Що для Трампа значить зустріч на Алясці?

З усіх заяв Трампа на цей момент можна зробити хіба кілька загальних висновків – бо для конкретики вони надто суперечливі. Як і завжди.

Перший момент: зустріч на Алясці для Трампа – спосіб з’ясувати угодоспроможність Путіна в принципі. "Ми проведемо зустріч з Володимиром Путіним, і за підсумками цієї зустрічі, можливо, в першу пару хвилин, я точно знатиму, можлива угода чи ні".

Відповідно, конкретику обговорюватимуть потім – зокрема, "обмін територіями" (хоча це неймовірно маніпулятивний термін, бо Україна не має російських територій – курська спецоперація давно завершена – щоб "міняти" їх на свої; це хіба "обмін відмовами" – Україна має відмовитись від певних своїх територій чи від їх захисту в обмін на відмову Росії наступати на інших напрямках). І, ймовірно, вже в іншому форматі: за участі Європи і України.

Більшість орієнтується на те, що вирішальною стане онлайн-нарада "коаліції охочих" 13 серпня, за підсумками якої буде формуватись остаточне рішення вже після п'ятничної зустрічі з Путіним (можливо, вже в суботу).

Другий момент: Трамп все ж налаштувався на "обмін". Про це свідчить його риторика. Найімовірніше, Трамп готовий домовлятись про "обмін відмовами" не на нашу користь – і готовий проігнорувати нашу незгоду.

Але досі незрозумілий важливий нюанс: "обмін" - це умова Трампа, в яку він вчепився як в ноу-хау? Чи це вже узгоджена умова і Путіна теж? Бо якщо з Путіним Трамп нічого не узгоджував, а відклав це до Аляски, сцарь цілком може не погодитись з таким форматом домовленостей – "головне – обмін, а все інше якось потім при нагоді".

Якщо Путін має значно ширший перелік планів на Україну – то навряд він готовий обмежитись тільки трампівським форматом. А планувати Путін може багато. Зокрема, якщо в частині "обов’язкових і безкомпромісних" числяться негайні вибори. Відновлення позицій РПЦ. Відновлення прав і позицій російських партій. Відновлення прав і позицій російської мови. Заборона частини українських партій і організацій, арешт і засудження певних діячів як "нацистів". Обмеження чисельності ЗСУ. Демобілізація і заборона мобілізації. Демілітаризація і заборона збройних виробництв та накопичення зброї. Зобов’язання розірвати зв’язки з НАТО. Чи готовий Путін викреслити все це і обмежитись одним-єдиним пунктом? Даних нема.

Ну і Путін може потягнути інтригу: не відмовлятись одразу, але дочекатись анонсованої різкої реакції від Європи, скажімо. Поки не факт, що вона дійсно буде, але для нас це визначатиме практично все.

Хоча до речі про анонси: і ми, і європейські лідери попередньо вже означили своє неприйняття порушення принципів Потсдамського світу (ну і Конституції України заодно). Але чи готові всі вони витримати цю лінію до кінця? Бо і Україна, і європейці не наважуються (якщо висловлюватись культурно) жорстко протистояти Трампу в окремих важливих питаннях. То чи наважаться вони пробувати зупинити Трампа буквально в парі кроків від омріяного ним результату – ще однієї формально припиненої війни?