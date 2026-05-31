Когда закончится война и зачем РФ бомбила жилой дом в Румынии

Российская атака в ночь на 29 мая жилого дома в румынском городе Галац во время участия "путина" в саммите ЕАЭС имела целями повлиять на выборы в Армении и на решение кипрского саммита ЕС о формате переговоров с РФ, а также удержать Казахстан от выхода из ОДКБ. Это попытка запугать всех на фоне ухода США от роли посредника и инициатора переговоров между Украиной и РФ.

В кремле догадываются – углубление администрацией Трампа этого процесса меняет кардинально всю ситуацию, но не имеют представления как далеко США готовы зайти. Это серьёзно беспокоит кремлёвцев, так как их нарратив о войне с США и НАТО может стать реальностью, но нет достоверных ответов – когда и как. В результате паникуют, так как война с США и с Европой никогда не называлась ими как цель "СВО", вопреки тому, что они с 2014 г. регулярно говорят – РФ воюет в Украине с НАТО.

Можно сколько угодно грозить странам Балтии, но это означает и угрозы США. Более того, угрозы Армении уже тоже означают покушение на автотрассу имени Трампа в ней. Трамп на эти угрозы РФ отреагировал мгновенно – в Ереван 26 мая прибыл Марк Рубио с супругой Жаннет, девичья фамилия Дусдебес, которая в конце 2028 г. может стать первой леди в США. Она дочь эмигрантов из Колумбии и это осенью будет работать на выборах.

Трамп этим не ограничился и для особо одарённых в кремле написал в "Социальной правде" 28 мая – Никол Пашинян мой замечательный друг и лидер, который "делает свою страну сильной, зажиточной и полностью безопасной". Лавров ответил 28 мая фразой – "Пусть сделает". Прозвучала она в день введения с 30 мая ограничений на ввоз в РФ из Армении овощей и зелени, вслед за запретом ввоза цветов. Русские действительно тупые – армянские цветы, как и газ из РФ, становятся турецкими, когда попадают в Турцию, а новая "помидорная война" с ней – это не то, о чём мечтают в кремле.

В кремле мечтают о проигрыше 7 июня партии "Гражданский договор" Пашиняна, но если она выиграет, что тогда? Как долго Москва сможет делать вид, что покупает цветы Армении как прилетевшие из Эквадора через Турцию? Москва проиграет торговую войну Армении по сумме очков, притом, что это можно будет назвать "взаимовыгодный разрыв отношений".

Для США, ЕС и Организации тюркских государств не большая проблема поддержать ресурсами выход Армении из паутины РФ. Москва потеряет от этого в финансах мало, так как из-за войны в Заливе ввоз в РФ через Армению подсанкционных товаров из Ирана три месяца как мёртв и не воскреснет. Поэтому Москва и решилась нагло объявить торгово-информационную войну Армении – "окно" закрылось, можно и повоевать.

Более сильный удар Москва получит по своему имперскому престижу, но что такое для неё престиж и чем его измерять? Молдова, где тоже 3 млн. жителей, объявила – к 7 апреля 2027 г. она закроет все связи с РФ по линии СНГ. На практике таких связей совсем нет с 1 января 2025 г., когда Украина закрыла транзит газа в Молдову.

Уход Молдовы из СНГ как-нибудь в РФ переживут, если РФ будет существовать в 2027 г., что вполне вероятно. Уход Армении из СНГ, ЕАЭС и ОДКБ в Москве с истерикой, но тоже переживут. Тем более, что Москва сама запустила этот процесс. Торговые войны РФ с членами СНГ давно не новость. Даже против Беларуси она вела молочно-мясные войны. В итоге не только Украина, но и Азербайджан с Таджикистаном отказались стать членами "Таёжного союз" – ЕАЭС.

Пашинян уже не приехал в Астану на саммит ЕАЭС и Армения не первый год плавно выходит из ОДКБ. После "цветочно-овощной" агрессии и угроз отключить газ – наступит прощание армянки с московской мордовкой не только по линии ОДКБ, но и СНГ с ЕАЭС.

Если вслед за Арменией из ОДКБ выйдет Казахстан, то произойдёт крах этого военного блока, так как Кыргызстан и Таджикистан не граничат с РФ. В ОДКБ останется одна лишь Беларусь, где не против объявить войну НАТО, но при условии, что через час можно будет сдаться в плен.

