Конгресс одобрил ежегодный оборонный бюджет США: хорошие новости для Украины

В нем заложено $800 млн военной помощи для Киева на 2026 и 2027 годы через программу USAI. За ней Пентагон закупает оборудование у производителей и передает его Украине. Эта сумма невелика по сравнению с объемами прошедшей помощи, но это тот минимум, который администрация обязана выполнить по решению Конгресса. Другие существующие программы - в частности, по продаже оружия Украине через НАТО и Европу - в придачу и отдельно.

Законопроект не позволяет Пентагону перенаправлять закупленное для Украины оборудование в поддержку собственных нужд – за исключением, если Украина сама его не вернула.

Законопроект обязывает Пентагон продолжать предоставлять Украине разведывательную информацию - "в целях поддержки военных операций, предназначенных для обороны и возвращения территории Украины".

И вдобавок, законопроект включает положение о возвращении похищенных Россией украинских детей - и обязывает правительство США помогать с расследованием незаконных депортаций, оказывать Украине поддержку в реабилитации детей, и содействовать в привлечении виновных к ответственности.

В целом документ очень велик - более 3000 страниц - и содержит кучу других важных пунктов оборонной и внешней политики США. Многие совпадают с действующей политикой администрации, но в части конгрессмены пошли вопреки видению Белого дома. Теперь документ ложится на подпись президента.