Підступна пропозиція: території в обмін на мир?

8 серпня багато хто в Україні чекав санкцій від Трампа проти Росії. А вийшло навпаки. Знов почалися "трампівські гірки". Замість антиросійських санкцій з’явився новий "мирний план", чи то від Трампа, чи від путіна. Президент США Дональд Трамп 8 серпня на брифінгу в Білому домі заявив, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями".

Ми поки що не знаємо конкретики. Трамп говорить про "територіальний обмін" (чи "розмін"). Але незрозуміло, що мається на увазі. За витоками, які з'являються в американських ЗМІ, можливо, йдеться про те, що Україна повинна вивести свої війська з усієї адміністративної території Донецької та Луганської областей просто в обмін на припинення вогню, та ще й взяти на себе зобов'язання визнати і Донбас і Крим частиною РФ. А далі мирні переговори, на яких нам напевно висунуть нові вимоги про односторонні поступки.

Якщо саме в цьому сенс "мирних пропозицій" Кремля, то для нас це неприйнятний варіант. Саме на це путін і робить ставку. Він хоче не тільки закінчення війни на вигідних для себе умовах, він хоче, щоб ми відмовилися від цієї угоди, тим самим викликали гнів Трампа, щоб американці поклали провину за зрив переговорів на Україну, і почали тиск на нас, у тому числі через припинення поставок американської зброї.

Путін повторює свій підступний маневр, який він зробив у травні. Тоді у відповідь на вимогу про припинення вогню путін запропонував прямі мирні переговори з Україною у Стамбулі. І для Трампа цього було достатньо. Зараз путін пропонує нібито компромісний мирний план, який насправді є пасткою. Якщо ми відмовляємося, тоді виникне ризик нового охолодження, а то й конфлікту у відносинах із Трампом. Якщо погоджуємося, тоді можливий ризик внутрішньополітичної кризи в Україні, оскільки значна та активна частина суспільства буде категорично проти такого "розміну". До того ж, слідом за початковою поступкою від нас, Кремль вимагатиме нових, ще більш значних поступок. Це стратегія, яку Гітлер застосовував проти Чехословаччини у 1938–1939 роках.

Звичайно, для нас такий "розмін" абсолютно неприйнятний. Що робити, щоб нейтралізувати цей сценарій?

По-перше, ми не повинні відмовлятися від переговорів, під час яких маємо наполягати, що спочатку має бути припинення вогню, переговори з інших питань будуть лише після припинення вогню.

По-друге, має бути погоджена спільна переговорна позиція із європейськими лідерами. Ми маємо відстоювати наші позиції не сам на сам, а разом із європейськими партнерами.

По-третє, треба буквально "на пальцях" (тобто в деталях і максимально просто) пояснювати американським партнерам, у чому полягає сенс російських пропозицій, чому це пастка, яка не приведе до завершення війни.

Поки що нічого не вирішено. Дуже важливо, що американці розуміють, що потрібна згода України і плануються найближчими днями переговори в Лондоні за участю США, України і європейських партнерів. І на цих переговорах і в подальшій комунікації з адміністрацією Трампа треба нейтралізувати ризики, що виникли. І треба готуватися до різних варіантів дій, у тому числі й чергового охолодження відносин із Трампом, але акцент має бути зроблений на максимально гнучкій стратегії та тактиці подальших мирних переговорів, щоб відстояти наші інтереси і, по можливості, уникнути конфлікту з Трампом.