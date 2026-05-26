Обидва сценарії розвитку подій в Ірані продовжують бути поганими для РФ
Затягування відкриття судноплавства в Перській затоці все більше впливає на глобальну економіку і фактично уповільнює її. На минулому тижні вийшла статистика, яка показала, що:
- Китай у березні скоротив імпорт скрапленого газу до мінімуму за вісім років
- Індія у березні скоротила імпорт скрапленого газу до трирічного мінімуму
- Постачання скрапленого газу до Японії у квітні впало до рівнів епохи до аварії на "Фукусімі", а імпорт нафти взагалі знизився до історичного мінімуму
Загрозливі дані надходили і з Перської затоки. Наприклад, Саудівська Аравія у березні скоротила видобуток нафти на 36% м/м, експорт – на 31,6%. Країни Близького Сходу, звісно, мають великий запас коштів, але як що так піде і далі, то він також почне худнути.
Як я і писав 2 тижні тому, на порядку денному зараз є 2 можливі варіанти розвитку подій:
- Затягування війни в Ірані і глобальна криза, яка скоротить споживання нафти та іншої сировини, що миттєво негативно відобразиться на економіці рф, але ще кілька місяців перед повною катастрофою буде підживлювати російську воєнну машину.
- Швидке відкриття Ормузської протоки, вихід на ринок нафти з 1,5 тисячі танкерів, які там застрягли, поява на ринку нафти з ОАЕ, яка вже вийшла з ОПЕК, та збільшення видобутку в СА, Катарі та інших країнах Близького Сходу. Миттєвий обвал цін на нафту швидко нанесе нищівного удару по бюджетній системі рф і сильно ослабить можливості для країни-агресора далі вести війну.
Який сценарій реалізується – залежить від деталей відносин між США та Іраном. Але з огляду на те, як в Кремлі скаженіє путін, в Москві не виключають іншого варіанту розвитку подій і бояться втратити вже не стільки операційній контроль на фронті, скільки всередині рф.