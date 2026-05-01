Черный дым Туапсе как символ слабости Путина

Почему черный дым Туапсе важен

Что может позволить себе Трамп, а не может позволить Путин? Быть "голым королем". Потому что Трамп живет в мире демократии, хотя она ему и не нравится. И власть в демократии строится на правилах, институтах и процедурах. И потому ты можешь сколько угодно делать глупостей. Но пока ты президент. И ты будешь президентом. Весь мир может увидеть, что "король это голый" в тот момент, когда ты сдаешь назад или попадаешь в ловушку Ирана. Или когда просто страдаешь от очевидных признаков деменции. Но это влияет на следующие выборы. А до выборов ты хоть и голый, но президент. И опираешься на законные основы своей власти.

Но в тоталитарном государстве власть строится на других принципах. И Путин как типичный тоталитарный узурпатор не может себе позволить выглядеть слабым. Не может себе позволить быть "голым королем". Потому что на силе держится власть.

А что лучше демонстрирует бессилие Путина, чем чёрный дым в Туапсе. Причем очень хорошо, что все сгорело не сразу. Что шоу продолжается. День за днем.

Да, экономический эффект от таких ударов будет ограничен. Здесь не нужно себя обманывать. Да, переработка в России нефти в моменте сократилась до минимума с 2009 года. Но благодаря стараниям Трампа на фоне войны с Ираном Россия просто зарабатывает сверхприбыли, экспортируя нефть, которую не может переработать. Тем более что Трамп систематически ослабляет санкции.

Но есть психологический эффект. Когда то и дело в одном и том же месте идет прямая демонстрация слабости русского диктатора. Один раз – не "голый король", как говорится. Однажды все может случиться. И это понимают и избиратели, и любящие женщины. Случаи бывают разные. Но когда это происходит на постоянной основе. Это приходит понимание, что это не случайность. Что Путин просто ничего не может с этим поделать. Хотел бы, конечно. Но не может.

А что это за добрый, слабый царь? В чем же тогда его фишка?

Путин изначально предпочитает, чтобы россияне ассоциировали его только с победами. В начале своей президентской карьеры он даже на теннисные матчи приезжал под самый конец, когда было уже понятно, что российский теннисист побеждает. Ибо нельзя быть слабым. Нельзя ассоциировать себя со слабостью. Когда-то у Путина был конкурент, еще один КГБист, но с опытом? Примаков. Его карьера закончилась, когда россиянам показали какой-то кусок его операции. И все. Никакой магии. Нельзя болеть, ты же слаб. Поэтому Путин до сих пор ведет войну без смысла. Ибо не может завершить ее и выглядеть слабым.

А тут дымит Туапсе. Пылает город. И этот дым виден даже из его дворца в Геленджике, где блэк-джек и все остальное. А он ничего не может поделать. А картинка так яркая. Заметна. Инстограммно.

И это, конечно, не обязательно закончиться уже завтра. Не обязательно его уже завтра найдут мертвым в луже с мочой. Хотя очень хотелось бы. Но процесс должен начаться. Ибо дым Туапсе, черный дом, в российских реалиях сигнализирует всем, что пора выбирать нового папу. Сильного. И Путин понимает это. И ничего не может с этим поделать. И все понимают, что он понимает, но при этом ничего не может изменить. А это слабость.

Так и выходит. Что Трамп очень завидует Путину. И видит вполне возможно в нем ролевую модель. Но сейчас этот Путин должен завидовать Трампу. Потому что Трамп может еще несколько лет быть голым королем. И не потерять власть. А потом снова играть в гольф, пока природа не возьмет свое. А Путин так не может.