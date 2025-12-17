Сдать Донбасс – открыть тыл? Опасная логика быстрого мира
Путин хочет, чтобы Украина уволила Донецкую и Луганскую области самостоятельно. В пределах т.н. мирового соглашения. В т.ч. промышленные города крепости: Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка.
Но эти города входят в фортификационный пояс обороны Украины и являются важными промышленными хабами (!).
• 1 •
Краматорск – один из главных центров тяжелого машиностроения и металлургии в Донбассе.
Основные отрасли:
- Производство оборудования для металлургии;
- энергетики и горнодобычи.
Многие предприятия пострадали от войны, часть эвакуирована или работает в ограниченном режиме (данные на 2025 год).
Ключевые промышленные предприятия:
- Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) – крупнейший в Украине производитель тяжелого оборудования для металлургии, горнодобычи и энергетики.
- Старокраматорский машиностроительный завод (СКМЗ) – производство прокатного, кузнечно-прессового и подъемно-транспортного оборудования.
- ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС) – специальная металлургия: литые и кованые изделия для энергетики (включая атомную) и машиностроение.
- Краматорский ферросплавный завод – производство ферросплавов.
- Краматорский цементный завод "Пушка" – производство строительных материалов.
Остальные: заводы металлоконструкций, шиферный завод и мелкие предприятия машиностроения. Общее количество крупных предприятий – около 10-15, но точный список варьируется из-за военных действий.
• 2 •
Славянск (Славянск) Основные отрасли:
- машиностроение;
- химическая промышленность;
- энергетика и производство стройматериалов
Город известен Славянской ТЭС и керамикой. Ключевые промышленные предприятия:
- Славянская ТЭС – самая большая тепловая электростанция, ключевой объект энергетики.
- Завод "Бетонмаш" – производство бетоносмесительного оборудования и запчастей для горно-металлургического комплекса.
- Славянский машиностроительный завод – коксохимическое и механическое оборудование, краны.
- Завод высоковольтных изоляторов – электроизоляционные материалы.
- ОАО "Керамические массы Донбасса" (или "Зевс-Керамика") – производство керамики и стройматериалов.
- Солодобывающая компания – добыча и производство соли (единственный производитель соли "Экстра" в Украине).
- Прочие: предприятия по производству печей, редукторов и пищевой промышленности.
- Крупных предприятий – около 8-12, многие ориентированы на энергетику и стройматериалы.
• 3 •
Дружковка (Дружковка). Отрасли:
- машиностроение;
- металлообработка;
- добыча огнеупорных глин;
- производство газовой аппаратуры
Многие заводы эвакуированы после 2022 года. Ключевые промышленные предприятия:
- Дружковский машиностроительный завод ("Корум Дружковский машиностроительный завод") – оборудование для горнодобывания.
- Дружковский завод метизов – производство метизов (крепеж).
- Завод газовой аппаратуры (Грета или ПАО Грета) – газовые котлы и аппаратура.
- Дружковское рудоуправление – добыча огнеупорных глин.
- Другие: огнеупорный завод, кондитерская фабрика и мелкие производства.
- Больших – 5–8 предприятий, фокус на добыче и машиностроении.
• 4 •
Константиновка (Константиновка). Город – столица стекольной промышленности Украины.
Основные отрасли:
- стекло;
- керамика,
- металлургия;
- стройматериалы.
Сильно пострадал от обстрелов в 2025 году. Ключевые промышленные предприятия:
- Заводы стекольной отрасли (несколько предприятий по производству бутылок, стекла и изделий из него).
- Константиновка имеет уникальный кластер стекольных заводов.
- Украинский научно-исследовательский институт стекла (УкрНИИСтекло) – главная организация по стекольной промышленности.
Предприятия по производству керамики и стройматериалов. Металлургические и химические заводы (включая цинковые или связанные с металлообработкой). Я работал в каждом из этих городов, покупал тем предприятия, их долги. И был на многих из этих предприятий.
Практически каждый из них – это готовая крепость с большим количеством укрепленных объектов, подвалов (!!!). Это все города, входящие в фортификационный пояс Украины, включая Бахмут, за который продолжаются бои.
И сдача этих городов это не столько утрата экономического потенциала, сколько капитуляция и открытие плацдарма для продолжения наступления на Украину.
Просто напомню:
- Бои за Покровск продолжаются более 18 месяцев (!) захватчики уже на этом участке потеряли более 200 тыс. своих солдат и сотни единиц (танки, БМП, артиллерия) техники.
- Мариуполь в свое время им обошелся примерно в 30 тыс. солдат и сотни единиц техники.
- Бахмут – около 100 тыс. солдат и тысячи единиц техники.
- Авдеевка – около 50 тыс. солдат и до 700 единиц техники.
***
Сдача территорий и городов крепостей, которые не по зубам оккупантам – это равнозначно сборке оружия и открытию своих тылов. Верю, что это не произойдет.
Желаю Президенту Зеленскому мудрости и максимальной поддержки украинского народа в этом! Мир Украине нужен и чем быстрее, тем лучше, но не по цене повышения рисков для будущего украинцев.
PS
Знаю, что в комментариях всегда найдутся те, кто скажет, что мир нам нужен любой ценой. Главное, чтобы люди не погибали. Хочу вам просто напомнить Бучу и Ирпень. Захватчики – это изверги. Они готовы подписать любую бумажку, чтобы улучшить момент и напасть со спины.