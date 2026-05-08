Лавров звонил Рубио, чтобы узнать время в Вашингтоне

Лавров позвонил 5 мая Марку Рубио явно не для того, чтобы принести извинения за своё хамство и сорванную полгода назад встречу Трампа с "путиным" в Будапеште. По версии МИД РФ, он звонил в Госдеп, чтобы "сверить часы". Вероятно, решил уточнить – перешли в Вашингтоне в этом году на летнее время или нет, и какая теперь там разница с Москвой – 8 или уже 7 часов.

В кремле предпочли бы сохранить этот звонок в тайне, но Госдеп сам сообщил – Рубио "провёл беседу с главой МИД РФ по его просьбе". Обсудили отношения США с РФ, войну РФ против Украины и ситуацию в Заливе. Поэтому МИД РФ тоже пришлось сообщить – "сверка часов имела конструктивный и деловой характер".

Этот звонок стал ещё одним звеном в цепочке событий, запущенной конспиративной встречей кремлёвцев с иранцами 27 апреля в Президентской библиотеке в Петербурге. После неё Ушаков 29 апреля сообщил о якобы имевшем место звонке "путина" к Трампу с уведомлением – он хочет объявить однодневное перемирие в войне с Украиной на 9 мая. Трамп одобрил эту идею и дал понять, что перемирие можно объявить и на дольше, и за это кремлёвцы могут рассчитывать на смягчение санкций.

Так тема инициативы Москвы с перемирием на 9 мая вошла в оборот. Но 5 мая Киев перехватил инициативу – Зеленский, покидая Ереван и направляясь в Бахрейн, заявил, что объявляет режим тишины с полуночи на 6 мая. Так как он был в пути, то в Киеве доводил это до сведения всех Буданов как глава Офиса. Он заявил, если РФ тоже не будет стрелять, то режим тишины можно продлить. Сработали советы союзников на саммите в Ереване, третья серия Миндич-гейта с "Фламинго" и намёки – деньги на зарплаты госслужащим из 90 млрд. евро Украина получит только в обмен на реформы.

В результате возникла украинская инициатива с майским перемирием и из кремля сразу позвонили в Госдеп с вопросом, что это и как им реагировать. Так что, это можно назвать не только "сверкой часов", но и сверкой шагов. Госдеп не раскрыл, что ответил Рубио, но легко догадаться – он напомнил о желании Трампа увидеть продолжительное перемирие и побыстрей. Похоже, у Рубио роль главного сценариста, отвечающего за перемирие.

После звонка в Москве на официальном уровне сделали вид: мы ничего не слышали о прекращении огня с полуночи на 6 мая и продолжили боевые действия как ни в чём не бывало. По плану разбомбили детский садик в Сумах и в нём погибла женщина-вахтёр. Вопрос, зачем тогда было звонить в Госдеп для "сверки часов"?

В кремле знают – у Трампа и Рубио в дипломатической игре сейчас сильные "карты" и контрольное время – 14 мая, визит Трампа в Пекин. Поэтому суетятся, желая показать, что готовы к перемирию, но хотят продать это как свой "жест доброй воли". Они объявят 10 мая – Украина не поддержала перемирие и будут ждать новостей из Пекина и Вашингтона и их дальнейших действий.

Надеются, что после Трампа в Пекин пригласят и "путина", как просил недавно лавров у Си Цзиньпина. Полагают, после этого смогут замутить новую "многоходовочку" в СМИ с упором на ситуацию в Газе и Ливане – ведомство лаврова третий день обзванивает всех в восточном Средиземноморье и дозвонилось даже до Бразилии. Нетаньяху крупно залетел с захватом у берегов Крита второй флотилии "Свободы", шедшей в Газу с продуктами, и ведомство лаврова куёт железо, пока горячо. У Нетаньяху много и других новых залётов от разбитой статуи Христа до краденного украинского зерна. Закон, разрешающий вешать террористов, и пропагандирующая его партия "Еврейское превосходство" – это и вовсе благодатная тема. В Москве полагают, что под этот шумок они смогут переключить всех со своей войны против Украины на Израиль и протянуть так время до выборов в США, а там видно будет.

