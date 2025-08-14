Про російську диво-зброю, або Чим насправді багата Росія

З 4.08 по 8.08 росія офіційно закривала повітряний простір над полігоном Капустін Яр, звідки потенційно може стартувати "Орєшнік". Це, до речі, найзагадковіший ракетний комплекс у світі, бо відбулося всього одне невдале випробування, бо головні частини ракети не влучили у той величезний цех на Південмаші, куди цілилися. Також головні частини не досягли швидкості, яка забезпечує помітні руйнування. Цей комплекс, за словами путіна, вже тричі запускали у серійне виробництво, але жодного серійного екземпляра ще не бачили.

Нічого з Капустина Яру нікуди не стартувало.

З 5.08 по 12.08 росія закривала небо над ядерним полігоном Нова Земля. Очікувався випробувальний старт химерної ядерної ракети "Буревєстник" або навіть повітряні випробування ядерної зброї — щоб світ дійсно здригнувся і почав виконувати всі забаганки Кремля.

Нічого над Новою Землею не вибухнуло і не полетіло. Але навіть якихось пояснень від росії світ не почув — нащо закривали повітря і всіх попереджали про небезпеку?

Зараз росіяни активно анонсують спільні з Беларуссю навчання, де беларуси збираються відпрацьовувати планування ядерних атак за допомогою "Орєшніка". Це має бути супер потужно: ядерна зброя, яку росіянці так і не довезли до Беларусі (бояться, що Лукашенко відразу віддасть НАТО і обмін на власну безпеку?), яка встановлена на ракеті, яку досі не виробляють і якої нема у військах...

Хиба що бацька планує проводити навчання, як у радянському фільмі "Чапаєв": кладе на стіл картоплину і каже "Це наші війська", потім кладе іншу — "А це війська ворога". Потім кладе третю — "А це я на бойовому коні!". Хоча ні, мабуть, все ж таки на тракторі — на тому, на якому від зі швидкістю 300 км/год їздив, як сам розповідав.

А що, картопля у Біларусі є, навчання пройдуть успішно.

Якщо серйозно, то єдине, чим сильна сучасна росія — це величезна кількість ідіотів, які готові загинути на чужий землі за гроші і задля потуранням людожерським амбіціям свого нікчемного фюрерка.