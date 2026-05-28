Способны ли российские элиты устранить Путина?

Вероятность силового устранения Путина российскими элитами – один из самых назревших вопросов сегодняшнего дня, на которое в настоящее время нет однозначного ответа. Несмотря на эмоциональное желание поскорее увидеть крах преступного путинского режима, не все так однозначно. Поскольку традиционных для России "золотой табакерки" или "шелкового шарфика" может оказаться недостаточно из-за беспрецедентного уровня личной безопасности диктатора и тотального контроля его режима над элитами.

Российское государство за последние более двадцати лет было перестроено таким образом, чтобы максимально усложнить любой дворцовый переворот, заговор силовиков или автономную игру олигархов. Однако это не означает, что сценарий насильственного устранения Путина невозможен. Но все может произойти не совсем так, как это представляет массовое сознание.

Ключевая ошибка многих в том, что они воспринимают российские элиты как единую политическую корпорацию с общими интересами. В действительности русская верхушка – это сложная система конкурирующих кланов, где основным арбитром выступает сам Путин.

Он не просто пожизненный президент. Путин – центральный балансир между силовыми структурами, крупным капиталом, региональными баронами, спецслужбами и бюрократическими группами. Его власть держится не только на репрессиях, но и на персональном контроле над механизмом взаимного страха элит.

И любая большая группа элит знает, что ее уничтожат конкуренты, если исчезнет верховный арбитр. Именно поэтому даже недовольные Путиным группы часто боятся падения диктатора больше, чем сохранение его власти.

Необходимо обратить внимание, что после начала полномасштабной войны против Украины российская система прошла важную трансформацию. Если ранее режим был автократичен с незначительными элементами имитирования коллективного управления, то после 2022 г. он стал персоналистским, милитаризованным и полностью тоталитарным. А в таких системах элиты постепенно утрачивают способность к самостоятельной координации.

Путин целенаправленно создавал структуру, в которой ни один центр силы не располагает достаточными ресурсами для автономного переворота. ФСБ следит за армией, армия не доверяет спецслужбам, Росгвардия создана как противовес армии и обществу одновременно, а президентская охрана фактически является отдельной кастой с колоссальным влиянием. Это система взаимного контроля, полностью построенная на недоверии друг к другу.

Именно поэтому классический военный переворот в стиле латиноамериканских хунтов для России маловероятен. Российская армия исторически никогда не являлась автономным политическим субъектом. Даже в кризисные периоды от распада СССР до путча 1991 года армия действовала нерешительно и зависела от политического центра.

Современное русское военное командование еще менее самостоятельно. После многочисленных чисток, арестов и унижений, генералитет прекрасно понимает, что любая попытка политической игры будет означать не победу, а огромный риск ликвидации.

Кроме того, война в Украине сделала силовые структуры еще более фрагментированными: между Министерством обороны Российской Федерации, спецслужбами, частными военными структурами и региональными группировками накопилась взаимная ненависть.

Мятеж Евгения Пригожина в 2023 году стал чрезвычайно важным тестом для действующей системы. Многие на Западе тогда решили, что режим вот-вот развалится. На самом же деле мятеж показал другое: даже в момент прямого силового вызова режима значительная часть элит избрала пассивность, а не активное участие в попытке сменить путинские власти.

Это очень типично для персоналистических режимов. Элиты могут ненавидеть правителя, но еще больше боятся хаоса после его падения. Пригожин продемонстрировал, что вертикаль путинского режима не монолитна, однако он также показал, что в России нет готовой коалиции для организованного захвата власти.

И здесь мы подходим к главному вопросу: при каких условиях силовое устранение Путина становится реалистичным? Исторически тоталитарные режимы редко падают из-за морального возмущения элит. Режимы теряют власть, когда элиты понимают, что лидер больше не является гарантом их безопасности, сохранения состояния или самого выживания.

То есть ключевым фактором становится не уровень недовольства, а изменение баланса страха. Пока Путин остается символом стабильности системы, его позиции будут сильны даже в условиях экономических проблем, санкций или военных неудач. Но если значительная часть элит приходит к выводу, что именно его присутствие толкает систему к катастрофе, тогда могут запуститься механизмы заговора.

Однако такой сговор вряд ли будет выглядеть как зрелищный переворот с танками в Москве. Скорее всего, это был бы закрытый процесс внутри узкого круга силовиков и спецслужб. Российская политическая культура традиционно тяготеет не к открытым революциям в верхах, а к кулуарным операциям.

Если система действительно дойдет до решения о замене Путина, это, скорее всего, будет подано молчаливому населению как внезапное ухудшение здоровья, временная передача полномочий или внутренний транзит под контролем силовых структур. В российской истории власть часто менялась не из-за публичного конфликта, а из-за аппаратных заговоров, когда общество узнавало результат уже постфактум.

Однако самый опасный для Путина сценарий не народное восстание и не либеральная оппозиция. Самый опасный сценарий – это сочетание трех факторов: затяжных поражений на фронте, упадка экономики и раскола среди господствующих элит.

