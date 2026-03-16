Что будет сигналом того, что Третья мировая война уже началась?

К сожалению, ситуация в мире складывается таким образом, что абсолютно оправдан этот вопрос. Оно очень сложное, но давайте попытаемся найти ответ, но сначала нужно выяснить, а что такое война?

Война — организованная вооруженная борьба между государствами, общественными группами или нациями, которая ведется для достижения определенных политических, экономических или территориальных целей.

Если говорить проще, это состояние, когда дипломатия бессильна, и стороны пытаются навязать свою волю силой оружия.

Главными признаками войны являются:

- привлечение большого количества людей, техники и ресурсов; - наличие вооруженных сил, командования и стратегического планирования; - использование оружия с целью уничтожения живой силы и инфраструктуры противника; - официальное объявление или фактическое состояние, изменяющее жизнь

всего общества (введение военного положения, мобилизация).

Чем война отличается от конфликта?

Хотя эти понятия часто путают, между ними есть существенная разница в интенсивности и средствах. Конфликт может быть мирным (дипломатическим, идеологическим, экономическим). Война – это всегда вооруженное насилие.

В конфликте стороны могут находить компромисс.

В войне основная цель – капитуляция или полное подчинение врага. Конфликт может относиться к узкой группе людей или отдельным институтам. Война затрагивает все сферы жизни страны: экономику, культуру и каждого гражданина.

Конфликт может длиться десятилетиями в замороженном состоянии без выстрела. Война характеризуется активной фазой боевых действий.

Происходящее уже пятый год, после того как Россия напала на Украину и регулярные войска России перешли границы Украины являются классической формой войны, а не конфликта, хотя агрессор не называет это войной, а называет специальной военной операцией. официально классифицируется именно как война. Украина официально признала факт вооруженной агрессии и войны на законодательном уровне - 24 февраля 2022 года Президент Украины подписал Указ №64/2022 "О введении военного положения в Украине", который впоследствии неоднократно продолжался Верховной Радой (2012). Согласно статье 4 этого Закона, вооруженная агрессия против Украины автоматически дает право на самооборону, а решение по применению Вооруженных Сил является фактическим признанием состояния войны. В 2025 году парламент Украины определил официальное название борьбы против российской агрессии – Война за Независимость.

По международному гуманитарному праву (в частности Женевским конвенциям 1949 года) состояние войны не зависит от того, была ли она "объявлена" дипломатически, поскольку факт применения вооруженной силы между двумя государствами автоматически означает состояние международного вооруженного конфликта (войны). Генеральная Ассамблея ООН в своих резолюциях (например, ES-11/1 от 2 марта 2022 года) четко квалифицирует действия РФ как агрессию, являющуюся наивысшим уровнем нарушения международного права. Почему не было формального "объявления войны"? Традиция формальных нот об "объявлении войны" фактически исчезла после. Кроме этого, необходимо отметить, что отдельное "объявление войны" (как дипломатического акта) для Украины не имеет практического смысла, поскольку Украина является жертвой нападения. Она использует право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая является юридически полноценной войной в ответ на агрессию.

А теперь давайте выясним, есть ли война события на Ближнем Востоке, а именно военные действия США и Израиля против Ирана, в которых уже задействованы почти все страны Персидского залива.

В настоящее время ситуация на Ближнем Востоке характеризуется как прямой масштабный военный конфликт между США, Израилем и Ираном, однако утверждение о привлечении "почти всех стран Персидского залива" как активных участников боевых действий является преувеличением.

28 февраля 2026 года началась масштабная военная операция под кодовыми названиями "Ревущий лев" (Израиль) и "Эпическая ярость" (США). Удары наносятся по ключевым городам Ирана, включая Тегеран, Исфахан и Кум. Президент США Дональд Трамп официально заявил, что целью является уничтожение ракетно-ядерного потенциала Ирана и свержение правящего режима.

