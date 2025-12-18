Путин готовится к новой войне, тогда зачем переговоры?

Завершился очередной раунд переговоров в Берлине между президентом Украины, лидерами 11-ти европейских стран и спецпредставителей США.

Подавляющее большинство украинцев с большим нетерпением ждали их результатов. Но, мало кто надеялся, что эти переговоры завершатся подписанием какого-то соглашения, которое если не завершит войну окончательно, хотя бы его остановит.

Сейчас можно лишь констатировать, что сейчас сформирован консолидированный западный план "платиновых гарантий", но его реализация полностью зависит от готовности России идти на компромисс по территориальному вопросу.

Реакция Кремля на последние предложения Украины, США и Европы по завершению войны, согласованные на саммите в Берлине, остается преимущественно негативной или выжидаемой. Кремль категорически отверг любые предложения по пяти оккупированным регионам Украины (включая Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области). МИД РФ настаивает на полном признании суверенитета России над этими территориями. Россия официально отвергла идею предоставления Украине гарантий безопасности по образцу 5-й статьи НАТО ("platinum standard") или размещения европейских миротворцев на линии разграничения.

Заместитель главы МИД РФ Рябков заявил, что присутствие каких-либо войск стран НАТО в Украине является неприемлемым для Москвы. Спикер Кремля Песков заявил, что пока неясно, насколько украинская сторона действительно стремится к миру, а план в текущем виде "вряд ли будет идеальным". Хотя Кремль назвав контакты со спецпредставителем Трампом Виткоффом "конструктивными", реальные компромиссы достигнуты не были.

По оценкам разведок и экспертов, Путин "затягивает время", пытаясь получить максимально выгодные условия и добиться полной капитуляции Украины, несмотря на дипломатическое давление со стороны администрации Трампа и европейских лидеров.

Вместе с тем, вопросы переговоров Украины с западными партнерами становятся критически важными именно из-за военных приготовлений России и отказа Кремля от перемирия.

Основными причинами продолжения этих переговоров является формирование реальных гарантий безопасности для Украины. Сообщается, что Дональд Трамп в письменном виде зафиксировал согласие на гарантии, аналогичные статье 5 НАТО. Это предполагает защиту от новой агрессии как условие для продвижения в мирном процессе. Разработаны планы поддержки Украины после возможного завершения активных боевых действий, включающих военную помощь и ПВО. Поскольку Путин не отказался от целей уничтожения украинской независимости, переговоры направлены на то, чтобы усилить армию, Запад рассматривает разрешение на использование дальнобойного оружия и предоставление новых систем ПВО как часть будущего мирного плана. Обсуждается возможность развертывания европейских войск в Украине для поддержания мира и сдерживания РФ.

Переговоры с администрацией Трампа в Майами, которые запланированы на конец месяца, имеют целью уменьшить разногласия по территориям и усилить требования Украины по безопасности.

Хотя вступление в НАТО остается под вопросом, Украина предлагает альтернативные жесткие гарантии, которые должны стать фундаментом долгосрочного мира.

Вместе с тем, многие в Украине считают, что эти переговоры не могут быть успешными, поскольку они не учитывают, что Путин никогда ни при каких обстоятельствах не подпишет мирный договор с Украиной, который не будет предусматривать капитуляцию Украины. Это связано еще и с тем, что в случае подписания предлагаемого договора Путин может потерять власть. На самом деле Путин не собирается ничего подписывать любой документ, который будет противоречить стратегическим целям СВО, о чем он много раз уже повторял. Учитывая эти обстоятельства, наиболее вероятным путем был бы путь значительного усиления экономических санкций против России и предоставления максимальной военной помощи, благодаря которой Силы Обороны Украины изменят стратегический ход войны и заставят Путина искать компромисс с Украиной и Западом.

Но при этом западные разведки и аналитические центры продолжают рассматривать сценарий, при котором Россия может использовать мирные инициативы как тактическую паузу для подготовки к более масштабному конфликту.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Путин может использовать мирные переговоры с США для получения превентивных уступок и подготовки россиян к "длительной войне".

Существует опасение, что перемирие позволит РФ восстановить истощенный в Украине военный потенциал для будущих операций против НАТО.

Недавно Путин назвал предупреждение Запада о подготовке РФ к войне с Европой "бредом" и "ложью". "Готовность в любой момент": Несмотря на отрицание планов нападения, Путин подчеркнул, что Россия готова к войне, если Европа "захочет воевать" и начнет конфликт первой.

Кремль предупреждает, что если Украина и Запад откажутся от мирных условий РФ, Россия продолжит захват территорий военным путём.

Лидеры ЕС (включая встречу в Берлине) обсуждают создание европейских сил защиты для обеспечения безопасности Украины и сдерживания РФ.

Польша и страны Балтии активно укрепляют восточные рубежи, рассматривая угрозу России как реальную и долгосрочную, несмотря на текущие дипломатические контакты. Таким образом, отказ Украины от переговоров означал бы риск остаться один на один с агрессором, который готовится к длительной войне. Переговоры являются инструментом получения конкретных военных обязательств от Запада, которые сделают новую атаку РФ невозможной или слишком дорогой для Кремля.

Но агрессивные планы Путина охватываются не только попыткой расширить свою агрессию на украинские территории, а теперь уже о прямой угрозе европейским странам. Игнорировать доказательства того, что Путин реально готовится к новой войне с европейскими странами, на которые указывает западная разведка, не стоит.

