Коли закінчиться війна і навіщо РФ бомбардувала житловий будинок у Румунії

Російська атака в ніч на 29 травня житлового будинку в румунському місті Галац під час участі "путіна" у саміті ЄАЕС мала на меті вплинути на вибори у Вірменії та на рішення кіпрського саміту ЄС про формат переговорів з РФ, а також утримати Казахстан від виходу з ОДКБ. Це спроба залякати всіх на тлі відходу США від ролі посередника та ініціатора переговорів між Україною та РФ.

У кремлі здогадуються – поглиблення адміністрацією Трампа цього процесу змінює кардинально всю ситуацію, але не мають уявлення, як далеко США готові зайти. Це серйозно турбує кремлівців, оскільки їхній наратив про війну зі США та НАТО може стати реальністю, але немає достовірних відповідей – коли та як. У результаті панікують, оскільки війна зі США та з Європою ніколи не називалася ними як мета "СВО", попри те, що вони з 2014 р. регулярно кажуть – РФ воює в Україні з НАТО.

Можна скільки завгодно загрожувати країнам Балтії, але це означає й погрози США. Більше того, погрози Вірменії вже теж означають замах автотрасою імені Трампа в ній. Трамп на ці погрози РФ відреагував миттєво – до Єревану 26 травня прибув Марк Рубіо з дружиною Жаннет, дівоче прізвище Дусдебес, яке наприкінці 2028 р. може стати першою леді у США. Вона дочка емігрантів із Колумбії і це восени працюватиме на виборах.

Трамп цим не обмежився і для особливо обдарованих у кремлі написав у "Соціальній правді" 28 травня – Нікол Пашинян мій чудовий друг та лідер, який "робить свою країну сильною, заможною та повністю безпечною". Лавров відповів 28 травня фразою - "Нехай зробить". Прозвучала вона в день введення з 30 травня обмежень на ввезення до РФ з Вірменії овочів та зелені, за забороною ввезення квітів. Росіяни справді тупі – вірменські квіти, як і газ із РФ, стають турецькими, коли потрапляють до Туреччини, а нова "помідорна війна" з нею – це не те, про що мріють у кремлі.

У кремлі мріють про програш 7 червня партії "Громадянський договір" Пашиняна, але якщо вона виграє, що тоді? Як довго Москва зможе вдавати, що купує квіти Вірменії як ті, що прилетіли з Еквадору через Туреччину? Москва програє торгову війну Вірменії за сумою очок, при тому, що це можна буде назвати "взаємовигідним розривом відносин".

Для США, ЄС та Організації тюркських держав не велика проблема підтримати ресурсами вихід Вірменії з павутиння РФ. Москва втратить від цього у фінансах мало, тому що через війну в Затоці ввезення до РФ через Вірменію підсанкційних товарів з Ірану три місяці як мертве і не воскресне. Тому Москва і зважилася нахабно оголосити торговельно-інформаційну війну Вірменії – вікно закрилося, можна й повоювати.

Найсильніший удар Москва отримає за своїм імперським престижем, але що таке для неї престиж і чим його вимірювати? Молдова, де також 3 млн. жителів, оголосила – до 7 квітня 2027 р. вона закриє всі зв'язки з РФ лінією СНД. На практиці таких зв'язків немає з 1 січня 2025 р., коли Україна закрила транзит газу до Молдови.

Відхід Молдови з СНД якось у РФ переживуть, якщо РФ існуватиме 2027 р., що цілком імовірно. Відхід Вірменії із СНД, ЄАЕС та ОДКБ у Москві з істерикою, але теж переживуть. Тим більше що Москва сама запустила цей процес. Торгові війни РФ із членами СНД давно не новина. Навіть проти Білорусі вона вела молочно-м'ясні війни. У результаті не лише Україна, а й Азербайджан із Таджикистаном відмовилися стати членами "Таєжного союзу" – ЄАЕС.

Пашинян уже не приїхав до Астани на саміт ЄАЕС і Вірменія не перший рік плавно виходить із ОДКБ. Після "квітково-овочевої" агресії та погроз відключити газ – настане прощання вірменки з московською мордуванням не лише по лінії ОДКБ, а й СНД з ЄАЕС.

Якщо за Вірменією з ОДКБ вийде Казахстан, то станеться крах цього військового блоку, оскільки Киргизстан і Таджикистан не межують із РФ. В ОДКБ залишиться лише Білорусь, де не проти оголосити війну НАТО, але за умови, що через годину можна буде здатися в полон.

