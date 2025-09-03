На Куп'янському напрямку росіяни повторили помилку Добропілля

Друзі, короткий огляд ситуації на фронті. На ключових, на мою думку, напрямках. Куп'янською – хороші новини. Противник повторив помилку Добропілля, активно пробиваючись до міста з півдня та півночі. Знову два "вуха зайця". Довгі та дуже вузькі. Відповідь ЗСУ була передбачуваною

Далі текст мовою оригіналу

Повторять очевидную тактическую ошибку сразу после первой было перебором даже для россиян, которые воюют куда осторожнее, чем в 2022 году. Видимо, у командования на этом направлении были серьезные причины давать команду "прорваться и взять Купянск завтра любой ценой". Причины эти знакомы. Похоже, успели доложить наверх про взятие города. И пытались, не считаясь с потерями, привести упрямую реальность в соответствие с победными докладами. Реальность оказалась упрямее

Узкие и длинные "уши" не дают полноценной логистики, зато заставляют держать там больше войск, чтобы Силы Обороны Украины не устроили прорвавшимся слишком далеко штурмовикам обрезание. Наступление и штурм в этой ситуации провалились. Противник выбит везде, где прорывался. Дольше всего они держались (возможно малые силы и сейчас остались) в районе кладбища. Очень символичный финал. Весь расчет строился на том, что у ЗСУ просто не хватит сил на удержание позиций и контратаку. Ошиблись

А вот под Покровском события развиваются очень интересно. Проваленный прорыв к Доброполью явно не остудил пыл командования противника. И ограничиваться медленной осадой Покровска они не хотят. Судя по тому, что на этот участок перебросили часть десантуры и морпехов, которых мы ждали на Запорожском направлении, будут пробовать повторить прорыв. Слишком соблазнительно не штурмовать бесконечно укрепленную Константиновку, а ударом с юго-запада выйти сразу к Дружковке

А если этот проход подкрепить встречным рывком на Лиманском направлении к Славянску (о чем пишет британская разведка, я вчера ставил материал), картина получится очень красивая для оккупантов. И, главное, глобальная. Попытка окружить группировку ЗСУ в ключевой агломерации Донецкой области (Славянск-Краматорск-Константиновка-Дружковка) – это не взятие Покровска. Это тянет на "достижение целей СВО". И можно даже рассказывать о перспективе восстановления канала "Северский Донец - Донбасс". Это нереально в обозримой перспективе, но в качестве лозунга очень даже зайдет

Но это в планах и мечтах. В реальности все не так просто. На Добропольском направлении "уши зайца" уже "доели", а позавчера Генштаб сообщил, что 425-й штурмовой полк "Скеля" освободил Новоэкономическое. Это как раз то направление, которое стратегически для противника самое привлекательное. А вчера зачистили село Удачное, что не прямо по курсу, но тоже рядом возле Покровска. То есть переброшенному подкреплению противника нужно не "развивать успех", а переломить ситуацию. К сожалению, подкреплений там много

Думаю, что в этом контексте активные действия больших сил на Запорожском направлении пока невозможны. Так разбрасывать силы оккупанты уже не могут. Впрочем, все не так уж далеко. И в любой момент резервы могут перебросить туда, где треснет наша оборона. Если треснет. Потому что на основных позициях наши закрепились давно и плотно. А большие штурмы дроны умножают на ноль еще на стадии развертывания. Так что нас ждет активное использование уже знакомых малых групп.