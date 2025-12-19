Путин послал Трампа. Теперь главное, чтобы Трамп не обвинил в этом Украине

Горячая линия Путина показала две вещи: Путин очень озабочен социальными вопросами (то есть экономика действительно трещит) и он не собирается идти на переговоры

Апелляция Путина к его же летнему ультиматуму вновь возвращает нас к требованиям о выходе Украины не только из Донбасса, но и Запорожья и Херсонщины. Как только стало понятно, что можно найти какую-нибудь формулу по Донбассу, Путин, как бабка из сказки о золотой рыбке захотел большего.

К сожалению, здесь нет логики. Нынешние условия, предлагаемые Трампом, для Путина просто идеальны. Но он хочет большего. Вчера я писал о дилеммах Путина. Он не хочет завершать войну без того, чтобы ему пообещали триумфальное возвращение в мировую элиту. А этого не будет ни завтра, ни послезавтра.

К сожалению, у Трампа просто нет возможностей реально надавить Россию. И срыв нынешнего этапа переговоров не приведет ни к чему. Главное, чтобы нас еще не сделали виновными.

Я уже много времени говорю, что ключ к заморозке находится в руках Китая. Но мы не ведем с ними реального и предметного диалога. Нынешний визит Кислицы – это не о самостоятельном диалоге. Это диалог при посредничестве США (перед встречей с китайским визави, Кислица провел плодотворную встречу с послом США). Такой формат возможен и может даже принести результаты. Но мы здесь не субъекты. Мы критически зависимы от переговоров США – КНР.

К сожалению, если кто-то верил в мир к Новому году, нужно честно сказать себе: вероятность этого мира после сегодняшнего выступления Путина максимально уменьшилась.