Авіація (тим більше російська) – це не мій профіль, але тільки до тих пір поки вона не торкається фінансів. На минулому тижні з російських авіа-будівельників реготала вся росія, то чого ж не посміятись і нам.

Росавіація нарешті сертифікувала літак Іл-114-300 і виявилось, що літак не переносить низьких та високих температур. Де факто, в умовах рф він літати не може. Натомість лізинговим компаніям вже виділили 126 млрд рублів на закупівлю авіаційними компаніями рф саме Іл-114-300. До цього подарунка доєднали ще обов’язок Фонду національного добробуту профінансувати будівництво 8 штук Іл-114-300.

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Пам’ятаю, які спори точились між економістами про ліквідну частину ФНД: фіктивна вона чи ні. І от вам ілюстрація: якщо засунути в Фонд літаки, які спроможні літати тільки коли не жарко і не холодно, то в ФНД опиниться сміття.

Ну а поки російський народ спостерігав за тендітним літаком Іл-114-300 в Аерофлоті сталась справжня трагедія. Компанія продовжила втрачати важливі міжнародні напрямки перевезень, а тепер ще і російський внутрішній ринок. За роки війни присутність іноземних авіакомпаній на внутрішньому ринку рф виросла з 25% до 47%. Причини зрозумілі: зношення авіапарку і відсутність реальних альтернатив Boeing та Airbus.