Активная фаза прямого противостояния длится чуть больше недели (в начале марта) и ее интенсивность и масштабность значительно увеличивается. Несмотря на интенсивность боев, большинство стран региона пытаются сохранить нейтралитет или ограничить свою судьбу.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар выражают глубокую обеспокоенность экономическими последствиями (падение доходов от нефти, убытки в туризме) и не проявляют желания стать непосредственными сторонами конфликта.

Страны Персидского залива уже начали пересматривать инвестиционные обязательства из-за рисков блокады Ормузского пролива и роста расходов на оборону. Отдельные сообщения указывают на усиление координации ПВО в регионе с участием международных партнеров, но это скорее имеет оборонный характер для защиты собственных территорий от иранских ракет. Следовательно, хотя регион охвачен войной, страны Персидского залива сейчас выступают как пострадавшая сторона или наблюдатели, пытающиеся избежать втягивания в огонь большой войны.

А теперь давайте попытаемся выяснить, могут ли войны России против Украины и США, Израиля против Ирана стать причиной Третьей мировой войны?

Так, эскалация этих конфликтов рассматривается многими экспертами как критическая угроза, способная привести к Третьей мировой войне через переплетение интересов великих держав.

Текущая ситуация характеризуется следующими ключевыми факторами риска:1. Прямое столкновение США и Израиля с Ираноми начало активной фазы военных действий:

Сообщается о гибели верховного лидера Али Хаменеи и других чиновников, что вызвало волну ответных ударов Ирану по базам США в регионе и союзникам. Прямое вовлечение США в войну на Ближнем Востоке может спровоцировать цепную реакцию, в которую будут вовлечены другие страны "оси", такие как Россия и Китай.

2.Взаимосвязь с войной в Украине:

Военное участие США на Ближнем Востоке может привести к сокращению помощи Украине, что выгодно Кремлю. Резкий скачок цен на нефть (более $84 за баррель) и газ из-за блокирования Ормузского пролива дает России дополнительные средства для продолжения войны. С другой стороны, удары по Ирану могут подорвать поставки дронов и ракет для российской армии, что потенциально ослабляет позиции Москвы.

Есть риск перерастания этих военных событий в глобальный конфликт:

Эксперты указывают на формирование противоборствующих блоков: США и союзники против "оси" России, Ирана, Северной Кореи и, в перспективе, Китая.

4.Ядерная угроза; Вероятность ядерного обмена остается низкой, однако сокращение времени на принятие решений в условиях быстрого масштабирования кризисов повышает риск роковых ошибок.

Хотя нынешние события (март 2026 г.) на Ближнем Востоке и Восточной Европе крайне опасны, некоторые аналитики считают, что полномасштабной мировой войны все еще можно избежать из-за дипломатических каналов или внутренних изменений в странах-агрессорах. Тем не менее Council on Foreign Relations и другие центры анализа рисков классифицируют текущую ситуацию как одну из самых нестабильных за последние десятилетия.

Вопрос, находится ли сейчас мир в Третьей мировой войне, является предметом активных дискуссий.

Некоторые аналитики указывают на эскалацию конфликтов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке как признаки глобального противостояния, отмечая привлечение крупных государств и риск применения ядерного оружия, напоминающего времена "Холодной войны". Есть мнения, что рассматривают текущие конфликты как элементы новой мировой войны.

Однако важно отметить, что консенсуса по этому вопросу нет, и многие эксперты придерживаются разных точек зрения, оценивая текущую геополитическую ситуацию как крайне напряженную, но не обязательно как прямую Третью мировую войну.

С одной стороны – аргументы "За" (Мир уже в состоянии войны):

События в Украине и на Ближнем Востоке тесно переплетены. Участники одни и те же: западная коалиция (НАТО, ЕС) противостоит оси стран, стремящихся изменить мировой порядок (Россия, Иран, КНДР, при политической поддержке Китая). Война идет не только на поле боя, но и в киберпространстве, экономике (санкции) и информационной сфере по всему миру. Прокси-характер: Великие государства воюют друг с другом руками третьих стран, что характерно для начальных этапов мировых столкновений.