Тому "путін" прилетів до Астани з так званим "держвізитом" до початку саміту ЄАЕС, щоб умовити Токаєва не оголошувати Казахстан позаблоковою державою. Чутка про бажання Токаєва балотуватися до генсеків реформованого ООН може бути прямо пов'язана з планами виходу Казахстану з ОДКБ.

РФ досі вимагає від України статусу позаблокової держави, але категорично проти виходу Казахстану із ОДКБ. Це не подвійні, а якісь потрійні стандарти навіть за російськими мірками, оскільки Україна з 1 липня 2010 р. та до 23 грудня 2014 р. мала статус нейтральної та позаблокової держави. На даний момент Україна, на відміну від РФ, у жодному військовому блоці не перебуває.

Якщо поглянути на ОДКБ із Азії, то він спрямований проти Афганістану, Монголії та Китаю. Якщо глянути з Пекіна, то там завжди були проти будь-яких військових блоків і не вступали навіть до Варшавського договору. Сі Цзіньпін може використовувати обидва ці доводи і вимагати від Москви якщо не розпуску ОДКБ, то не перешкоджати виходу Казахстану з нього.

Можливо, він уже сказав це "путіну" 20 травня у Пекіні. Приїзд "путіна" до Токаєва за добу до саміту ЄАЗС для переговорів тет-а-тет працює на користь цього припущення. Кремлівці хотіли обговорити з Токаєвим у закритому режимі точно не мита в ЄАЕС, не долю двох амурських тигренят і не посадку дубів. Дуби та тигренята – "сімейне" прикриття перед майбутнім розлученням до ОДКБ. Наголос, який робив Токаєв на торгівлі, за повного мовчання обох про війну РФ проти України, теж показовий.

У цій ситуації удар дроном по житловому будинку в Румунії в день відкриття саміту ЄАЕС був потрібен Москві, щоб "путін" міг виступити з коментарем: "об'єктивно доведіть", що це був російський дрон. Після двох тижнів погроз Вірменії, що вона "іде шляхом України", ніхто не розцінить це як випадковість, подібну до розстрілу літака Азербайджану. Випадково два російські дрони до Румунії залетіти та вразити житловий будинок не могли.

Іншими адресатами послання "путіна" з Астани про дрону були саміт глав МЗС ЄС на Кіпрі 28-29 травня та НАТО загалом. "Путін" з Астани навіть уточнив: загроза нападу РФ на ЄС - це "нахабна брехня", обіцяв зрівняти із землею тих, хто хоче закриття баз РФ у Пруссії, і запевнив, він у принципі не проти переговорів з ЄС, і не призначає ЄС переговорників, йому просто подобається Шредер. Сказав, що готовий до переговорів і щодо України.

Вийшло, що для того, щоб поспілкуватися з Європою, "путіну" довелося поїхати від неї подалі до Азії та розбомбити будинок у Румунії. Іміджмейкери вирішили, в Астані на саміті ЄАЕС "путін" виглядатиме не так самотньо, якби він говорив усе це з Москви. У вас саміт на Кіпрі, а у нас свій, ось тут.

Саміт на Кіпрі має глибоко розчарувати кремлівців, оскільки Кая Каллас назвала два його підсумки. Перший, говоритимемо не лише про виведення військ РФ з України, але також із Молдови та Грузії. Плюс загальна демілітаризація РФ. Другий, Каллас дала зрозуміти, що ЄС влаштує РФ "мегафонний режим" переговорів, якщо та продовжить ухилятися від них.

Пісків ще 2025 р. скаржився США на "мегафонний режим" і просив, щоб Трамп не коментував у "Соціальній правді" переговори. Цікаво, що у Тегерані не проти такого режиму і лише відключили іранцям на три місяці Інтернет.

Москві вже не вдасться уникнути "мегафонного режиму" у переговорах з Європою з багатьох причин. Позначимо три. Перша, РФ не має наміру припиняти бойові дії на час переговорів з Європою, подібно до того, як це зробили США та Іран.

Друга, ЄС – це конфедерація. Через це доведеться обговорювати переговори між собою, будуть різні точки зору, і їхні носії апелюватимуть до суспільної думки. Зокрема, Румен Радєв – екс-президент та чинний прем'єр-міністр Болгарії, який має репутацію промосковського політика, пояснив 22 травня, чому він не підписав угоду про спецтрибунал над РФ. Генерал Радєв сказав, що спочатку заарештуйте "путина" та інших злочинців, і тільки після цього засновуйте суд для суду над ними. Але оскільки ви чините навпаки, це лише імітація діяльності. У Москві чомусь не захопилися його словами.

