Оба сценария развития событий в Иране продолжают быть плохими для РФ

Затягивание открытия судоходства в Персидском заливе оказывает все большее влияние на глобальную экономику и фактически замедляет ее. На прошлой неделе вышла статистика, которая показала, что:

Китай в марте сократил импорт сжиженного газа до минимума за восемь лет

Индия в марте сократила импорт сжиженного газа до трехлетнего минимума

Поставка сжиженного газа в Японию в апреле упала до уровней эпохи аварии на "Фукусиме", а импорт нефти вообще снизился до исторического минимума

Угрожающие данные поступали и из Персидского залива. К примеру, Саудовская Аравия в марте сократила добычу нефти на 36% м/м, экспорт – на 31,6%. Страны Ближнего Востока, конечно, имеют большой запас средств, но если так пойдет и дальше, то он также начнет худеть.

Как я и писал 2 недели назад, на повестке дня сейчас есть 2 возможных варианта развития событий:

Затягивание войны в Иране и глобальный кризис, который сократит потребление нефти и другого сырья, что мгновенно негативно отразится на экономике России, но еще несколько месяцев перед полной катастрофой будет подкармливать российскую военную машину. Быстрое открытие Ормузского пролива, выход на рынок нефти из 1,5 тысячи застрявших там танкеров, появление на рынке нефти из ОАЭ, которая уже вышла из ОПЕК, и увеличение добычи в СА, Катаре и других странах Ближнего Востока. Мгновенный обвал цен на нефть быстро нанесет сокрушительный удар по бюджетной системе РФ и сильно ослабит возможности для страны-агрессора дальше вести войну.

Какой сценарий реализуется зависит от деталей отношений между США и Ираном. Но учитывая то, как в Кремле искажает путин, в Москве не исключают другого варианта развития событий и боятся потерять уже не столько операционный контроль на фронте, сколько внутри России.