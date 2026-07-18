Как санкции разваливают авиационную отрасль РФ

Авиация (тем более российская) – это не мой профиль, но только до тех пор, пока она не касается финансов. На прошлой неделе над российскими авиастроителями хохотала вся россия, так чего же не посмеяться и нам.

Росавиация наконец-то сертифицировала самолет Ил-114-300 и оказалось, что самолет не переносит низких и высоких температур. Где факто, в условиях России он летать не может. Вместо этого лизинговым компаниям уже выделили 126 млрд рублей на закупку авиационными компаниями России именно Ил-114-300. К этому подарку присоединили обязанность Фонда национального благосостояния профинансировать строительство 8 штук Ил-114-300.

Помню, какие споры шли между экономистами о ликвидной части ФНД: фиктивна она или нет. И вот вам иллюстрация: если засунуть в Фонд самолеты, способные летать только когда не жарко и не холодно, то в ФНИ окажется мусор.

Ну а пока русский народ наблюдал за хрупким самолетом Ил-114-300 в Аэрофлоте произошла настоящая трагедия. Компания продолжила терять важные международные направления перевозок, а теперь еще и российский рынок. За годы войны присутствие иностранных авиакомпаний на внутреннем рынке России выросло с 25% до 47%. Причины ясны: износ авиапарка и отсутствие реальных альтернатив Boeing и Airbus.