Третя причина – Москва після застосування "Горішника" та демонстративної бомбардування 24 травня з вимогою видалити всі посольства з Києва ґрунтовно потрапила "під ковпак" до Республіканської партії, і та вже влаштовує їй "мегафонний режим" на повну.

Напередодні Держдеп буденно повідомив 21 травня, що затвердив постачання Україні зенітних ракет до комплексу Hawk та іншого обладнання, яке вимагали з Київ на суму 108 млн. доларів. Про 3,5 тис. ракет малої дальності, зроблених ще на замовлення Байдена, які мають бути передані в червні, Держдеп промовчав.

Але оскільки Москва зробила хід "Горішником" і погрожувала бомбити посольства у Києві, то республіканці вирішили – нехай Зеленський напише ввічливий лист до Трампу та Конгресу та попросить ракет без обмежень. Тільки нехай не пише, що має "Фламінго" і Штілерману не вистачає двох-трьох мільярдів грошей, щоб воно почало літати. Повторювати за Штилерманом, що Німеччина відмовилася від "Томагавків" на користь "Фламінго" не треба. Достатньо, що Каллас тролить Трампа і каже, посольство США залишає Київ, але європейці залишаються.

На Банковій з радістю вхопилися за цю пропозицію, бо шукали чимось перебити Міндіч-гейт. В результаті 27 травня Зеленський урочисто оголосив про відправку листа, не зупиняючись на його деталях, і США підтвердили його отримання.

"Мегафонний режим" вмикається. Сенатор-демократ Річард Блюменталь, співавтор республіканця Ліндсі Грема щодо законопроекту про 500% мита для тих, хто торгує з РФ, повідомив 28 травня – лист написано майстерно і його обов'язково обговорять у Конгресі. Як і прогнозувалося, тема допомоги України стане однією із провідних у дискусіях перед виборами. Може з'ясуватися, що Зеленський просив у листі не лише зенітні ракети, а й піхоту на танках. Якщо не просив, то тільки з чемності, і треба піти йому на зустріч.

Адміністрація Трампа включає "мегафонний режим" та за іншими напрямками. У світових ЗМІ вийшли 25 травня статті про провокації та диверсії спецслужб РФ під загальною назвою операція "Свиняча голова". "Радіо Свобода" опублікувало 28 травня матеріал під заголовком "Його прекрасні няньки. Як дітей путіна оточили гувернантками із Заходу".

Не забули й Україну. В "Економісті" 26 травня вийшла стаття-репортаж про надії в Україні, і що українці мають перемогти не лише РФ, а й корупцію та побудувати демократію. Стаття містила фразу про те, що Зеленський наказав готуватися до війни на два-три роки. Ця фраза зробила статтю резонансною, оскільки її відразу почала спростовувати прес-служба Зеленського і назвала "вкиданням". Заявила, вчора 25 травня він сказав на зустрічі із представниками парламентських фракцій, що гаряча фаза війни може закінчитися у листопаді. Але не уточнила, що 3 листопада у США відбудуться вибори, і таке очікування прямо прив'язане до них.

Якщо республіканці виграють вибори, то "вікно" надій кремлівців на позитивні зміни у політиці США щодо РФ та її війни в Україні наглухо зачиниться. Якщо вибори виграє Демпартія, то можливі зміни і тоді Москва має сенс тягнути війну 2-3 роки до виборів президента в листопаді 2028 р. Якщо ним стане кандидат Демпартії, то це гарантія, що війну можна вести в позиційному режимі ще рік, поки в Білому домі визначатиметься зі стратегією.

Можна знайти інтерв'ю Туска після зустрічі із Зеленським у жовтні 2025 р. Тоді Туск сказав – Зеленський повідомив, що налаштований воювати ще 2-3 роки у позиційному режимі без змін за умови збереження фінансування. Жодного слова про "План перемоги" як у 2024 р. чи великий наступ як у 2023 р. Це відповідало не лише його настрою, а й настроям у Москві та частково в Європі.

Така патова ситуація майже всіх влаштовувала з різних причин, оскільки позбавляла необхідності робити різкі рухи, і дозволяла вести бізнес майже як завжди з поправками на воєнний час. Трамп з Венсом почали грубо розбурхувати це євразійське "сонне болото", і в ньому з'явилися думки, як протриматися до їхнього відходу. Отже, стаття в "Економісті" – це насамперед констатація факту, і лише потім "вкидання", яке покликано такі думки вигнати, зокрема і з голів у кремлі.