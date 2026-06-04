Відміна математики на НМТ: ''скандал завжди можна перебити іншим скандалом''

Після реєстрації законопроекту про відміну математики в НМТ зʼявилися сотні постів з цього приводу. Схоже, законопроект має всі шанси навіть не дійти до зали засідань. А відтак, сьогодні ця тема буде згорнута, хоча вона потребує найширшої дискусії

Починаючи з появи на наших екранах Шустера і ї його клонів, наше суспільство почало жити в системі собачих боїв, де суть дискусії зводилася до публічної онлайн сварки без будь-яких політичних наслідків. Колись один відомий продюсер сказав мені: "Суть цієї війни полягає в тому, що хтось виходить і каже: "вкрали 1 мільярд. А на ранок після ефіру людина прокидається і бачить: жодної реакції нема. Через тиждень все повторюється". Ця система політичної (ширше суспільної) дискусії є незмінною останні двадцять років. Тільки замість Шустера і ко, зʼявилася велика кількість поважних і фахових та поверхневих і примітивних блогерів в різних онлайн-платформах. Дискусія про математику назріла більш ніж давно. Але вона не про іспит. Вона про систему освіти в цілому. Потрібно вже зараз давати складні відповіді на питання помилок при проведенні реформи НУШ, назріла складна дискусія про те, як має виглядати вища освіта. І ми, на жаль, потребуємо кардинальних рішень, особливо в питаннях технічних спеціальностей. А наша дискусія про математику і НМТ - це не дискусія взагалі. Бо дискусія потребує модератора (ним може бути або міністерство або профільний комітет), вона потребує формалізації і, головне, вона вимагає висновків. А їх ніхто зараз робити не збирається. Питання математики - це лише вершина айсбергу. У нас в суспільстві втрачена культура діалогу як такого. На жаль, формула "скандал завжди можна перебити іншим скандалом" є ключовою формулою суспільного діалогу. І ця формула вичерпала себе не через те, що вона не працює. Вона вичерпала себе через те, що кожен новий скандал піднімає планку "скандальності". І далі цю планку піднімати нікуди. Далі йде тільки деструкція. Є проста формула "скандал дорівнює реформа". Але це надто складно.