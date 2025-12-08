Донецкая область закончилась

Донецкая область сегодня кончилась.

Не временно, не сложная ситуация, не оперативная обстановка.

Кончилась. Финиш. Петля.

Глава областной администрации сегодня призвал всех жителей эвакуироваться из Донбасса. Глава ОВА уже даже не просит – откровенно признает, что область больше не существует как место для жизни. Остались только развалины, обломки и постоянный свист смерти. Кто не успел уехать - оказался в ловушке, которую мы стыдливо называем "регионом".

Сегодня россияне снова влупили авиабомбами по многоквартирным домам в Славянске. Люди еще утром были живы, а вечером их уже собирают по частям.

Город готовят каждый день.

Трассы закрыты.

Железная дорога – труп.

Донбасс сейчас — это территория, которую можно покинуть только из-за аварийных грунтовок, если удастся не влететь в мину.

Пока страна накручивает гирлянды, власти устраивают селфи на новогодних локациях и рассказывают очередные сладкие сказки об успехах фронта, Донбасс просто испаряется.

Без баталий.

Без героических фильмов.

Просто стирается, как мел с доски.

Покровск – упал.

Мирноград – в кольце.

Доброполье, которое в 10 км от фронта — пустое, а вчера туда зашли российскими ДРГ

Константиновка трещит по швам, враг уже вошел на окраину.

Северск – наполовину оккупированный, бои гремят в центре.

Лиман под ежедневными обстрелами КАБов, а россияне лезут в пригород.

Святогорск, в 6 км от фронта — день и ночь под ударами.

Краматорск в 16 км от фронта ежедневно обстреливают, а дроны летают по городу.

Дружковка в 14 км от нуля.

Славянск - сжимают клещами, к фронту 19 км.

Вот и весь Донбасс. Последние обломки.

А параллельно, в теплом Киеве, где в воздухе пахнет корицей, а не гарью, власть занята своим фронтом:

— повышение зарплат себе,

- деньги на марафоны,

- кэшбеки,

— новые кабинеты, комитеты, командировки и другие важные битвы.

На бумаге – улучшение.

На земле – кладбище.

Но самое страшное даже не это.

Самое страшное – это уверенность людей в тылу, что война их не коснется.

Что там "как-то решится".

Что фронт — это где-то далеко.

Только вот после Донбасса враг не собирается делать паузу.

Он уже в Днепропетровской области. Юго-восточная часть области в оккупации.

Враг каждый день продвигается вперед.

После падения Покровска перед ним открылась прямая трасса на Павлоград и Днепр.

Прямая. Без тормозов.

А страна в это время советует друг другу, как правильно выбрать игрушку на елку и как откосить от армии.

Война недалеко.

Она уже на пути – и она не заблудится.