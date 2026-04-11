Как США и Иран обнулили вето РФ и КНР

7 апреля за несколько часов до того, как Трамп объявил о сделке с Ираном, в Совбезе ООН произошло событие, которое пока остаётся недостаточно оцененным. Бахрейн, как временный член Совбеза, поставил на голосование резолюцию, предлагавшую создать международный консорциум по принудительному разблокированию Ормузского пролива.

Инициаторами резолюции были также Катар, Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ. При голосовании РФ и КНР наложили на неё вето, Пакистан и Колумбия воздержались, за что всех их поблагодарил посол Ирана в ООН. Но через считанные часы стало известно: Иран и США договорились о двухнедельном перемирии, в рамках которого Иран обязуется не стрелять по кораблям в проливе. В "Аксиос" тут же "утекло" – сделка была заключена ещё до заседания Совбеза. Это вполне очевидно, поскольку Иран никак не разыграл вето РФ и КНР в медийном пространстве, а наоборот, сразу подтвердил заявление Трампа о сделке.

Москва и Пекин оказались в нелепой ситуации. Они на заседании оправдывали Иран, а тот взял и согласился на сделку. Небензя, осознавая глубину лужи, в которой оказалась его дипломатия, надменно заявил Майклу Уолтцу, постпреду США, – РФ не будет извиняться за то, что заблокировала резолюцию по разблокированию Ормуза. Ни перед кем, включая Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Наивный вопрос, что сейчас ощущают россияне, чье деньги и активы находятся в ОАЭ, арестовавших имущество Ирана без всяких опасений, что после этого в Дубай никто не положит денег. Но даже, если забыть о деньгах, то для РФ это очевидная дипломатическая Цусима в Заливе. Это ей ещё припомнят, и Китаю тоже.

"Козырной картой", обеспечившей сделку, стал Пакистан. За день до заседания Совбеза он заявил, если Иран не пойдёт на сделку, то Пакистан откажется от роли посредника и вступит в войну, так как имеет обязательства по защите Саудовской Аравии. В комплекте с тремя флотами США это стало для Ирана обстоятельствами непреодолимой силы. В итоге голосование превратилось в фокус-группу по выяснению, кто есть кто? Пакистан, зная, что сделка уже заключена, как посредник воздержался из приличия. Если бы Пакистан не знал, что Иран пошёл на сделку, то поддержал бы резолюцию Бахрейна как последний акт дипломатического давления на Тегеран.

Итак, США, Иран, Пакистан и, возможно, Бахрейн блестяще разыграли партию в ООН. Гутерриш после голосования выразил "фэ" РФ и КНР. Но это не единственный результат и ситуация находится в развитии.

Через сутки Тегеран категорично выставил два условия. Первое, он хочет взимать плату за проход через Ормуз в крипте или в юанях. Для танкеров по одному доллару за каждый баррель нефти. Такса для газа и сухогрузов пока не озвучена. Второе условие – Израиль должен немедленно прекратить бомбить Ливан.

Первое условие сходу поддержали в Омане, через воды которого тоже идут корабли, и Трамп. У США на выходе из Ормуза стоит огромный флот и без его согласия никто не выйдет и не войдёт в пролив. Даже если Иран и Оман разрешат. Ормуз – это не узенький Босфор, где надо брать турецкого лоцмана. Если Иран, Оман и США объединятся в такой консорциум, то возникают три перспективы.

Первая, все, возле кого есть проливы, могут последовать их примеру. Дания и Швеция могут начать брать плату с танкеров РФ за вход и выход из Балтийского моря. Бельгия, Великобритания и Франция – за проход по Ла-Маншу и так далее.

Перспектива вторая, Трамп призывает всех, особенно европейцев, направить корабли к Ормузу. Он явно не намерен ограничивать консорциум только Ираном, Оманом и США. Готов принять в него всех и подвести это под свой Совет мира, который будет гарантом безопасности судоходства на всех морях, так как ООН с этим не справляется.

Третья, Трамп по-своему перехватывает у Си Цзиньпина его проект "Один пояс – один путь", поэтому и отодвинул визит в Пекин. Интересна также реакция китайцев на желание иранцев заставить их платить за торговлю с собой.

Второе условие Тегерана, чтобы Израиль перестал бомбить Ливан тоже имеет занятную перспективу. Прекратить делать это от Нетаньяху давно требует ряд стран Европы и Азии. Трамп с конца 2025 г. уговаривает Нетаньяху вывести войска Израиля из Газы и впустить туда отряды "Совета мира". Нетаньяху всё отнекивается, но теперь вряд ли сможет – он слишком увяз в войнах. Зато у Трампа появились новые рычаги давления и не исключено, что к радости оппозиции, он отправит Нетаньяху на выборы раньше срока. Если тот будет себя правильно вести, то к нему тоже приедет Вэнс, как к Орбану.

Вэнса не просто так попросили заехать в Будапешт по дороге в Исламабад на встречу с иранцами. Трамп осенью 2025 г. обещал ЕС помочь уговорить Орбана досрочно отказаться от нефти из РФ. В результате с конца января 2026 г. Украина и ЕС чинят трубу "Дружба" под восклицания Орбана – чините быстрей, и он вместе с Фицо клянутся, что нефти из РФ не получают. При этом сами московиты сидят тихо под лавкой и делают вид, что это их не касается. В результате Вэнс прилетает в Будапешт, чтобы сказать – у Орбана не такой уж и большой живот, как утверждает Зеленский.

Вэнсу после поездки в феврале в Баку и Ереван, без заезда в Тбилиси, имевшей фурор на Кавказе и Москве, вновь приходится лететь в эти края, поскольку теократия отказалась вести переговоры с Виткоффом и Кушнером. Мотивировала тем, что они евреи и не имеют должностей в правительстве Трампа. Так как в табели о рангах Вэнс выше Рубио, то это должно польстить Тегерану.

Но возникает вопрос, кого теократия направит на встречу с Вэнсом? По дипэтикету это должна быть фигура № 2 в их иерархии, но не глава МИД с фотографией нового рахбара. Тот, кто встретится с Вэнсом, будут восприниматься как главный в Иране с благословения рахбара.

Де-факто, теократии предстоит "открыть личико" и показать этого человека иранцам и миру. Если явится просто группа чиновников и полковников, то Трамп при желании сможет объявить делегацию ничтожной, аннулировать результаты встречи и требовать предъявить настоящего начальника теократии. В Исламабаде кроме переговоров должна состояться и презентация нового главы Ирана с вытекающими из этого интересными последствиями.