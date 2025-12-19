Почему не все противники Путина осуждают российскую агрессию против Украины?

Еще в годы моей активной журналистской работы в России убедился в том, что цинизм и подмена понятий являются неотъемлемыми признаками русской политической культуры.

Поэтому я привычно "перевожу" то, что сказано публично или даже в частной беседе, чтобы понять, что действительно хочет сказать или сделать тот или иной субъект в политике – независимо от его убеждений, что он декларирует.

Я не сомневаюсь, что нежелание части российских противников режима Путина подписывать Берлинскую декларацию связано вовсе не с тем, что эта декларация составлена Ходорковским или еще кем-то. А с тем, что Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин или условная Юлия Навальная, не хотят на институциональном уровне осудить агрессию своей страны против Украины и заняться реальной – а не имитационной – общественной активностью.

Потому что эти люди придумали себе реальность, в которой они будут претендовать на власть в России по электоральному пути и не должны сердить свой потенциальный электорат. Это мир, в котором они живут. Но это не тот реальный мир, в котором украинцы гибнут от ракет и пуль.

И я хорошо понимаю, почему разозлился Гарри Каспаров. У нормального человека цинизм и ложь всегда могут вызвать только бешенство. Гарри всегда так реагировал. Возможно, кто-то скажет, что потому он плохой политик.

Но если ты претендуешь представлять страну, в которой вообще нет никакой политики, тебе не нужно быть хорошим политиком. Тебе нужно быть порядочным человеком, думать хотя бы о своей чести – потому что это, в конце концов, и является примером для тех, кто отказался от чести и достоинства.

Нужно научиться хотя бы не лгать.