Если война станет восприниматься правящей верхушкой как стратегически проигранная, а ресурсы государства перестанут обеспечивать интересы ключевых кланов, тогда начнется борьба за постпутинское будущее. Именно в этот момент риск внутреннего сговора резко возрастет.

В то же время существует важное обстоятельство: у российских элит нет согласованного видения будущего после Путина. Это критично. Во многих тоталитарных странах перевороты становились возможными тогда, когда была альтернативная коалиция с приблизительным планом транзита власти.

В России же большинство элит понимают, что падение нынешнего центра может запустить неконтролируемую борьбу между силовыми группировками. Для них это не просто вопрос власти – это вопрос физической выживаемости, денег, безопасности семей и будущего всей системы. Поэтому даже потенциальные противники Путина часто остаются пассивными.

Не менее важно и то, что Путин системно устранял всех, кто мог потенциально стать автономным политическим полюсом. Независимые олигархи были либо подчинены, либо уничтожены политически. Региональные элиты лишились прежней автономии, а федеральная бюрократия стала полностью зависимой от центра.

Даже популярные военные командиры сейчас находятся под жестким контролем. Это создает парадокс: система может быть внутренне слабой, но в то же время очень устойчивой к быстрому перевороту из-за отсутствия организованной альтернативы.

Однако история тоталитарных режимов показывает, что внешняя стабильность часто обманчива. Режимы персоналистского типа могут выглядеть непоколебимыми вплоть до их быстрого обвала.

Причина проста: страх блокирует открытую оппозицию до последнего момента, но когда элиты вдруг чувствуют, что центр слабеет, процессы могут ускоряться лавинообразно. Так было со многими диктатурами XX века. Система кажется монолитной пока вдруг не оказывается, что никто больше не готов ее защищать.

В случае России дополнительным фактором является ядерный статус государства. Это означает, что любая внутренняя борьба за власть автоматически приобретает глобальное значение.

Именно поэтому значительная часть российской номенклатуры, даже недовольной войной, склоняется к максимально контролируемому сценарию транзита. Они понимают, что хаотический крушение режима может создать риски не только для России, но и для всего международного порядка.

Могут ли российские элиты устранить Путина силовым путем? Да, теоретически могут. Но не потому, что они вдруг станут демократическими или прозреют морально. Это возможно лишь тогда, когда значительная часть силового и бюрократического ядра приходит к выводу, что сохранение Путина более опасно для их выживания, чем его устранение.

И даже в этом случае это будет не романтическая революция, а холодная операция с целью сохранить саму систему власти. Скорее всего, постпутинская Россия при таком сценарии не станет демократическим государством. Напротив, элиты попытаются провести контролируемый транзит, чтобы сохранить тоталитарный каркас, сменив только верхушку пирамиды.

Главный вывод состоит в том, что судьба Путина во многом зависит не от реакции населения и даже не от санкций как таковых, а от внутренней динамики настроений среди российского правящего класса.

Тоталитарные режимы часто выглядят незыблемыми, пока не начинается эрозия доверия внутри элиты. И если в Кремле созреет решение об отстранении Путина, это будет не акт освобождения России, а попытка части системы спасти себя от исторической катастрофы.

Конечно, тогда для Путина лучшим оказался бы вариант ареста с последующей переправкой его в суд в Гааге. Однако, если он будет с этим очень затягивать, то его тогда будут ждать варианты Чаушеску, Муаммара Каддафи или даже Индиры Ганди. Хотя пока неизвестно, кто по охране диктатора готов взять на себя роль "путинских сикхов".

Гаагский трибунал для хозяина Кремля действительно выглядит наиболее гуманным и рациональным сценарием, поскольку международное правосудие обеспечивает юридическую защиту, медицинский уход и комфортные условия заключения.

Но опыт диктатур доказывает, что тоталитарные лидеры почти никогда не способны трезво оценить точку невозврата, становясь заложниками собственной изоляции и искаженной информацией от ближайшего окружения.

Условия для реализации радикальных внутренних сценариев, или быстрого расстрела по образцу Чаушеску, или самосуда разъяренной толпы, как в случае с Каддафи, вызревают не в открытом политическом поле, а в глубокой тени спецслужб и Федеральной службы охраны.

Современная российская вертикаль властей построена на параноидальном дублировании функций контроля, где каждый силовик следит за другим, что создает иллюзию абсолютной безопасности для Путина.

В то же время именно такая архитектура страха делает систему чрезвычайно хрупкой в момент критического ослабления центра: как только финансовая или военная база режима начнет стремительно разрушаться, лояльность Росгвардии превратится в товар.

"Путинские сикхи" не обязательно будут руководствоваться идеологическими или религиозными мотивами, как это было в случае с Индирой Ганди. Для них решающим фактором станет банальный инстинкт самосохранения и поиск гарантий безопасности от будущей новой власти или внешних игроков.

Затягивание войны с Украиной и углубление внутреннего хаоса на России неумолимо сужают окно возможностей для мирного транзита власти, трансформируя ближайшее окружение диктатора Путина из главного щита в главную и наиболее реальную угрозу для него.