А теперь, аргументы – "Против" (Это еще не мировая война):

Отсутствие прямого столкновения сверхдержав: США и НАТО пытаются избегать прямого военного контакта с Россией, чтобы не допустить ядерной эскалации. Несмотря на масштаб, боевые действия ограничены конкретными регионами. Мировая экономика, хотя под давлением, продолжает функционировать через международную торговлю. Большинство стран мира не перешли на военные рельсы и не участвуют в боевых действиях напрямую. Таким образом, многие эксперты (например, историк Нил Фергюсон) считают, что мы находимся в состоянии "Второй холодной войны", которая в любой момент может перерасти в горячую фазу мирового масштаба, если произойдет прямое столкновение в ключевых точках (например, вокруг Тайваня)

Сегодня среди экспертов и общественности нет единого мнения о том, можно ли считать текущие войны в Восточной Европе и на Ближнем Востоке началом Третьей мировой войны. Однако восприятие ситуации в мире быстро меняется.

Когда люди осознают масштаб угроз того, что происходит? Осознание обычно приходит не через официальные декларации, а через цепную реакцию событий, объединяющих локальные кризисы в единый глобальный фронт.

Среди людей ощущается существенный рост опасений. Согласно опросу The POLITICO Poll, опубликованному в феврале 2026 года, более 40% жителей Запада (США, Канада, Великобритания, Франция) считают начало Третьей мировой войны в ближайшие пять лет вероятным.

Некоторые аналитики уже используют термин "Третья мировая", отмечая, что великие государства вовлечены в войну в Европе и на Ближнем Востоке одновременно. Для многих граница между "локальным конфликтом" и "мировой войной" стирается из-за глобального влияния на энергетику и безопасность.

Этот год называют "точкой перелома" из-за окончания действия последних договоров о контроле над ядерными вооружениями между США и РФ (New START) в феврале 2026 года.

Почему многие еще не признают эти войны "Третьей мировой"?

Отсутствие прямого столкновения сверхдержав: Пока ведущие ядерные государства (США, Китай, РФ) не обрели прямого вооруженного конфликта друг с другом, ситуация часто классифицируется как ряд региональных или "прокси-войн".

Опросы Ipsos показывают, что со временем люди привыкают к продолжительным конфликтам, и уровень острого страха перед глобальной войной может даже несколько снижаться по сравнению с начальными фазами кризисов. Мировые лидеры, например глава Еврокомиссии, заявляют, что мир еще не стоит на пороге глобальной войны, пытаясь предотвратить панику людей. мировой войны только тогда, когда конфликты в Европе, на Ближнем Востоке и потенциально в Азии (например, вокруг Тайваня) синхронизируются у прямого противостояния крупных коалиций, что приведет к необратимым изменениям в повседневной жизни по всему миру

Вместе с тем исторический анализ показывает, что современники часто не осознают масштаба событий в момент их начала.

Первая мировая война началась с локального убийства в Сараево, и только через месяцы стало ясно, что это мировой пожар, т.е. Первая мировая война. СМИ уже называют полномасштабное вторжение регулярных войск РФ в Украину 24 февраля 2022 года фактическим началом "Третьей мировой", которое будет официально признано учебниками истории только спустя десятилетия, грядущими поколениями, если жизнь на нашей планете будет сохранена.

Сейчас уже очевидно то, что почти все социологические опросы показывают, что все больше и больше людей считают начало глобальной войны в ближайшие годы вероятным сценарием.

Для многих людей началом Третьей мировой войны будет непосредственное применение стратегического ядерного оружия.

Но, это уже будет не началом Третьей мировой войны, а ее концом – глобальной катастрофой.