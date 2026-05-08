Лавров дзвонив Рубіо, щоб дізнатися про час у Вашингтоні

Лавров зателефонував 5 травня Марку Рубіо явно не для того, щоб вибачитися за своє хамство і зірвану півроку тому зустріч Трампа з "путіним" у Будапешті. За версією МЗС РФ, він дзвонив до Держдепу, щоб "звірити годинник". Ймовірно, вирішив уточнити – перейшли у Вашингтоні цього року на літній час чи ні, і яка тепер там різниця з Москвою – 8 чи 7 годин.

У кремлі воліли б зберегти цей дзвінок у таємниці, але Держдеп сам повідомив – Рубіо "провів розмову з главою МЗС РФ на його прохання". Обговорили відносини США з РФ, війну РФ проти України та ситуацію в Затоці. Тому МЗС РФ теж довелося повідомити – "звірка годинника мала конструктивний та діловий характер".

Цей дзвінок став ще однією ланкою у ланцюжку подій, запущеною конспіративною зустріччю кремлівців з іранцями 27 квітня у Президентській бібліотеці у Петербурзі. Після неї Ушаков 29 квітня повідомив про дзвінок "путіна", який нібито мав місце, до Трампу з повідомленням – він хоче оголосити одноденне перемир'я у війні з Україною на 9 травня. Трамп схвалив цю ідею і дав зрозуміти, що перемир'я можна оголосити і на довше, і це кремлівці можуть розраховувати на пом'якшення санкцій.

Так, тема ініціативи Москви з перемир'ям на 9 травня увійшла в обіг. Але 5 травня Київ перехопив ініціативу – Зеленський, залишаючи Єреван і прямуючи до Бахрейну, заявив, що оголошує режим тиші з півночі на 6 травня. Так як він був у дорозі, то в Києві доводив це до відома всіх Буданів як голова Офісу. Він заявив, якщо РФ теж не стрілятиме, то режим тиші можна продовжити. Спрацювали поради союзників на саміті в Єревані, третя серія Міндіч-гейту з "Фламінго" та натяки – гроші на зарплати держслужбовцям із 90 млрд. євро Україна отримає лише в обмін на реформи.

Внаслідок цього виникла українська ініціатива з травневим перемир'ям і з кремля одразу зателефонували до Держдепу з питанням, що це і як їм реагувати. Отже, це можна назвати не тільки "звіркою годинника", а й звіркою кроків. Держдеп не розкрив, що відповів Рубіо, але легко здогадатися – він нагадав про бажання Трампа побачити тривале перемир'я та швидше. Схоже, у Рубіо роль головного сценариста, який відповідає за перемир'я.

Після дзвінка в Москві на офіційному рівні вдали: ми нічого не чули про припинення вогню з півночі на 6 травня і продовжили бойові дії як ні в чому не бувало. За планом розбомбили дитячий садок у Сумах і в ньому загинула жінка-вахтер. Питання, навіщо тоді було дзвонити до Держдепу для "звіряння годинника"?

У кремлі знають – у Трампа та Рубіо у дипломатичній грі зараз сильні "картки" та контрольний час – 14 травня, візит Трампа до Пекіна. Тому метушаться, бажаючи показати, що готові до перемир'я, але хочуть продати це як свій жест доброї волі. Вони оголосять 10 травня – Україна не підтримала перемир'я і чекатимуть на новини з Пекіна та Вашингтона та їх подальших дій.

Сподіваються, що після Трампа до Пекіна запросять і "путіна", як нещодавно просив лаврів у Сі Цзіньпіна. Вважають, після цього зможуть зробити нову багатоходівку у ЗМІ з упором на ситуацію в Газі та Лівані – відомство лаврова третій день обдзвонює всіх у східному Середземномор'ї і додзвонилося навіть до Бразилії. Нетаньяху крупно залетів із захопленням біля берегів Криту другої флотилії "Свободи", що йшла в Газу з продуктами, і відомство лаврова кує залізо, поки гаряче. У Нетаньяху багато інших нових зальотів від розбитої статуї Христа до краденого українського зерна. Закон, що дозволяє вішати терористів, і партія "Єврейська перевага", що його пропагує, – це і зовсім благодатна тема. У Москві вважають, що під цей шумок вони зможуть переключити всіх зі своєї війни проти України на Ізраїль і протягнути час до виборів у США, а там видно буде.

