Что для Трампа значит встреча на Аляске?

Алексей Голобуцкий

Из всех заявлений Трампа на данный момент можно сделать несколько общих выводов – потому что для конкретики они слишком противоречивы. Как всегда.

Первый момент: встреча на Аляске для Трампа – способ выяснить соглашение о способности Путина в принципе. "Мы проведем встречу с Владимиром Путиным, и по итогам этой встречи, возможно, в первую пару минут, я точно узнаю, возможно соглашение или нет".

Соответственно, конкретику будут обсуждать потом – в частности, "обмен территориями" (хотя это невероятно манипулятивный термин, потому что у Украины нет российских территорий – курская спецоперация давно завершена – чтобы "менять" их на свои; это разве "обмен отказами" – Украина должна отказаться от определенных своих территорий или от их защиты в их защите). И, вероятно, уже в другом формате: с участием Европы и Украины.

Большинство ориентируется на то, что решающим станет онлайн-совещание "коалиции желающих" 13 августа, по итогам которого будет формироваться окончательное решение уже после пятничной встречи с Путиным (возможно, уже в субботу).

Второй момент: Трамп все же настроился на обмен. Об этом свидетельствует его риторика. Скорее всего, Трамп готов договариваться об "обмене отказами" не в нашу пользу – и готов проигнорировать наше несогласие.

Но до сих пор непонятный важный нюанс: "обмен" – это условие Трампа, в которое он вцепился как в ноу-хау? Или это согласованное условие и Путина тоже? Потому что если с Путиным Трамп ничего не согласовывал, а отложил это до Аляски, сцарь вполне может не согласиться с таким форматом договоренностей – "главное – обмен, а все остальное потом при случае".

Если у Путина значительно более широкий перечень планов на Украину – то вряд ли он готов ограничиться только трамповским форматом. А планировать Путин может многое. В частности, если в части "обязательных и бескомпромиссных" числятся немедленные выборы. Восстановление позиций РПЦ. Восстановление прав и позиций русских партий. Восстановление прав и позиций русского языка. Запрет части украинских партий и организаций, арест и осуждение определенных деятелей как "нацистов". Ограничение численности ВСУ. Демобилизация и запрещение мобилизации. Демилитаризация и запрещение вооруженных производств и накопление оружия. Обязательство разорвать связи с НАТО. Готов ли Путин вычеркнуть все это и ограничиться одним-единственным пунктом? Данных нет.

Ну и Путин может потянуть интригу: не отказываться сразу, но дождаться анонсированной резкой реакции Европы, скажем. Пока не факт, что он действительно будет, но для нас это будет определять практически все.

Хотя, кстати, об анонсах: и мы, и европейские лидеры предварительно уже обозначили свое неприятие нарушения принципов Потсдамского мира (ну и Конституции Украины заодно). Но готовы ли они выдержать эту линию до конца? Потому что и Украина, и европейцы не решаются (если выражаться культурно) жестко противостоять Трампу по отдельным важным вопросам. Решатся ли они пробовать остановить Трампа буквально в паре шагов от желаемого им результата – еще одной формально прекращенной войны?

