О российском чудо-оружии, или Чем на самом деле богата Россия

С 4.08 по 8.08 Россия официально закрывала воздушное пространство над полигоном Капустин Яр, откуда потенциально может стартовать "Орешник". Это, кстати, самый загадочный ракетный комплекс в мире, потому что произошло всего одно неудачное испытание, потому что главные части ракеты не попали в огромный цех на Южномаше, куда целились. Также головные части не достигли скорости, обеспечивающей заметные разрушения. Этот комплекс, по словам Путина, уже трижды запускали в серийное производство, но ни одного серийного экземпляра еще не видели.

Ничего из Капустина Яра никуда не стартовало.

С 5.08 по 12.08 Россия закрывала небо над ядерным полигоном Новая Земля. Ожидался испытательный старт причудливой ядерной ракеты "Буревестник" или даже воздушные испытания ядерного оружия — чтобы мир действительно дрогнул и начал выполнять все прихоти Кремля.

Ничего над Новой Землей не взорвалось и не улетело. Но даже каких-либо объяснений от россии мир не услышал — зачем закрывали воздух и всех предупреждали об опасности?

Сейчас россияне активно анонсируют совместные с Беларусью учения, где белорусы собираются отрабатывать планирование ядерных атак с помощью "Орешника". Это должно быть супер мощно: ядерное оружие, которое россияне так и не довезли в Беларусь (боятся, что Лукашенко сразу отдаст НАТО и обмен на собственную безопасность?), установленное на ракете, которую до сих пор не производят и которой нет в войсках...

Разве что отец планирует проводить учения, как в советском фильме "Чапаев": кладет на стол картофелину и говорит "Это наши войска", потом кладет другую – "А это войска врага". Потом кладет третью – "А это я на боевом коне!". Хотя нет, пожалуй, все же на тракторе — на том, на котором он со скоростью 300 км/ч ездил, как сам рассказывал.

А что, картофель в Беларуси есть, обучение пройдет успешно.

Если серьезно, то единственное, чем сильна современная россия — это огромное количество идиотов, которые готовы погибнуть на чужой земле за деньги и для попустительства людоедским амбициям своего ничтожного фюрерка.