Так, директор MI6 Блейз Метревели, впервые, как женщина за 116 лет возглавившая Секретную службу, сообщила, что предупредила о "серьезной угрозе от России", выступая недавно со своей первой речью в новой должности.

Как передает BBC News, она особенно выделила так называемую гибридную войну, включающую кибератаки и запуски дронов вблизи объектов критической инфраструктуры; в том и другом подозревают российских агентов.

Метревели назвала это "острой угрозой, происходящей от агрессивной, экспансионистской и ревизионистской России", следует из текста речи, предоставленного заранее Министерством иностранных дел Великобритании. "Экспорт хаоса — это не ошибка, а особенность российского подхода к международному взаимодействию, и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока Путина не заставят изменить свои расчеты", — считает Метревели.

Западные санкции, безусловно, нанесли ущерб российской экономике, заставив ее экспортные поставки переориентироваться на Китай и Индию. Однако они совершенно не изменили решимости президента Путина вести войну против Украины до тех пор, пока она не уступит его требованиям о территории и, наконец, подчинении Москве.

17 декабря 2025 года Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, где озвучил ряд заявлений по поводу дальнейшего хода военных действий и отношений с Западом.

Путин заявил, что Россия достигнет своей цели в Украине "дипломатическим или военным путем". Он предупредил, что в случае отказа Запада и Киева от переговоров на условиях Кремля Россия продолжит захват "исторических земель". Он пообещал последовательно работать над созданием и расширением "буферной зоны безопасности" вдоль границ.

Было объявлено, что новая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" будет поставлена на боевое дежурство до конца 2025 года. Также упомянуты успешные испытания систем "Буревестник" и "Посейдон".

Это такой ответ Трампу на его мирные инициативы.

Реальны ли угрозы Путина начать войну против НАТО?

Учитывая безумный характер правителя России, отвергать эту угрозу нельзя. Это было бы величайшей ошибкой НАТО.

В Европе должны осознать, что "вторая" армия мира, как считает Путин, не смогла достичь скорой победы в войне с Украиной не потому, что эта армия Путина была слаба и не боеспособна, а потому, что украинская армия была сильной и отважной, что и определило крах путинского "блиц-кри".

Сейчас ситуация выглядит как стратегическая игра с повышением ставок. Несмотря на активные мирные инициативы администрации Трампа, Путин продолжает угрожать Европе войной, используя это как инструмент давления в переговорах.

Путин прямо заявляет, что Россия готова к войне с Европой "уже сейчас", если европейские страны будут блокировать выгодные Кремлю условия мира с США. Это тактика шантажа, чтобы вынудить ЕС принять российские требования.

Москва использует готовность Трампа к соглашению, чтобы противопоставить США и Европе. Путин обвиняет ЕС в "самоустранении" от переговоров и препятствии мирному плану Трампа.

Несмотря на дипломатию, Россия продолжает наращивать военное присутствие. Разведка НАТО фиксирует многочисленные нарушения воздушного пространства (Польша, Эстония, Румыния) и подготовку к гибридным атакам на критическую инфраструктуру в Европе. Кремль не готов к миру, не обеспечивающему полный контроль над Украиной. Путин требует от НАТО возвращения к границам 1997 года, что де-факто означает демонтаж системы безопасности в Восточной Европе.

По оценкам западных разведок, Россия рассматривает 2025-2026 годы как окно возможностей для "мини-операций" на территории НАТО, пока Запад разделен внутренними спорами по поддержке Украины.

Военное руководство НАТО (в том числе Марк Рютте) предупреждает, что Европа является "следующей целью" Путина, и призывает готовиться к полномасштабному конфликту, несмотря на любые мирные декларации.

Такова правда жизни.

Не случайно снова появился очередной материал кремлевского ястреба Кургиняна, который является приближенным лицом к Путину о необходимости ядерного удара, чтобы мир снова охватил страх.

Ядерное оружие – барьер на пути самоуничтожения человечества.

За семьдесят лет это работало, но последние двадцать лет, прежде всего на Западе, это перестало работать. Люди перестали бояться войны, они потеряли страх божий. И потому одно из направлений моей работы состоит в том, чтобы этот страх перед войнами у человечества восстановить. По-научному это называется "достоверность ядерного сдерживания для устрашения", чтобы люди снова начали бояться войны и стали ценить мир.

Ядерное сдерживание в мировой политике и мозгах людей можно достичь путем увеличения ядерного потенциала. Возможно, сначала путем испытания ядерного оружия, а затем, в крайнем случае, его использования, чтобы люди наконец-то поняли, с чем они имеют дело. Потому что европейцы сошли с ума в своей идее развязывания войн, сдержать их может только использование ядерного оружия. После этого установится долгосрочный и крепкий мир".

Возможно, такие советы ложатся на стол Путину.

Итак, нужно ли продолжать мирные переговоры, в то время как Путин готовится к новой войне?

Уверен, что альтернативы мирным переговорам нет, Украина должна действовать чрезвычайно согласованно с нашими европейскими и американскими партнерами. В единстве наша сила!

Что касается сценария при котором Россия может использовать переговоры с США как тактическую паузу для подготовки к более масштабному конфликту с Европой, то следует помнить, что Путин может использовать эти переговоры, как "дымовый занавес", а на самом деле готовиться к новой войне. Кремль может использовать дипломатические контакты с Вашингтоном (в частности, в рамках Мероприятия, затягивание времени и пополнение ресурсов нового наступления.

Немецкая разведка и официальные лица НАТО предупреждают, что Россия переводит экономику на военные рельсы и может быть готова к агрессии против стран Альянса в течение нескольких или даже месяцев.