Сдать Донбасс – открыть тыл? Опасная логика быстрого мира

Путин хочет, чтобы Украина уволила Донецкую и Луганскую области самостоятельно. В пределах т.н. мирового соглашения. В т.ч. промышленные города крепости: Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка.

Но эти города входят в фортификационный пояс обороны Украины и являются важными промышленными хабами (!).

• 1 •

Краматорск – один из главных центров тяжелого машиностроения и металлургии в Донбассе.

Основные отрасли:

Производство оборудования для металлургии;

энергетики и горнодобычи.

Многие предприятия пострадали от войны, часть эвакуирована или работает в ограниченном режиме (данные на 2025 год).

Ключевые промышленные предприятия:

Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) – крупнейший в Украине производитель тяжелого оборудования для металлургии, горнодобычи и энергетики.

Старокраматорский машиностроительный завод (СКМЗ) – производство прокатного, кузнечно-прессового и подъемно-транспортного оборудования.

ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС) – специальная металлургия: литые и кованые изделия для энергетики (включая атомную) и машиностроение.

Краматорский ферросплавный завод – производство ферросплавов.

Краматорский цементный завод "Пушка" – производство строительных материалов.

Остальные: заводы металлоконструкций, шиферный завод и мелкие предприятия машиностроения. Общее количество крупных предприятий – около 10-15, но точный список варьируется из-за военных действий.

• 2 •

Славянск (Славянск) Основные отрасли:

машиностроение;

химическая промышленность;

энергетика и производство стройматериалов

Город известен Славянской ТЭС и керамикой. Ключевые промышленные предприятия:

Славянская ТЭС – самая большая тепловая электростанция, ключевой объект энергетики.

Завод "Бетонмаш" – производство бетоносмесительного оборудования и запчастей для горно-металлургического комплекса.

Славянский машиностроительный завод – коксохимическое и механическое оборудование, краны.

Завод высоковольтных изоляторов – электроизоляционные материалы.

ОАО "Керамические массы Донбасса" (или "Зевс-Керамика") – производство керамики и стройматериалов.

Солодобывающая компания – добыча и производство соли (единственный производитель соли "Экстра" в Украине).

Прочие: предприятия по производству печей, редукторов и пищевой промышленности.

Крупных предприятий – около 8-12, многие ориентированы на энергетику и стройматериалы.

• 3 •

Дружковка (Дружковка). Отрасли:

машиностроение;

металлообработка;

добыча огнеупорных глин;

производство газовой аппаратуры

Многие заводы эвакуированы после 2022 года. Ключевые промышленные предприятия:

Дружковский машиностроительный завод ("Корум Дружковский машиностроительный завод") – оборудование для горнодобывания.

Дружковский завод метизов – производство метизов (крепеж).

Завод газовой аппаратуры (Грета или ПАО Грета) – газовые котлы и аппаратура.

Дружковское рудоуправление – добыча огнеупорных глин.

Другие: огнеупорный завод, кондитерская фабрика и мелкие производства.

Больших – 5–8 предприятий, фокус на добыче и машиностроении.

• 4 •

Константиновка (Константиновка). Город – столица стекольной промышленности Украины.

Основные отрасли:

стекло;

керамика,

металлургия;

стройматериалы.

Сильно пострадал от обстрелов в 2025 году. Ключевые промышленные предприятия:

Заводы стекольной отрасли (несколько предприятий по производству бутылок, стекла и изделий из него).

Константиновка имеет уникальный кластер стекольных заводов.

Украинский научно-исследовательский институт стекла (УкрНИИСтекло) – главная организация по стекольной промышленности.

Предприятия по производству керамики и стройматериалов. Металлургические и химические заводы (включая цинковые или связанные с металлообработкой). Я работал в каждом из этих городов, покупал тем предприятия, их долги. И был на многих из этих предприятий.

Практически каждый из них – это готовая крепость с большим количеством укрепленных объектов, подвалов (!!!). Это все города, входящие в фортификационный пояс Украины, включая Бахмут, за который продолжаются бои.

И сдача этих городов это не столько утрата экономического потенциала, сколько капитуляция и открытие плацдарма для продолжения наступления на Украину.

Просто напомню:

Бои за Покровск продолжаются более 18 месяцев (!) захватчики уже на этом участке потеряли более 200 тыс. своих солдат и сотни единиц (танки, БМП, артиллерия) техники.

Мариуполь в свое время им обошелся примерно в 30 тыс. солдат и сотни единиц техники.

Бахмут – около 100 тыс. солдат и тысячи единиц техники.

Авдеевка – около 50 тыс. солдат и до 700 единиц техники.

***

Сдача территорий и городов крепостей, которые не по зубам оккупантам – это равнозначно сборке оружия и открытию своих тылов. Верю, что это не произойдет.

Желаю Президенту Зеленскому мудрости и максимальной поддержки украинского народа в этом! Мир Украине нужен и чем быстрее, тем лучше, но не по цене повышения рисков для будущего украинцев.

PS

Знаю, что в комментариях всегда найдутся те, кто скажет, что мир нам нужен любой ценой. Главное, чтобы люди не погибали. Хочу вам просто напомнить Бучу и Ирпень. Захватчики – это изверги. Они готовы подписать любую бумажку, чтобы улучшить момент и напасть со спины.