Поэтому "путин" прилетел в Астану с так называемым "госвизитом" до начала саммита ЕАЭС, чтобы уговорить Токаева не объявлять Казахстан внеблоковым государством. Слух о желании Токаева баллотироваться в генсеки реформированного ООН может быть прямо связан с планами выхода Казахстана из ОДКБ.

РФ до сих пор требует от Украины статуса внеблокового государства, но категорически против выхода Казахстана из ОДКБ. Это не двойные, а какие-то тройные стандарты даже по русским меркам, так как Украина с 1 июля 2010 г. и до 23 декабря 2014 г. имела статус нейтрального и внеблокового государства. На данный момент Украина, в отличие от РФ, ни в каком военном блоке не состоит.

Если взглянуть на ОДКБ из Азии, то он направлен против Афганистана, Монголии и Китая. Если взглянуть из Пекина, то там всегда были против любых военных блоков и не вступали даже в Варшавский договор. Си Цзиньпин может использовать оба эти довода и потребовать от Москвы если не роспуска ОДКБ, то не препятствовать выходу Казахстана из него.

Возможно, он уже сказал это "путину" 20 мая в Пекине. Приезд "путина" к Токаеву за сутки до саммита ЕАЗС для переговоров тет-а-тет работает в пользу этого предположения. Кремлёвцы хотели обсудить с Токаевым в закрытом режиме точно не пошлины в ЕАЭС, не судьбу двух амурских тигрят и не посадку дубов. Дубы и тигрята – "семейное" прикрытие перед грядущим разводом в ОДКБ. Упор, который делал Токаев на торговле, при полном молчании обоих о войне РФ против Украины, тоже показателен.

В этой ситуации удар дроном по жилому дому в Румынии в день открытия саммита ЕАЭС был нужен Москве, чтобы "путин" мог выступить с комментарием: "объективно докажите", что это был российский дрон. После двух недель угроз Армении, что она "идёт по пути Украины", никто не расценит это как случайность, подобную расстрелу самолёта Азербайджана. Случайно два российских дрона в Румынию залететь и поразить жилой дом не могли.

Другими адресатами послания "путина" из Астаны о дроне были саммит глав МИД ЕС на Кипре 28-29 мая и НАТО в целом. "Путин" из Астаны даже уточнил: угроза нападения РФ на ЕС – это "наглая ложь", обещал сравнять с землёй тех, кто хочет закрытия баз РФ в Пруссии, и заверил, он в принципе не против переговоров с ЕС, и не назначает ЕС переговорщиков, ему просто нравится Шрёдер. Сказал, что готов к переговорам и по Украине.

Получилось, что для того, чтобы пообщаться с Европой, "путину" пришлось уехать от неё подальше в Азию и разбомбить дом в Румынии. Имиджмейкеры решили, в Астане на саммите ЕАЭС "путин" будет выглядеть не так одиноко, как если бы он говорил всё это из Москвы. У вас саммит на Кипре, а у нас свой, вот туточки.

Саммит на Кипре должен глубоко разочаровать кремлёвцев, так как Кая Каллас назвала два его итога. Первый, говорить будем не только о выводе войск РФ из Украины, но также из Молдовы и Грузии. Плюс общая демилитаризация РФ. Второй, Каллас дала понять, ЕС устроит РФ "мегафонный режим" переговоров, если та продолжит уклоняться от них.

Песков ещё в 2025 г. жаловался США на "мегафонный режим" и просил, чтобы Трамп не комментировал в "Социальной правде" ход переговоров. Интересно, что в Тегеране не против такого режима и лишь отключили иранцам на три месяца Интернет.

Москве уже не удастся избежать "мегафонного режима" в переговорах с Европой по многим причинам. Обозначим три. Первая, РФ не намерена прекращать боевые действия на время переговоров с Европой, подобно тому, как это сделали США и Иран.

Вторая, ЕС – это конфедерация. В силу этого придётся обсуждать переговоры между собой, будут разные точки зрения, и их носители будут апеллировать к общественному мнению. В частности, Румен Радев – экс-президент и действующий премьер-министр Болгарии, имеющий репутацию промосковского политика, объяснил 22 мая, почему он не подписал соглашение о спецтрибунале над РФ. Генерал Радев сказал, сначала арестуйте "путина" и других преступников, и только после этого учреждайте трибунал для суда над ними. Но так как вы поступаете наоборот, то это лишь имитация деятельности. В Москве почему-то не пришли в восторг от его слов.

