На прошлой неделе вышли данные Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяной выручке РФ за ноябрь 2025 года. МЭА констатировала снижение доходов России от экспорта нефти с России на 1,92 млрд долларов США в ноябре по сравнению с октябрем, и на 3,6 млрд долларов - по сравнению с ноябрем 2024 года.

Сопоставление данных МЭА с рыночными оценками указывают, что в декабре темпы понижения выручки от экспорта русской нефти возрастут. В начале декабря произошел рост дисконта по российской нефти даже по сравнению с несчастливым ноябрем на 5 долларов. Вслед за МЭА негативную статистику по России подтвердили данные ОПЕК.

Порадовал украинцев и торговый баланс России, профицит которого за январь-октябрь упал почти на 8%, при чем в сентябре и октябре темы снижения профицита ускорились. Так, в октябре этого года профицит (по сравнению с сентябрем) снизился на 19%. Если учитывать, что часть валютной выручки российских экспортеров мирно лежит на счетах в индийских, иранских и других иностранных банках из-за отсутствия возможности вывезти выручку, то существенное снижение профицита выглядит достаточно тревожным.

В какое-то время Х падение профицита отразится на валютном рынке России и разрушит модель "временной стабильности", которую сейчас поддерживает ЦБР, который все еще надеется на низкую инфляцию в России.

А вот в конце недели Росстат радовал украинцев и ЕС как из пулемета:

• перевозки в российских портах за 11 месяцев упали на 0,9%. А учитывая падение перевозок по железной дороге и автотранспорту, можно вообще подвергнуть сомнению адекватность попыток российского недостатка убедить свое население и мир, что ВВП России все еще растет;

• за 10 месяцев РФ снизила экспорт продукции АПК на 10,3% и увеличила импорт на 14,2%;

• "АвтоВАЗ" сообщил о падении продаж Lada в России за 11 месяцев на 27%;

• российские металлурги в ноябре сократили выпуск готового проката на 4,7%;

• чистая прибыль Роснефти по российским стандартам учета упала за 9 месяцев почти втрое;

• дефицит бюджета РФ в январе-ноябре подрос до 4,276 трлн рублей, но основной пик роста дефицита произойдет в декабре. Прогнозируемый уровень дефицита 6-8 трлн рублей.

Перебирая весь этот букет плохих для России экономических новостей так и хочется призвать банду путина все же выходить из ситуации в экономике России, которая уже входит в фазу полураспада. В ноябре посыпался последний бастион, на котором держалась Россия – доходы от экспорта нефти.

Санкции ЕС и США, удары Украины по нефтегазовой инфраструктуре России, торговые танцы Трампа с Индией – учитывая все это банде путина следует обсуждать не Донбасс с Крымом, а подумать, что делать с Дальневосточным федеральным округом и Забайкальем. Ресурсные регионы России будущий бюджетный бардак долго терпеть не будут.