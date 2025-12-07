Логика США на переговорах

Как считается, сторонник Украины К. Келлог подтвердил, что сейчас мирные переговоры ведутся вокруг двух самых сложных вопросов.

Первое: территориальный обмен части Донбасса, контролируемой ВСУ, на Запорожскую АЭС. Второе: предоставление Украине реальных, а не "будапештских" гарантий безопасности со стороны США. Если эти вопросы будут решены (каким угодно образом), прекращение огня и последующие мирные процессы станут реальными.

И если с американцами о гарантиях безопасности договориться сложно, но можно (особенно если поменять переговорщиков), то с территориальным обменом ничего не складывается. Потому что в этом вопросе против Украины выступают сразу и Россия, и США.

С россией все понятно – отдайте все, что мы назвали своим. А логика Белого Дома здесь следующая.

Все крупные города неоккупированного Донбасса уже находятся в зоне обозримости российских КАБов, систем залпового огня и даже ФПО. Практика этой войны свидетельствует, что при таких условиях удержать такие города невозможно — позиции защитников со временем будут просто разрушены дотла, а еще раньше будет уничтожена логистика. То есть, американцы убеждены, что президент Зеленский не соглашается на выход ВСУ из Донбасса не по прагматичным соображениям, потому что знает, что в Украине есть ресурсы на контрнаступление. А с позиций сугубо эгоистично-политических, чтобы сохранить шансы на второй срок на предстоящих выборах.

Соответственно, американцы настаивают, что если Россия, несмотря на наше сопротивление, захватит весь Донбасс силой, то о возвращении Запорожской АЭС на мирных переговорах можно будет забыть. И тогда пути уже потребуют отдать ему Запорожскую и Херсонскую области.

Ну, и здесь, конечно, звучит любимое выражение Белого Дома — "Соглашайтесь, потому что у вас нет козырей". А на самом деле, есть ли у нас они эти возможности для перелома ситуации на Донбассе? Может это очередные красивые фотки "Фламинго"? Или возвращение в службу А. Кузьмука? Вынужден признать, что я не вижу таких возможностей в рациональном поле. Будет благодарен, если кто-нибудь подскажет.

Хотя в иррациональном они есть. Ибо в свое время недоимперия неизбежно упадет, причем это произойдет внезапно и неожиданно, как было с СССР. Но ведь на переговорах такие аргументы не воспринимаются.