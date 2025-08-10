Коварное предложение: территории в обмен на мир?

8 августа многие в Украине ждали санкций от Трампа против России. А вышло наоборот. Снова начались "трамповские горки". Вместо антироссийских санкций появился новый "мирный план", будь то Трамп или путин. Президент США Дональд Трамп 8 августа на брифинге в Белом доме заявил, что в мирном соглашении по поводу российско-украинской войны следует ожидать "определенный обмен территориями".

Мы пока не знаем конкретики. Трамп говорит о "территориальном обмене" (или "размен"). Но непонятно, что имеется в виду. По появляющимся у американских СМИ утечкам, возможно, речь идет о том, что Украина должна вывести свои войска со всей административной территории Донецкой и Луганской областей просто в обмен на прекращение огня, да еще и взять на себя обязательство признать и Донбасс и Крым частью РФ. А дальше мирные переговоры, на которых нам, наверное, выдвинут новые требования об односторонних уступках.

Если именно в этом смысл "мирных предложений" Кремля, то для нас это неприемлемый вариант. Именно на это путин и делает ставку. Он хочет не только окончания войны на выгодных для себя условиях, он хочет, чтобы мы отказались от этого соглашения, тем самым вызвали гнев Трампа, чтобы американцы возложили вину за срыв переговоров на Украину и начали давление на нас, в том числе из-за прекращения поставок американского оружия.

Путин повторяет свой коварный маневр, который он совершил в мае. Тогда в ответ на требование прекращения огня путин предложил прямые мирные переговоры с Украиной в Стамбуле. И для Трампа этого было достаточно. Сейчас путин предлагает якобы компромиссный мирный план, который на самом деле является ловушкой. Если мы отказываемся, тогда возникнет риск нового охлаждения, а то и конфликта в отношениях с Трампом. Если согласны, тогда возможен риск внутриполитического кризиса в Украине, поскольку значительная и активная часть общества будет категорически против такого "размена". К тому же, вслед за исходной уступкой от нас, Кремль потребует новых, еще более значительных уступок. Это стратегия, которую Гитлер применял против Чехословакии в 1938–1939 годах.

Конечно, для нас такой "размен" совершенно неприемлем. Что делать, чтобы нейтрализовать этот сценарий?

Во-первых, мы не должны отказываться от переговоров, во время которых должны настаивать, что сначала должно быть прекращение огня, переговоры по другим вопросам будут только после прекращения огня.

Во-вторых, должна быть согласована общая переговорная позиция с европейскими лидерами. Мы должны отстаивать наши позиции не один на один, а вместе с европейскими партнерами.

В-третьих, надо буквально "по пальцам" (т.е. в деталях и максимально просто) объяснять американским партнерам, в чем состоит смысл российских предложений, почему это ловушка, которая не приведет к завершению войны.

Пока ничего не решено. Очень важно, что американцы понимают, что необходимо согласие Украины и планируются в ближайшие дни переговоры в Лондоне с участием США, Украины и европейских партнеров. И на этих переговорах и в дальнейшей коммуникации с администрацией Трампа нужно нейтрализовать возникшие риски. И нужно готовиться к разным вариантам действий, в том числе и очередному охлаждению отношений с Трампом, но акцент должен быть сделан на максимально гибкой стратегии и тактике дальнейших мирных переговоров, чтобы отстоять наши интересы и, по возможности, избежать конфликта с Трампом.