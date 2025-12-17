Украинцы избивают российских оккупантов и издеваются над бахвальством Путина. А путинские идиоты все надеются, что Трамп заставит Украину отдать России без боя укрепрайон в Донбассе, который она не смогла захватить за одиннадцать лет войны. Ушаков заявил, что Москва готова разместить в демилитаризованной зоне, откуда якобы должны украинские войска, не армию, а Росгвардию. Аттракцион неслыханной щедрости. Дыру от баранки они получат, а не Донбасс.

Зеленский прибыл в Купянск - тот самый, который, по словам Путина, под контролем России.

Президент Украины заявил: "Сегодня - Купянское направление: наши воины, которые здесь добиваются результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске - мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем бьющимся здесь, всем, кто уничтожает оккупантов".

Ранее лживый Путин утверждал, что Купянск в Харьковской области якобы с начала ноября фактически находится под контролем российских военных.

Nexta: Российская армия терпит тактическое поражение в Купянске в Харьковской области

Украинские военные, OSINT-проект DeepState, отслеживающий ситуацию на фронте и близкий к Минобороны Украины, и российские провоенные телеграмм-каналы одновременно сообщают, что ВСУ перешли в контрнаступление в Купянске и постепенно отбивают обратно один его квартал за другим. При этом совсем недавно Владимиру Путину торжественно доложили о "полном захвате города" армией РФ".

Второй корпус Нацгвардии Украины "Хартия", ведущий здесь бои, заявил, что российская группировка в Купянске, числом более 200 военнослужащих, полностью оцеплено, и доступ землей для армии РФ к Купянску полностью перекрыт, а обеспечение россиян осуществляется исключительно воздушными дронами. Также под огнем ВСУ находятся все выходы из знаменитой газовой трубы, которую российские военнослужащие использовали для проникновения в город.

"Украинским войскам приходится действовать осторожно, поскольку в Купянске остается до 500 местных жителей, которых россияне пытаются использовать как "живой щит". Бои в центре города еще продолжаются, но впоследствии украинский Купянск будет полностью уволен", - утверждает командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" полков.

ВСУ смогли отбить часть многоэтажек Юбилейного микрорайона на юго-западной окраине Купянска, после чего украинские штурмовые отряды начали успешно проникать и на северо-западные окраины города со стороны сел Московка и Радьковка. При этом восточная часть Купянска до сих пор полностью не контролируется российской армией.

"Воспользовавшись недостаточным закреплением ВС РФ в городе на фоне бравурных докладов в Москву о его полном захвате, противник перешел в контратаки", - пишут российские паблики, которые в то же время резко критикуют Минобороны РФ за "показуху и неумение".