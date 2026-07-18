Война не ждет: кадровые решения ослабили ключевые государственные институты

Вчерашний день завершился еще хуже, чем начался – СБУ потеряла второго эффективного боевого командира за полгода, а боевое крыло оказалось в подчинении политическому.

В целом итог теперь таков:

Главные истории дня

1. Минобороны ослаблено: нет министра, потеряна команда профессиональных людей, разрыв во всех процессах по крайней мере на несколько месяцев.

2. ВСУ ослаблены: советская школа победила, уже есть первая отставка очень эффективного старшего офицера.

3. СБУ ослаблена: потеряла боевого командира, политическое крыло взяло верх над боевым.

4. Правительство ослаблено: разрыв в продолжительности сотрудничества с международными партнерами, паралич на пол года четырех министерств из-за реорганизации.

5. Парламент ослаблен: сложил полномочия один из ключевых депутатов большинства (надеюсь, это решение не будет поддержано).

И всего этого можно было избежать. Все это последствия только одной ошибки.

Здесь надо бы написать какие-то конструктивные вещи, но пока ничего не приходит в голову. Очевидно, Силы обороны Украины продолжат выполнять боевые задачи, волонтеры продолжат волонтеры, граждане и предприятия продолжат донати, жизнь будет продолжаться. Как придет в голову что-то конструктивное, напишу.