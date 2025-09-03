На Купянском направлении россияне повторили ошибку Доброполья

Друзья, короткий обзор по ситуации на фронте. На ключевых, на мой взгляд, направлениях. По Купянску – хорошие новости. Противник повторил ошибку Доброполья, активно пробиваясь к городу с юга и с севера. Опять два "уха зайца". Длинные и очень узкие. Ответ ЗСУ был предсказуем

Повторять очевидную тактическую ошибку сразу после первой было перебором даже для россиян, которые воюют куда осторожнее, чем в 2022 году. Видимо, у командования на этом направлении были серьезные причины давать команду "прорваться и взять Купянск завтра любой ценой". Причины эти знакомы. Похоже, успели доложить наверх про взятие города. И пытались, не считаясь с потерями, привести упрямую реальность в соответствие с победными докладами. Реальность оказалась упрямее

Узкие и длинные "уши" не дают полноценной логистики, зато заставляют держать там больше войск, чтобы Силы Обороны Украины не устроили прорвавшимся слишком далеко штурмовикам обрезание. Наступление и штурм в этой ситуации провалились. Противник выбит везде, где прорывался. Дольше всего они держались (возможно малые силы и сейчас остались) в районе кладбища. Очень символичный финал. Весь расчет строился на том, что у ЗСУ просто не хватит сил на удержание позиций и контратаку. Ошиблись

А вот под Покровском события развиваются очень интересно. Проваленный прорыв к Доброполью явно не остудил пыл командования противника. И ограничиваться медленной осадой Покровска они не хотят. Судя по тому, что на этот участок перебросили часть десантуры и морпехов, которых мы ждали на Запорожском направлении, будут пробовать повторить прорыв. Слишком соблазнительно не штурмовать бесконечно укрепленную Константиновку, а ударом с юго-запада выйти сразу к Дружковке

А если этот проход подкрепить встречным рывком на Лиманском направлении к Славянску (о чем пишет британская разведка, я вчера ставил материал), картина получится очень красивая для оккупантов. И, главное, глобальная. Попытка окружить группировку ЗСУ в ключевой агломерации Донецкой области (Славянск-Краматорск-Константиновка-Дружковка) – это не взятие Покровска. Это тянет на "достижение целей СВО". И можно даже рассказывать о перспективе восстановления канала "Северский Донец - Донбасс". Это нереально в обозримой перспективе, но в качестве лозунга очень даже зайдет

Но это в планах и мечтах. В реальности все не так просто. На Добропольском направлении "уши зайца" уже "доели", а позавчера Генштаб сообщил, что 425-й штурмовой полк "Скеля" освободил Новоэкономическое. Это как раз то направление, которое стратегически для противника самое привлекательное. А вчера зачистили село Удачное, что не прямо по курсу, но тоже рядом возле Покровска. То есть переброшенному подкреплению противника нужно не "развивать успех", а переломить ситуацию. К сожалению, подкреплений там много

Думаю, что в этом контексте активные действия больших сил на Запорожском направлении пока невозможны. Так разбрасывать силы оккупанты уже не могут. Впрочем, все не так уж далеко. И в любой момент резервы могут перебросить туда, где треснет наша оборона. Если треснет. Потому что на основных позициях наши закрепились давно и плотно. А большие штурмы дроны умножают на ноль еще на стадии развертывания. Так что нас ждет активное использование уже знакомых малых групп.