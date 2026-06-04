Отмена математики на НМТ: ''скандал всегда можно перебить другим скандалом''

После регистрации законопроекта об отмене математики в НМТ появились сотни постов на этот счет. Похоже, у законопроекта есть все шансы даже не дойти до зала заседаний. Следовательно, сегодня эта тема будет свернута, хотя она требует широчайшей дискуссии

Начиная с появления на наших экранах Шустера и его клонов, наше общество начало жить в системе собачьих боев, где суть дискуссии сводилась к публичной онлайн ссоре без каких-либо политических последствий. Когда один известный продюсер сказал мне: "Суть этой войны состоит в том, что кто-то выходит и говорит: "украли 1 миллиард. А к утру после эфира человек просыпается и видит: никакой реакции нет. Через неделю все повторяется". Эта система политической (шире общественной) дискуссии неизменна последние двадцать лет. Только вместо Шустера и ко, появилось большое количество уважаемых и профессиональных и поверхностных и примитивных блоггеров в разных онлайн-платформах. Дискуссия о математике назрела более чем давно. Но она не об экзамене. Она о системе образования в целом. Нужно уже сейчас давать сложные ответы на ошибки при проведении реформы НУШ, назрела сложная дискуссия о том, как должно выглядеть высшее образование. И мы, к сожалению, нуждаемся в кардинальных решениях, особенно в вопросах технических специальностей. А наша дискуссия о математике и НМТ – это не дискуссия вообще. Так как дискуссия нуждается в модераторе (им может быть либо министерство или профильный комитет), она нуждается в формализации и, главное, требует выводов. А их никто сейчас делать не собирается. Вопрос математики – это лишь вершина айсберга. У нас в обществе утрачена культура диалога как такового. К сожалению, формула "скандал всегда можно перебить другим скандалом" является ключевой формулой общественного диалога. И эта формула исчерпала себя не потому, что она не работает. Она исчерпала себя потому, что каждый новый скандал поднимает планку "скандальности". И дальше эту планку поднимать некуда. Далее следует только деструкция. Есть простая формула "скандал равна реформа". Но это очень сложно.