Третья причина – Москва после применения "Орешника" и демонстративной бомбёжки 24 мая с требованием удалить все посольства из Киева основательно попала "под колпак" к Республиканской партии, и та уже устраивает ей "мегафонный режим" по полной.

Накануне Госдеп буднично сообщил 21 мая, что утвердил поставку Украине зенитных ракет к комплексу Hawk и другого оборудования, которое запрашивали из Киев на сумму 108 млн. долларов. О 3,5 тыс. ракет малой дальности, сделанных ещё по заказу Байдена, и которые должны быть переданы в июне, Госдеп промолчал.

Но так как Москва сделала ход "Орешником" и грозила бомбить посольства в Киеве, то республиканцы решили – пусть Зеленский напишет вежливое письмо Трампу и Конгрессу и попросит ракет без ограничений. Только пусть не пишет, что у него есть "Фламинго" и Штилерману не хватает двух-трёх миллиардов денег, чтобы оно начало летать. Повторять вслед за Штилерманом, что Германия отказалась от "Томагавков" в пользу "Фламинго" не надо. Достаточно, что Каллас троллит Трампа и говорит, посольство США покидает Киев, но европейцы остаются.

На Банковой с радостью ухватились за это предложение, так как искали чем перебить Миндич-гейт. В результате 27 мая Зеленский торжественно объявил об отправке письма, не останавливаясь на его деталях, и США подтвердили его получение.

"Мегафонный режим" включается. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, соавтор республиканца Линдси Грэма по законопроекту о 500% пошлинах для тех, кто торгует с РФ, сообщил 28 мая – письмо написано мастерски и его обязательно обсудят в Конгрессе. Как и прогнозировалось, тема помощи Украины станет одной из ведущих в дискуссиях перед выборами. Может выясниться, что Зеленский просил в письме не только зенитные ракеты, но и пехоту на танках. Если не просил, то только из учтивости, и надо пойти ему на встречу.

Администрация Трампа включает "мегафонный режим" и по другим направлениям. В мировых СМИ вышли 25 мая статьи о провокациях и диверсиях спецслужб РФ под общим названием операция "Свиная голова". "Радио Свобода" опубликовало 28 мая материал под заголовком "Его прекрасные няни. Как детей путина окружили гувернантками с Запада".

Не забыли и Украину. В "Экономисте" 26 мая вышла статья-репортаж о надеждах в Украине, и что украинцам предстоит победить не только РФ, но и коррупцию и построить демократию. Статья содержала фразу о том, что Зеленский приказал готовится к войне на два-три года. Эта фраза сделала статью резонансной, так как её сразу стала опровергать пресс-служба Зеленского и назвала "вбросом". Заявила, вчера 25 мая он сказал на встрече с представителями парламентских фракций, что горячая фаза войны может закончится в ноябре. Но не уточнила, что 3 ноября в США пройдут выборы, и такое ожидание прямо привязано к ним.

Если республиканцы выиграют выборы, то "окно" надежд кремлёвцев на позитивные перемены в политике США относительно РФ и её войны в Украине наглухо захлопнется. Если выборы выиграет Демпартия, то возможны изменения и тогда у Москвы есть смысл тянуть войну 2-3 года до выборов президента в ноябре 2028 г. Если им станет кандидат Демпартии, то это гарантия, что войну можно вести в позиционном режиме ещё год, пока в Белом доме будут определяться со стратегией.

Можно найти интервью Туска после встречи с Зеленским в октябре 2025 г. Тогда Туск сказал – Зеленский сообщил, что настроен воевать ещё 2-3 года в позиционном режиме без изменений при условии сохранения финансирования. Ни слова о "Плане победы" как в 2024 г. или большом наступлении как в 2023 г. Это соответствовало не только его настрою, но и настроениям в Москве и отчасти в Европе.

Такая патовая ситуация почти всех устраивала по разным причинам, так как избавляла от необходимости делать резкие движения, и позволяла вести бизнес почти как обычно с поправками на военное время. Трамп с Вэнсом начали грубо будоражить это евразийское "сонное болото", и в нём появились мысли, как продержаться до их ухода. Так что, статья в "Экономисте" – это в первую очередь констатация факта, и лишь затем "вброс", который призван такие мысли изгнать, в том числе и из голов в кремле.