нельзя унести с марафона и отдать солдату. Так же и с депутатами. Это другой котел.

А теперь о сумме. Расходы на выплаты военнослужащим составляют 30 млрд. долларов. Можно забрать оттуда начисляемые налоги, и тогда чистая сумма будет 25 млрд долларов. Это огромная сумма. Ну просто огромное. И это где-то четверть всего бюджета, или примерно половина всех средств, которые мы способны собрать сами.

И теперь мы можем сосчитать. Сколько денег нужно. Даже просто увеличить выплаты военным на скудные 10 процентов уже будет стоить под 3 млрд долларов. И это увеличение было бы недостаточным и скорее вызывало справедливое возмущение.

Так что нам нужно где-то найти миллиардов 10 долларов, чтобы сделать зарплаты военнослужащих хотя бы относительно конкурентными.

И не говорите о коррупции. Ибо во первых борьба с ней идет и мы увидели, что даже магия не помогает очень влиятельным людям. А во вторых вся эта компания Миндича, например, заработала 100 млн долларов. Это всего один процент от необходимой суммы. Даже если предположить, что воруют в 10 раз больше (а это легко предположить) и мы каким-то волшебным образом нашли метод моментально остановить коррупцию, то это дало бы нам лишь десятую часть необходимых денег.

Поэтому, пока мы не договорились с европейцами, что их деньги должны идти на армию и они должны дать в следующем году на 10 млрд долларов больше, нам нужно искать внутренние резервы. Проводить ту же детенизацию и искать деньги, которые государство не собирало еще налогами.

И тут вдруг мы слышим от тех же людей, которые справедливо возмущались низкими зарплатами военнослужащих, что поднимать налоги во время войны неуместно. Но стоп. А где тогда брать деньги? Печать, что ли? И когда еще в истории во время войны не поднимали налоги.

Справедливое возмущение в этот момент у тех, кто работает в белом и уже платит налоги. Потому что они говорят, что это снова диспропорционально ударит по работающим честно.

Ведь. Государство должно собирать больше налогов. Это единственный выход для увеличения, значительно увеличения, зарплаты военным. Или хотя бы показать такие намерения, чтобы можно было прийти к европейским налогоплательщикам и попросить деньги у них. И государство должно сделать так, чтобы распределение налогового бремени легло более или менее справедливо.

Поскольку когда в Украине действует внутренний оффшор, таможня дырявая и каждый второй занимается скрутками НДС очень трудно просить еще деньги.

Но здесь оказывается, что налоги на посылки почему-то не нужны.

И тут же оказывается, что и НДС для фопов, отсутствие которого и обеспечивает функционирование этого самого внутреннего оффшора, тоже вводить нельзя.

При чем здесь фопы? Ну просто, а через кого продают всю контрабанду? Если продукция завезена без НДС, то есть без уплаты налогов, то и продать ее нужно без уплаты НДС. Иначе схема не работает. Те же фопы без пдв становятся основой сверток.

Но нет, нельзя вводить там НДС. Контрабанда, конечно, плохо. А свертки это вообще очень плохо. Но НДС нельзя для фопов. Причем интересно, что выступающие против введения этого налога люди сразу начинают пугать геноцидом малого бизнеса. Который возникнет из-за дополнительного бухучета и отчетности. Но интересно это потому, что единственная дополнительная операция при введении НДС будет – раз в две недели подать единую накладку через электронную систему. Все. Нужно ли для этого нанимать бухгалтера – вопрос риторический. И где здесь геноцид не очень ясно.

И да, вы никогда не поборете контрабанду пока действует этот огромный внутренний оффшор. А мы как против контрабанды, или как?

И мы как будто хотим увеличить зарплаты военным? Или нет?

Правда, в среднем в Украине платят очень мало налогов. Что в мирное время усугубляло проблему неравенства, когда доходы части общества существенно отличались. И не потому, что они честно и много работали. А еще это разрушало конкурентное поле, потому что белому бизнесу трудно было противостоять тем, кто не платит налогов. И все это приводит к тому, что государство не может взимать достаточно налогов.

Поэтому во время войны мы просто не можем себе позволить иметь этот внутренний оффшор. После войны, учитывая нашу демографию и постоянную необходимость быть готовыми к следующему нападению России, кстати также не сможем.