Особая надежда на трёх сенаторов от Демпартии, которые внесли 4 апреля в Конгресс резолюцию об импичменте Трампу с обвинениями из 13 пунктов. В пункте первом – пиратство. Так как до 4 апреля флот США иранские суда не останавливал, то под этот пункт попадают только корабли из подсанкционного флота РФ, меняющие прямо в море свои названия, флаги и порт приписки. К этой резолюции присоединилась бабушка Ненси Пелоси, летавшая в августе 2022 г. с шумом на Тайвань, чем привела в боеготовность всю армию КНР. Демпартия становится похожей на собрание разновекторных фриков.

Команда Трампа надеется поломать эти козни Москвы различными способами. В том числе, принудив Китай встать, по крайней мере, одной ногой на сторону добра. В Пекине проявляют определённый интерес к инициативам США, но с вопросом, что они получат за это? Трамп в интервью 5 мая прямо ответил – получите нефть из США, и возможно, чуть дешевле, чем из стран Залива. Подразумевает не только нефть, но взамен будет требовать образумить Москву.

Это интервью Трампа имело несколько целей. Прежде всего, успокоить МИД КНР, что он не будет опять откладывать визит. Разумеется, если "антипартийные группы" в КПК не будут пытаться его сорвать. Похоже, в Политбюро КПК это поняли. Какие-то предложения от США китайцам передал и Аббас Аракчи, глава МИД Ирана, прибывший 6 мая в Пекин.

Визит Аракчи – составной элемент подготовки приезда Трампа. Он вёл переговоры с Вэнсом, находится на связи с Пакистаном, и был главным от иранцев на конспиративной встрече в библиотеке с "путиным". Китайцы, к досаде Москвы, получили информацию от Аракчи о встрече в библиотеке ещё до визита Трампа. Теперь кремлёвцы размышляют, в каком свете их представил Аракчи.

Ван И на встрече с Аракчи заявил – Пекин заинтересован в быстром открытии Ормуза, так как Китай сильно страдает от закрытия пролива. Это показатель того, что КНР готова стать гарантом сделки Иран – США. Но кроме Залива есть ещё Украина и Газа с Ливаном и Трамп летит в Пекин не только для того, чтобы обсудить с Си Цзиньпином цены на газ и нефть. По сути, его интервью 5 мая было анонсом позицией США по внешней политике настолько, насколько формат публичного интервью позволяет их раскрыть.

Послание Москве в нём тоже было. Трамп очень лестно отзывался об армии Украины, но о политическом менеджменте следовал правилу – лучше ничего, чем говорить плохо. Одновременно Москва получала от США и по другим каналам послания об Украине.

Пентагон напомнил, что украинский заказ на КАБы выполнен и готов к отправке. Это при том, что некоторых в РФ давно мучает вопрос, что с теми 3,5 тыс. ракет дальностью 300-400 км, которые в США разработали специально для Украины ещё при Байдене и должны были изготовить к июню 2026 г. Трамп летом 2025 г. выделил на это финальный транш. Вероятно, захочет провести их первые испытания в Украине, если перемирия не будет.

Президенты Литвы и Польши заявили 6 мая, что готовы разместить у себя бригаду армии США, которую Трамп выводит из Германии. На восток Европы передислоцируются и те подразделения армии США, которые выйдут из Испании и Италии. Не потому, что на эти страны обиделся Трамп, а потому, что они там не особо нужны.

По чистой случайности Турция сообщила именно 5 мая, что создала баллистическую ракету с дальностью полёта 6 тыс. км и большей скоростью, чем у "Фламинго", летающей на 3 тыс. км. Зачем Турции ракета такой дальности со статусом межконтинентальной? Можно предположить, что для продажи, но прежде надо где-то провести её испытания.