Особлива надія на трьох сенаторів від Демпартії, які внесли 4 квітня до Конгресу резолюцію про імпічмент Трампу зі звинуваченнями із 13 пунктів. У пункті першому – піратство. Так як до 4 квітня флот США іранські судна не зупиняв, то під цей пункт потрапляють лише кораблі з підсанкційного флоту РФ, які змінюють прямо в морі свої назви, прапори та порт приписки. До цієї резолюції приєдналася бабуся Ненсі Пелосі, яка літала в серпні 2022 р. із шумом на Тайвань, чим привела до боєздатності всю армію КНР. Демпартія стає схожою на збори різновекторних фриків.

Команда Трампа сподівається поламати ці підступи Москви різними способами. У тому числі, змусивши Китай стати, принаймні однією ногою на бік добра. У Пекіні виявляють певний інтерес до ініціатив США, але з питанням, що вони отримають за це? Трамп в інтерв'ю 5 травня прямо відповів – отримайте нафту зі США, і можливо, трохи дешевше, ніж із країн Затоки. Має на увазі не тільки нафту, але натомість вимагатиме розсудити Москву.

Це інтерв'ю Трампа мало кілька цілей. Насамперед, заспокоїти МЗС КНР, що він знову не відкладатиме візит. Зрозуміло, якщо "антипартійні групи" у КПК не намагатимуться його зірвати. Схоже, що в Політбюро КПК це зрозуміли. Якісь пропозиції від США китайцям передав і Аббас Аракчі, голова МЗС Ірану, який прибув 6 травня до Пекіна.

Візит Аракчі є складовим елементом підготовки приїзду Трампа. Він вів переговори з Венсом, перебуває на зв'язку з Пакистаном, і був головним від іранців на зустрічі конспіративної в бібліотеці з "путіним". Китайці, на жаль Москви, отримали інформацію від Аракчі про зустріч у бібліотеці ще до візиту Трампа. Тепер кремлівці розмірковують, у якому світлі їх представив Аракчі.

Ван І на зустрічі з Аракчі заявив - Пекін зацікавлений у швидкому відкритті Ормуза, оскільки Китай сильно страждає від закриття протоки. Це показник того, що КНР готова стати гарантом операції Іран – США. Але окрім Затоки є ще Україна та Газа з Ліваном і Трамп летить до Пекіна не лише для того, щоб обговорити із Сі Цзіньпіном ціни на газ та нафту. По суті його інтерв'ю 5 травня було анонсом позицією США щодо зовнішньої політики настільки, наскільки формат публічного інтерв'ю дозволяє їх розкрити.

Послання до Москви в ньому теж було. Трамп дуже добре відгукувався про армію України, але про політичний менеджмент дотримувався правила – краще нічого, ніж говорити погано. Одночасно Москва отримувала від США та іншими каналами послання про Україну.

Пентагон нагадав, що українське замовлення на Каби виконане і готове до відправки. Це при тому, що деяких у РФ давно мучить питання, що з тими 3,5 тис. ракет дальністю 300-400 км, які в США розробили спеціально для України ще за Байдена і мали виготовити до червня 2026 р. Трамп влітку 2025 р. виділив на це фінальний транш. Ймовірно, захоче провести їхні перші випробування в Україні, якщо не буде перемир'я.

Президенти Литви та Польщі заявили 6 травня, що готові розмістити у себе бригаду армії США, яку Трамп виводить із Німеччини. На схід Європи передислокуються й підрозділи армії США, які вийдуть з Іспанії та Італії. Не тому, що на ці країни образився Трамп, а тому, що вони там не надто потрібні.

По чистому випадку Туреччина повідомила саме 5 травня, що створила балістичну ракету з дальністю польоту 6 тис. км і більшою швидкістю, ніж у "Фламінго", що літає на 3 тис. км. Навіщо Туреччині ракета такої дальності зі статусом міжконтинентальної? Можна припустити, що для продажу, але спершу треба десь провести її випробування.